إطلاق الشركة العالمية المتخصصة في مجال سوق الكربون والحلول المناخية Seagrass في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seagrass Limited ("Seagrass")، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال المناخ التي تركز على توسيع الأثر المناخي والتابعة بالكامل لشركة E.ON، إحدى أكبر الشركات الرائدة المتخصصة في تشغيل شبكات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في أوروبا، عن انطلاقتها الرسمية اليوم.

تهدف شركة Seagrass إلى استغلال إمكانات الأسواق الكربونية وتحويل تمويل الكربون لتسريع الانتقال إلى عالم خال من الانبعاثات الكربونية. وستجمع الشركة بين إمدادات المشاريع المعتمدة مع الطلب الكبير من المشترين الذين يمتلكون استراتيجيات مناخية طموحة في سوق مركزية مدفوعة بالتكنولوجيا والشفافية والنزاهة.

سوف تتخذ Seagrass من مركز أبو ظبي العالمي للأسواق المالية (ADGM) الواقع في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) مقرًا لها. كما تحمل الشركة ترخيصًا للتداول في الصكوك البيئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA).

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة على مفترق طرق بين دول الجنوب العالمي -حيث تنشأ العديد من أرصدة الكربون القائمة على الطبيعة- والأماكن التي من المتوقع أن ينمو فيها الطلب على هذه الأرصدة، بما في ذلك قارتا أوروبا وآسيا. وستستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 لتغير المناخ COP28، ومن المتوقع أن يكون تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية الجودة مجالًا رئيسيًا للمناقشة في هذا الحدث الكبير.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Naveed Tariq، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Seagrass، قائلًا: "إن أسواق الكربون سوف تؤدي دورًا حاسمًا في الانتقال إلى عالم مستدام. فهذه الأسواق يمكنها إحداث تأثير مناخي واسع النطاق لمساعدتنا على تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ والمتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، كما يمكن أن يكون لهم أثر كبير في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لسد فجوة تمويل العمليات المناخية التي تسعى للحد من آثار التغير المناخي ومعالجتها".

وأضاف قائلًا: "بصفتنا شركة تابعة لإحدى شركات الطاقة الرائدة في العالم، فإننا نعرف ما يحتاجه المشترون: السيولة وسهولة الاستخدام، وقبل كل شيء، النزاهة. ونحن نطمح للعمل مع الشركاء لبناء السوق الذي يتبنى كل هذه الأمور، بالإضافة إلى تقديم حلول مناخية تساعد، في نهاية المطاف، على الحفاظ على كوكب الأرض".

ومن جانبه، قال السيد Arvind Ramamurthy، رئيس قسم تطوير السوق في سوق ADGM: "يسعدنا أن نرحب بشركة Seagrass في سوق أبوظبي العالمي ADGM. ونحن على ثقة كاملة من أن منظومة العمل الديناميكية التي يتبعها سوق أبوظبي العالمي ADGM إلى جانب التشريعات والقوانين التقدمية السارية سَتُمكن شركة Seagrass من تحقيق رؤيتها، كما أنها ستدعم الشركة لدفع عجلة الابتكار عبر أسواق الكربون سريعة النمو والمساهمة في التطوير المستمر للقيمة الاستراتيجية لإمارة أبو ظبي، وكذلك تسريع وتيرة عملية تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع أيضًا إلى رؤية التأثير الإيجابي لشركة Seagrass وخبرتها الكبيرة للمساهمة في نمو وتطوير المنظومة المالية في مدينة أبو ظبي والمدن الأخرى".

يأتي موعد الإعلان عن انطلاق شركة Seagrass في الوقت الذي تقوم فيه أسواق الكربون بتطوير معايير النزاهة استجابة لمتطلبات السوق ودعم نطاقات العمل الأشد احتياجًا. وتشمل هذه المعايير كل من مدونة قواعد ممارسة مبادرة نزاهة أسواق الكربون الطوعية (VCMI)، والتي تهدف إلى تسريع استخدام الشركات للسوق كجزء من استراتيجيات الحياد الكربوني، وكُتيب مبادئ الكربون الأساسية لمجلس نزاهة سوق الكربون الطوعي (ICVCM)، والذي يهدف إلى دعم المشترين في تحديد وتسعير أرصدة الكربون عالية النزاهة.

ومن المتوقع، وفقاً لتحليل السيناريو الذي أجرته شركة MSCI Carbon Markets، أن يشهد الطلب على تعويضات الكربون زيادة من 500 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون (MtCO2e) في عام 2023 إلى 1312 MtCO2e بحلول عام 2030، وكذلك 4356 MtCO2e بحلول عام 2050، بقيادة القطاعات التي يصعب فيها الحد من الانبعاثات الكربونية.

النزاهة والبساطة جوهر الشركة

تعمل شركة Seagrass على ربط المشترين الرئيسيين لأرصدة الكربون من مجموعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاع الصناعة ووسائل النقل والخدمات المالية، بالأرصدة الخاصة بالمشاريع المعتمدة.

