فتح باب التقديم للفلسطينيات حول العالم للمشاركة في مسابقة ملكة جمال فلسطين 2026 تحت شعار «جمال يتجاوز الحدود»

رام الله، فلسطين, 12 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت منظمة ملكة جمال فلسطين إطلاق أول مسابقة وطنية لملكة جمال فلسطين في التاريخ الحديث، وفتح باب التقديم رسمياً للمشاركة في نسخة عام 2026. وتدعو المسابقة الفلسطينيات المقيمات في فلسطين وفي مختلف دول العالم من عمر ١٨ عاما إلى ٣٥ عاما إلى خوض تجربة عالمية تحتفي بالهوية والثقافة والقيادة، وتمنح المرأة الفلسطينية مساحة أوسع للحضور والتأثير.

وتتولى نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين للأعوام من 2022 إلى 2025 وأول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون، قيادة النسخة الجديدة التي تمثل فصلاً جديداً لحضور المرأة الفلسطينية على الساحة الدولية. وتقام المسابقة تحت شعار «جمال يتجاوز الحدود»، لتجمع بين الأناقة والثقة والهدف، وتحوّل اللقب إلى منصة ذات أثر يتخطى حدود المسرح.

وتقدم مسابقة ملكة جمال فلسطين 2026 رؤية متكاملة للمرأة الفلسطينية، حيث يبقى الجمال والحضور والثقة عناصر أساسية في التجربة، بينما تمتد رسالة المسابقة إلى إبراز المواهب، ودعم الأصوات النسائية، وفتح فرص جديدة في مجالات القيادة والتمثيل الثقافي والعمل المجتمعي.

«ملكة جمال فلسطين ليست مجرد لقب، بل منصة تتيح للمرأة الفلسطينية أن تكون مرئية ومسموعة ومدعومة، وأن تمثل هويتها بثقة، وتشارك مواهبها مع العالم، وتصنع أثراً يتجاوز حدود المسرح». نادين أيوب

فتح باب التقديم والشراكات

تستقبل المنظمة حالياً طلبات المشاركة والتعاون ضمن مسارين رئيسيين:

المتسابقات: ندعوا الفلسطينيات من عمر ١٨ عاما إلى ٣٥ عاما المقيمات في فلسطين أو في أي دولة حول العالم إلى التقديم للمشاركة في رحلة تشمل الإرشاد، وتطوير المهارات القيادية، والتمثيل الثقافي، والاستعداد للظهور على منصة دولية.

الرعاة والشركاء: تدعو المنظمة العلامات التجارية والمؤسسات غير الحكومية والجهات الثقافية والإعلامية إلى دعم منصة تحتفي بالهوية الفلسطينية، وتعزز حضور المرأة، وتحقق أثراً اجتماعياً وثقافياً ملموساً.

تُجرى الاختبارات النهائية في فلسطين والأردن، على أن يقام الحفل الختامي في الأردن خلال أكتوبر 2026.



«التعاون مع ملكة جمال فلسطين هو دعم لرؤية تجمع بين الاعتزاز بالثقافة والمسؤولية المجتمعية وصناعة الفرص. نعمل على بناء منصة عالمية تستثمر في المرأة الفلسطينية، وتعزز قوة المجتمعات، وتلهم الأجيال القادمة لتوسيع طموحاتها».

للمزيد من المعلومات، وتقديم طلبات المشاركة، والاستفسار عن فرص الشراكة، يرجى زيارة الموقع misspalestine.com.

نبذة عن منظمة ملكة جمال فلسطين

منظمة ملكة جمال فلسطين هي منصة عالمية للجمال والثقافة، تسعى إلى تمثيل الهوية الفلسطينية بكرامة وثقة وتميز. ومن خلال الجمع بين الجمال والثقافة والقيادة والمناصرة، تدعم المنظمة المرأة الفلسطينية لتكون راوية لقصتها، وسفيرة لهويتها، وصانعة للتغيير، تحمل تراثها وطموحاتها إلى العالم.

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