إطلاق Saramonic Ultra: ميكروفون لاسلكي احترافي مع رمز زمني (Timecode) للمبدعين المحترفين

نيويورك، 9 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تطلق Saramonic أحدث ميكروفوناتها لافالير lavalier اللاسلكية، Saramonic Ultra ، للمبدعين المحترفين. مع رمز زمني، و130 ديسيبل SPL، والتسجيل على اللوحة العائم 32 بت، أجهزة إرسال مصنفة IPX5، وهوائي خارجي، فإن Saramonic Ultra مليء بالميزات الاحترافية التي توفر أداءً من الدرجة الأولى في البيئات الصعبة، مما يوفر للمبدعين حرية أكبر لإبداعهم ومساحة أكبر للتحرير في مرحلة ما بعد الإنتاج.

Timecode لمزامنة الصوت والفيديو من الإطار إلى الإطار

A Closer Look of Saramonic Ultra

تم تصميم ميكروفون Saramonic Ultra مع وضع المبدعين المحترفين في الاعتبار، وهو يتميز بِـTimecode، وهي وظيفة تقوم بمزامنة الرموز الزمنية عبر نظام الميكروفون والكاميرات، بغض النظر عن وقت بدء كل جهاز في التسجيل. في مرحلة ما بعد الإنتاج، يمكّن ذلك المحررين من مزامنة الصوت والفيديو بسهولة وصولاً إلى الإطار باستخدام وظائف المزامنة التلقائية التي توفرها برامج التحرير، مما يوفر لهم وقتاً ثميناً.

مستوى صوت غير مسبوق 130 ديسيبل SPL والتسجيل على اللوحة العائم 32 بت

لالتقاط مصادر الصوت الصاخبة دون تشويه، يتميز Saramonic Ultra بمستوى ضغط صوتي رائد في الفئة يبلغ 130 ديسيبل. إنه مثالي لتسجيل الصوت في سياقات صعبة مثل الحفلات الموسيقية المباشرة وعروض الطبول مع تقليل التشويش. كما تم تضمين التسجيل المدمج في الطراز Ultra الموروث من الطرازات السابقة. إنه يوفر 32 بت، والذي يحتوي على نطاق ديناميكي أوسع يمكنه التقاط كل الأصوات من الهمس إلى الأصوات الصاخبة دون تشويه أو قطع.

هوائي خارجي لخط الرؤية 300 متر

لأول مرة في الصناعة، يتم تقديم هوائي خارجي في إعداد الميكروفون اللاسلكي لافاليير lavalier. يتم توصيل هذا الملحق بجهاز المستقبل لتعزيز قوة الإشارة وتوسيع نطاق الإرسال إلى مسافة تصل إلى 300 متر، مما يوفر أداء أكثر موثوقية في مواجهة المسافات الأطول والعوائق والترددات اللاسلكية المزدحمة.

مقاومة للماء IPX5 للمغامرات المبللة

بالنسبة للبيئات المتطلبة التي يكون فيها الماء جزءًا من إنشاء المحتوى، قام مهندسو Saramonic بجعل أجهزة الإرسال مقاومة للماء IPX5، وهي ميزة نادرة موجودة في فئة ميكروفونات لافاليير lavalier اللاسلكية. يتم تقديم هذه الوظيفة للمبدعين المحترفين الذين يحتاجون إلى صوت بجودة الاستوديو في الظروف الصعبة، مثل التصوير في الهواء الطلق والمغامرات المبللة.

توافر Saramonic Ultra

أصبح Saramonic Ultra متاحًا الآن للمبدعين في جميع أنحاء العالم من خلال موقعهم الإلكتروني: https://www.saramonic.com/product/ultra بسعر موصى به يبلغ 269 دولارًا أمريكيًا للإصدار القياسي و299 دولارًا أمريكيًا للإصدار المتميز مع ميكروفونين سلكيين.

نبذة عن شركة Saramonic

منذ عام 2012، تقدم Saramonic تجارب صوتية استثنائية من خلال منتجاتها الاحترافية والموثوقة. مع أكثر من 400 براءة اختراع و15 جائزة تصميم و6 ابتكارات رائدة، تواصل Saramonic خدمة المحترفين في جميع أنحاء العالم.

للتعاون في مجال الأعمال والتسويق، تواصل مع Saramonic عبر https://www.saramonic.com/about/contact .

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