وتسعى Seagrass حاليًا إلى وضع إطار يضمن الأرصدة المتاحة في السوق الخاصة بالشركة. وسيتطلب هذا الإطار حصولها على شهادة مشاريع من قبل كبرى الهيئات المعترف بها. فعلى الرغم من أن تقييمات المشاريع المختلفة قد تختلف ويمكن أن تتغير بسرعة، إلا أن الشركة ستحدد الحد الأدنى من متطلبات التقييم.

سوف يتضمن إطار الشركة تدابير لضمان أن تؤدي المشاريع المتداولة في سوق Seagrass إلى تحقيق تخفيضات قابلة للقياس وإضافية ودائمة للانبعاثات الدفيئة أو إزالتها. كما ستقيم الشركة المقاييس المتعلقة بالتأثير الاجتماعي والتنوع البيولوجي للمشاريع.

ستقوم الشركة، إلى جانب هذه الضمانات، بفحص إدارة المشروع والمخاطر المتعلقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاع المسلح. كما ستطور الحد الأدنى من المعايير فيما يتعلق بهذه المخاطر واستبعاد المشاريع التي لا تفي بهذه المعايير. وستعمل Seagrass على موائمة إمداداتها مع طلب المشترين والمعايير الجديدة التي تتبناها الأسواق الطوعية وأسواق الامتثال للأرصدة عالية الجودة والابتكار.

ستعمل منصة الشركة على تسهيل مجلس السوق والتداول الفوري والصفقات الجماعية والمزادات، وذلك لتلبية احتياجات التسوية المختلفة للمتداولين في السوق. وإلى جانب توفير خدمات التداول عبر المنصة، سيساعد فريق الشركة من المتخصصين في جانبي العرض والطلب عملاء المنصة على تسهيل الاستثمارات الخاصة.

سيتمكن المشترون، بمجرد الانضمام إلى Seagrass، من الاختيار بين مجموعة واسعة من المشاريع في جميع أنحاء العالم وإكمال الصفقات في أيام عوضا عن استغراق أسابيع أو أشهر، وهو ما سيكون الإطار الزمني النموذجي للمعاملات الثنائية. وستوفر Seagrass إمكانية الوصول إلى المشاريع التي تحفز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة وكذلك تلك التي تمول التكنولوجيات المستجدّة في عالم المناخ.

كما توفر الشركة للمشترين والبائعين منصة رقمية وأدوات سهلة الاستخدام لتسهيل وتبسيط عمليات الاستثمار وتداول أرصدة الكربون. وسيتمكن المستخدمون، من خلال هذه المنصة، من الوصول إلى خريطة الكربون الخاصة بشركة Seagrass، والتي تحتوي على مجموعة واسعة من نقاط البيانات حول التأثير الحقيقي للمشاريع، بما في ذلك المعلومات البيئية والاقتصادية للمشاريع وتفاصيل كل منها. وقد أُنشئت هذه المنصة بالتعاون مع Inacta وEsri Sverige وMSCI Carbon Markets وOroraTech وThe Hashgraph Association، وستدعم المشاركة المستمرة بين مستخدمي Seagrass ومطوري المشاريع.

ACX (AirCarbon Exchange) هي منصة تعمل على توفير برامج التبادل والبنية التحتية لسوق شركة Seagrass، وتقدم خدمات تبادل وحفظ ومقاصة متكاملة للمستخدمين. وتعتبر أول مركز مقاصة وتبادل لأرصدة الكربون منظم في العالم، تم تأسيسه في سوق أبوظبي العالمي ADGM.

لمعرفة المزيد عن شركة Seagrass، يرجى زيارة:www.seagrass-climate.com

نبذة عن شركة Seagrass

تعتبر Seagrass إحدى الشركات العاملة في مجال المناخ التي تركز على استغلال إمكانات الأسواق الكربونية وتحويل تمويل الكربون لتسريع الانتقال إلى عالم خال من الانبعاثات الكربونية. وتتخذ شركة Seagrass المملوكة بالكامل لشركة E.ON، وهي واحدة من أكبر مشغلي شبكات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في أوروبا، من المركز المالي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) مقرًا لها. وقد حصلت الشركة على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي (FSRA) للتداول في الصكوك البيئية.

نبذة عن شركة E.ON

شركة E.ON هي شركة متخصصة في مجال الطاقة الدولية كائن مقرها في مدينة إسن الألمانية ومملوكة لمجموعة من المستثمرين، وتركز الشركة على شبكات الطاقة وحلول العملاء. وتؤدي E.ON، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا، دورًا محوريًا رائدًا في تشكيل عالم طاقة نظيف ورقمي ولامركزي. ولتحقيق هذه الغاية، تمتلك الشركة ما يقرب من 74000 من القوى العاملة التي تقوم بتطوير وبيع المنتجات والحلول للعملاء من القطاعات المختلفة على غرار القطاع الخاص والقطاع التجاري وكذلك الصناعي. كما تمتلك قاعدة عملاء كبيرة تبلغ ما يقرب من 48 مليون عميل ممن يشترون الكهرباء أو الغاز أو المنتجات الرقمية أو حلول التنقل الكهربائي وكفاءة الطاقة وحماية المناخ من الشركة.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارةwww.eon.com