إطلاق العنان للإمكانات الواعدة: جيتكس جلوبال 2024 يدعم التعاون بين القارات ويشهد مشاركة قياسية

أسبوع حافل بمشاركة أكثر من 6500 عارض و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر، إلى جانب حكومات من أكثر من 180 دولة حول العالم

تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "التعاون بين القارات هو عنوان الفعالية الأبرز وغاية أي شركة تسعى للازدهار في عصر الاقتصاد الرقمي الجديد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- شهد مركز دبي التجاري العالمي هذا الأسبوع فعالية متألقة ومشاركة فريدة جمعت المجتمع الدولي وأبرزت أهمية التواصل والتعاون على أعلى المستويات، حيث استقبل معرض جيتكس جلوبال منظومة التكنولوجيا بكافة مقوماتها في دولة الإمارات التي استضافت مشاركة قياسية في نسخته الرابعة والأربعين.

فمنذ انطلاقة المعرض قبل أكثر من أربعة عقود، اتجهت إليه العقول الأكثر تألقاً والمواهب الأكثر ابتكاراً والشركات الأكثر ريادة في العالم لتشارك في فعالية ملهمة وتقدم مساهمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية في خضم تطورات الثورة الصناعية الرابعة.

وبهذا ارتفعت مكانة الحدث وزاد الإقبال عليه ليصبح معرض "جيتكس جلوبال" أبرز محافل التكنولوجيا والفعالية الأكبر والأعلى تصنيفاً في العالم.

وبالتزامن مع التحول الرقمي غير المسبوق، أصبح العالم يواجه ضرورة ملحّة تتمثل في الاستعداد المستقبلي للتغييرات الحتمية التي ترافق التطور التقني. وبالنسبة للشركات والصناعات والدول على حدٍ سواء، فإن حشد الاستثمارات وتحديث خرائط الطرق الرقمية ومواكبة المشهد التنافسي أمر بالغ الأهمية لمواكبة التغيرات. وهنا يتجلى دور معرض "جيتكس جلوبال".

مع تطور التكنولوجيا بطرق لم يتوقعها الكثيرون، وبينما تظهر التحديات المعقدة وتتجلى الفرص المفيدة في آنٍ واحد- عاد الحدث برؤية جديدة تماماً تبرز بوضوح من خلال شعاره للعام 2024 – "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي".

وفيما يختتم معرض "جيتكس جلوبال 2024" فعالياته تاركاً بصمة واضحة، فإن هذه النسخة ستبقى في الذاكرة بوصفها لحظة مفصلية في التاريخ شهدت رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي.

معيار جديد تواكبه الدورات المستقبلية من المعرض

لقد كان معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 18 أكتوبر، حدثاً تاريخياً على كل المستويات. فقد شهد الأسبوع مشاركة أكثر من 6500 عارض و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر، إلى جانب حكومات من أكثر من 180 دولة حول العالم - مما يجعله أكبر نسخة دولية على الإطلاق حتى الآن.

وحقق الحدث التكنولوجي الأكثر ترقباً في عام 2024 نجاحاً باهراً ولاقى استحسان الجمهور على مدى أيامه الخمسة التي تمحور كل منها حول موضوع مختلف في كل يوم.

تنوعت الموضوعات التي تناولها الحدث من الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومراكز البيانات والتقنيات الناشئة، وأشاد الزوار بسلسلة ثرية من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والنقاشات والعروض التقديمية المتخصصة. وقد عقدت هذه الجلسات بقيادة نخبة متميزة من الخبراء العالميين، وألقت الضوء على التحديات الملحّة والتهديدات الناشئة والفرص المبتكرة التي تواجه الأفراد والشركات والصناعات والدول في جميع أنحاء العالم.

وفي إحدى تلك الجلسات، تم الكشف عن دراسة أجرتها شركة البيانات الدولية (IDC) وتظهر أنه من المتوقع أن تحقق شركة مايكروسوفت وشركاؤها إيرادات جديدة بقيمة 74 مليار دولار للاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وجاءت الدراسة التي حملت عنوان "لمحة عن عائدات البنية السحابية لشركة مايكروسوفت" لتسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه خدمات مايكروسوفت السحابية بالتعاون مع منظومة شركائها في تعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.

ولكن هذا ليس كل شيء. ففي أسبوع واحد تألقت أكثر من 3000 شركة بابتكاراتها المميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وأثارت فضول واهتمام الحاضرين، كما تم توقيع سلسلة من الشراكات الجديدة الطموحة تحت راية جيتكس جلوبال.

