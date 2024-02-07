إطلاق العلامة التجارية كايي للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت برج خليفة

Kaiyi brand is launched in the UAE under the Burj Khalifa

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- في 3 فبراير 2024، شاركت شركة كايي للسيارة في احتفالات رأس السنة الصينية التي استضافتها السفارة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصلية العامة في دبي في حديقة برج خليفة. كان من بين الحضور Li Xuhang، القنصل العام الصيني في دبي، وقيادات وزارة الاقتصاد بدبي، وZheng Kai، رئيس مجلس إدارة مجموعة Dubai Legend Motor Group والوكيل العام لشركة Kaiyi Auto في الإمارات، وHan Ren، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة Yibin Kaiyi International Trading Co., Ltd.‎، ومحطة CCTV الشرق الأوسط، فرع مركز الشرق الأوسط لصحيفة People's Daily ووسائل الإعلام الصينية الكبرى في الشرق الأوسط. لقد كان حدثًا غير مسبوق اجتذب عشرات الآلاف من المواطنين والأجانب.

وتحت برج خليفة، "أطول مبنى في العالم" في خضم أضواء ساطعة وحشود من الناس، عرضت شركة كايي للسيارة منتجات مثل كايي X7، وكايي X3 Pro، وكايي E5 وغيرها. وقد جذب مظهرها الأنيق وتجربتها التكنولوجية انتباه الجميع.

وقال Zheng Kai، رئيس مجلس إدارة مجموعة Dubai Legend Motor Group والوكيل العام لشركة كايي للسيارة في الإمارات العربية المتحدة، إن هذا الحدث نجح في عرض التراث الثقافي الغني والمعنوي للصين، وأظهر أيضًا السحر الفريد لعلامة التجارية كايي للسيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيم حفل التوقيع في هذا الحدث مع شركة Dubai Taxi Company لشراء 1000 سيارة من طراز كايي. ويُذكر أنه تم استلام العشرات من طلبات لطراز كايي X7في هذا الحدث في ذلك اليوم.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين للصين في المنطقة العربية، كما تعد الصين أكبر شريك تجاري لها في المقابل. باعتبارها قوة ناشئة في تصدير ماركات السيارات الصينية، دخلت شركة كايي للسيارة أسواق الشرق الأوسط مثل الأردن والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية. وباعتبار Dubai Legend Motor Group أكبر شركة صينية لتجارة السيارات في الشرق الأوسط، فقد احتفلت أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في عام 2024. وسيتعاون الطرفان لتقديم تجربة تنقل أكثر يسرًا وذكاءً للمستهلكين المحليين في المستقبل، مما يسمح لعلامات السيارات الصينية بالتألق على المسرح

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2335052/Kaiyi_brand_launched_UAE_Burj_Khalifa.jpg