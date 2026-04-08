إطلاق Tharaa Labs المدعومة من مجموعة Pepper Communications (PCG) في الإمارات العربية المتحدة

كيان متخصص صُمم لتلبية احتياجات قطاع الاتصالات والبيئة الرقمية سريعة النمو في المنطقة

مع خطط للتوسع إلى المملكة العربية السعودية وقطر بحلول عام 2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- إطلاق شركة Tharaa Labs، وهي استوديو محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ووكالة رقمية، المدعومة من مجموعة Pepper Communications (PCG)، إحدى أبرز شركات الاتصالات المتكاملة في الهند، رسميًا في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

من خلال الجمع بين خبرات الاتصالات الإستراتيجية وقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستركز الشركة على خدمة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، مع القدرة على التنفيذ بسرعة وحجم يتماشيان مع متطلبات الأسواق الحديثة.

تشمل خدمات Tharaa Labs إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وبناء أنظمة محتوى توليدي، ونمذجة صوت العلامة التجارية، وإنتاج محتوى متعدد اللغات على نطاق واسع، وكل ذلك مُصمم لدعم العلامات التجارية في بيئة الإعلام والتسويق سريعة التطور في الإمارات العربية المتحدة.

تحظى منتجات وخدمات الشركة بطلب مرتفع بشكلٍ خاص في قطاعي العقارات والتجزئة، حيث يُعد توسيع إستراتيجيات المحتوى وتحسينها أمرًا أساسيًا لتعزيز الظهور وإدارة السُمعة. وستركّز أيضًا على قطاعات التصنيع، والتكنولوجيا، والضيافة، والسيارات، والرياضات الإلكترونية، والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية (BFSI-Fintech).

قال Roshan Mohan، مؤسس Tharaa Labs والمدير الإداري للمجموعة في مجموعة Pepper Communications (PCG): "تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة التقاء مثيرة لطموحات العلامات التجارية والاتصالات على مستوى العالم. وقد تم بناء Tharaa Labs خصيصًا لهذه المنطقة، مع العمق والتخصص الذي يتطلبه السوق. ويستفيد العملاء من طبقة ذكاء مترابطة تمتد عبر اثنين من أسرع أسواق الاتصالات نموًا في العالم — الهند والإمارات العربية المتحدة ".

من المقرر أن تعلن الشركة قريبًا عن تعيين قيادات عليا تتمتع بخبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع النمو في المنطقة. تعتزم الشركة إنشاء مكاتب في المملكة العربية السعودية وقطر بحلول عام 2027.

تتمتع مجموعة Pepper Communications (PCG) بخبرة تزيد عن 13 عامًا في الهند، حيث أدارت مهام الاتصالات لشركات مثل Continental Tires وSIGMA وApollo H&L وApis India وغيرها. من خلال وحداتها الأربع التي تغطي العلاقات العامة، والاتصالات البصرية، والتأثير، والمحتوى الموجه للعلامات التجارية، توفر مجموعة Pepper Communications (PCG) لشركة Tharaa Labs منهجيات مجرّبة، وخبرات متعددة القطاعات، وبنية جاهزة للتنفيذ لخدمة العملاء الذين يعملون ضمن ممرات الأعمال بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن مجموعة Pepper Communications (PCG)

مجموعة Pepper Communications (PCG) هي شركة اتصالات متكاملة يقع مقرها الرئيسي في بنغالورو، بالهند، ولها مكاتب في دلهي ومومباي وحيدر آباد وتشيناي. تعمل وحدات الأعمال التابعة للمجموعة — Pepper Interactive وStudioTronics وgig¹ وPulse — بشكلٍ جماعي على خدمة العملاء في مجالات إستراتيجية الاتصالات، والعلاقات الإعلامية، والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى، وتسويق المؤثرين.

نبذة عن Tharaa Labs

شركة Tharaa Labs هي شركة استشارات في قطاع الاتصالات واستوديو محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي مقرها دبي، تم تأسيسها لتلبية احتياجات الاتصالات الإستراتيجية والمحتوى البصري للعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