في تعليقها على الأمر قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال: "تكمن روعة المعرض في ربط المشاركين وجمع المجتمعات مع المعنيين والشخصيات البارزة والمؤثرين فهذا هو جوهر المعرض وما نمثله، وهو ما يسهم في ازدهار العلاقات ودعم المنظومة ككل".

التحوّل يدفع المسيرة للأمام

وعلى مسرح أكبر منصة تعاونية بين القطاعين العام والخاص في العالم، اجتمع العديد من المشاركين المحليين والإقليميين والدوليين تجمعهم روح ريادة الأعمال للعمل على إقامة العلاقات الجديدة وتفعيل الخطط وإطلاق الحلول المبتكرة وتشكيل التحالفات عبر القارات.

ومن بين الأمثلة العديدة، أبرمت شركة "إي آند" e& الإماراتية اتفاقية بقيمة مليار دولار مع أمازون ويب سيرفيسز، حيث يجمع التحالف الجديد بين البنية التحتية والحلول السحابية لشركة "أمازون ويب سيرفيسز وقدرات شبكة شركة "إي آند" لتلبية أكثر متطلبات العملاء دقة في القطاع العام والقطاعات المنظمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والنفط والغاز.

كما أعلنت شركة "كور42" (Core42)، وهي إحدى شركات التابعة لمجموعة "جي 42" (G42) ومقرها دولة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع AMD من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز نشر السحابة الآمنة والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وخارجها. ويركز هذا التعاون على تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فضلًا عن استكشاف إمكانات الحوسبة للبنية التحتية السحابية العامة والخاصة.

كما شهد المعرض إبرام شراكة أخرى عبر الأطلسي بين كل من "ديلويت" من المملكة المتحدة و"بالو ألتو نتوركس" من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعت الشركتان على تعاون استراتيجي لتسريع تبني قدرات الأمن السيبراني الرائدة. كما كشفت "فودافون إنترنت الأشياء"، وهي جزء من شركة فودافون البريطانية العالمية للاتصالات، عن تعاونها مع شركة "إي آند" لتزويد سيارات مرسيدس بنز في دولة الإمارات باتصال إنترنت الأشياء.

وأضافت لوه ميرموند: "لقد تجاوز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة حدود التقدم التكنولوجي، مما يمثل بداية عصر جديد للجميع. لذلك، ندعو مجتمع التكنولوجيا الدولي للانضمام إلينا في رحلة استكشاف رائعة تمتد على مدار خمسة أيام سنوياً. فنحن ندعو العالم بأسره للتعرف إلى المنافسين والمساهمة في وضع المعايير وإيجاد الفرص، وإقامة الشراكات الجديدة في منظومة حافلة بالمؤسسات الرائعة والفرص والشراكات الاستراتيجية".

يذكر أن جيتكس جلوبال يجمع أكبر شبكة عالمية من الفعاليات التقنية عبر مجموعة متميزة من المعارض التي تتضمن جيتكس أوروبا في برلين وجيتكس آسيا في سنغافورة وجيتكس أفريقيا في المغرب وجيتكس نيجيريا – وجميعها تركّز على دعم التعاون الوثيق والابتكار بهدف رسم مشهد التكنولوجيا المستقبلي.

وقد رحب جيتكس جلوبال 2024 كذلك بالعديد من الشركات التقنية المرموقة من مختلف أنحاء العالم، من هواوي إلى سولوشنز من stc وGoogle Cloud و لينوفو وديل وآي بي إم و أوراكل وTII وغيرها.

لمزيد من المعلومات حول معرض "جيتكس جلوبال 2024"، يرجى زيارة www.gitex.com.

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الوسم: #جيتكس_جلوبال #GITEXGLOBAL

نبذة عن معرض جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، في نسخته الرابعة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وسيضم المعرض هذا العام 6,500 عارض، وسيستقبل نحو 200 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من 180 دولة، حيث سيجمع أفضل العقول وقادة الحكومات الذين يركزون على المستقبل، والشركات الناشئة الأكثر تبصراً لاستكشاف وتحدي وتحديد وتمكين الأجندات الرقمية للعالم. وقد تم تصنيف معرض جيتكس جلوبال بشكل مستقل على أنه أفضل معرض تكنولوجيا في العالم، ويستمر التوسع في معرض جيتكس جلوبال من خلال إطلاق معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس نيجيريا في عام 2025، بالإضافة إلى نمو معرض جيتكس أفريقيا في المغرب قبيل نسخته الثالثة. لمزيد من المعلومات: www.gitex.com

نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي :

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.