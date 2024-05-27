إطلاق أوكي AUKEY أحدث الملحقات التقنية في معرض جايتكس أفريقيا - مراكش 2024

مراكش، المغرب, 27 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أوكي AUKEY، الماركة الرائدة عالميًا للإلكترونيات و الملحقات التقنية، عن مشاركتها المرتقبة في معرض جايتكس أفريقيا لأول مرة في الفترة من 29 إلى 31 مايو 2024 في مدينة مراكش، المغرب.

بناءً على أكثر من عقد من الخبرة في مجال الأجهزة، قدمت أوكي AUKEY منتجاتها عالية التقنية إلى ملايين المستهلكين في أكثر من 50 دولة حول العالم، في أوروبا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط، حيث يمثل معرض جايتكس أفريقيا فرصة للعلامة التجارية للتعرف على السوق الأفريقية وتوسيع عملياتها في المنطقة.

Meet AUKEY at booth 6C-56

في السنوات الأخيرة، قامت أوكي AUKEY بتوسيع دائرة منتجاتها و تطوير تقنياتها بسرعة مذهلة، و ذلك بهدف تعزيز وتبسيط أنماط الحياة الرقمية لعملائها، في حين أن منتجات أوكي AUKEY تغطي كل شيء بدءًا من الملحقات الصوتية إلى الأجهزة القابلة للارتداء و الساعات الذكية، إلا أنها تشتهر بحلول الشحن متعددة الاستخدامات، و تميز العلامة التجارية نفسها عن المنافسين ليس فقط من خلال الاستثمار في الابتكار التكنولوجي ولكن أيضًا من خلال السعي وراء التصاميم الرائعة التي تضفي جمالاً و ترضي بها الجماهير و المستهلكين عبر منتجاتها .

تخطط أوكي AUKEY لعرض أحدث تشكيلاتها في معرض جايتكس أفريقيا، بما في ذلك أجهزة الشحن السلكية واللاسلكية، وبنوك الطاقة، وسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، والساعات الذكية، وقد حصلت سلسلة MagFusion الخاصة بالعلامة التجارية من أجهزة الشحن اللاسلكية المعتمدة من Qi2 على شهرة دولية قوية بشكل خاص حينما حازت العديد من المنتجات المعروضة على جوائز التصميم العالمية المرموقة iF Design و Red Dot لوظائفها و تصاميمها الجذابة.

و قد صرّح السيد "مهند محسن"، مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا قائلاً:

"تزخر أفريقيا بالعديد من الفرص المثيرة التي يتعين علينا استكشافها، نحن حريصون على المشاركة بشكل أكبر فاعلية في السوق الأفريقية وإظهار كيف يمكن لإسهامات أوكي AUKEY في التكنولوجيا الرقمية أن تجعل الحياة أسهل وأكثر ذكاءً وأكثر متعة."

سيقام معرض أوكي AUKEY داخل GITEX Africa في مدينة مراكش بالمغرب، في ساحة باب جديد ، مربع رقم C6 - 56.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على :

(+971) 504355273 / [email protected]

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