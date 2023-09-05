إطلاق العنان للابتكار في مجال منع الجرائم المالية: Morabaha Marina تتعاون مع Tookitaki للحصول على أحدث قدرات مكافحة غسيل الأموال

سنغافورة والرياض، المملكة العربية السعودية، 5 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر Tookitaki ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الامتثال للجرائم المالية، أن تعلن عن شراكتها الإستراتيجية مع Morabaha Marina Financing Co.، وهي شركة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقرها في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات إدارة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال مع زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز ثقة العملاء.

تقدم Morabaha Marina Financing حلول تمويلية مبتكرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية. يتوافق التزام الشركة بتعزيز شراكات التمويل الموثوقة بسلاسة مع نهج Tookitaki المتقدم القائم على التكنولوجيا لمنع الجريمة المالية.

وقال السيد Waleed Al-Ghamlas، المدير الإداري التنفيذي في Morabaha: "كانت الشراكة مع Tookitaki قرارًا استراتيجيًا لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال لدينا وتوفير حلول تمويل أكثر أمانًا وكفاءة لعملائنا. مجموعة حلول Tookitaki الشاملة، بما في ذلك مراقبة المعاملات والفحص الذكي وتسجيل المخاطر الديناميكية ومدير الحالة، تتوافق تمامًا مع أهدافنا المتمثلة في تحقيق الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية والخدمات المالية التي تركز على العملاء".

صرح السيد Abhishek Chatterjee، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tookitaki، قائلًا: "نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع Morabaha ودعم مهمتها المتمثلة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة مع ضمان الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر القوية. حلولنا لمكافحة غسيل الأموال ستمكّن Morabaha من مراقبة المعاملات بكفاءة وإجراء فحوصات شاملة وتبسيط تقييمات مخاطر العملاء. وتجسد هذه الشراكة التزامنا بدفع المؤسسات المالية نحو مستقبل أكثر أمنًا وأمانًا".

نبذة عن Tookitaki

Tookitaki هو اسم عالمي في عالم مكافحة الجريمة المالية. كانت لها الريادة في مفهوم مكافحة الجريمة المالية من خلال نظام بيئي أو منصة مجتمعية، وفيها يتم مشاركة أنماط الجريمة المالية من قبل قدامى المحاربين في الصناعة على أساس مستمر. يساعد النظام الإيكولوجي لمكافحة الجريمة المالية (AFC) أي مؤسسة مالية على تعلم الأنماط ومشاركتها واستخدامها لمواجهة أنماط الجريمة المالية الناشئة والحفاظ على سلامتها وأمنها. بناءً على إطار تعليمي موحد، يعمل نظام البيئي AFC على تشغيل حل الامتثال الرئيسي لمكافحة غسيل الأموال (AMLS) لاكتشاف تنبيهات الجودة وضمان الفعالية والكفاءة في برامج مكافحة غسيل الأموال.

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نبذة عن Morabaha

Morabaha Marina Financing Co. هي شركة تمويل رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقرها في المملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة حلولًا تمويلية مبتكرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منتجات مثل التورق والإجارة والمرابحة. تدعم Morabaha احتياجات العملاء المالية وتعزز شراكات التمويل الموثوقة لدفع عجلة التنمية.

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