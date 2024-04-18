إطلاق العنان للتشغيل الآلي في سلاسل توريد : ME Pharma تستمر شراكة SSI Schaefer وشركة النهدي في دفع عجلة النمو وتعزيز المرونة

حسبما صرّحت شركة النهدي في مقابلة حديثة، فإن منشأة جدة "الثورية" قدت رفعت من كفاءتها بنسبة 98.5% بما يصل إلى 100.000 قطعة كحد أقصى لسعة التسليم اليومية

بعد عامين من إطلاقها، أظهرت مؤسسة إمداد التابعة لشركة النهدي والتي تم تطويرها بالشراكة مع SSI Schaefer تقدمًا ملحوظًا في قدرتها، وكفاءتها، ومهاراتها التنافسية

وتعد أنظمة التشغيل الآلي وآليات تحليل البيانات المستقبلية هي مفاتيح هذا النجاح

توضح الشراكة إمكانية التحول الرقمي والتشغيل الآلي لتحويل سلاسل التوريد الدوائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

جدة، المملكة العربية السعودية, 18 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- تعدُّ SSI Schaeferشركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية والمستودعات الآلية، وتعلن عن العديد من الجوانب الرئيسية لشراكتها مع شركة النهدي الطبية في المملكة العربية السعودية في مؤسسة إمداد التي تبلغ مساحتها 250,000 مترمربع ويقع مركزها في جدة - وهي أول مركز آلي لتوزيع الأدوية في الشرق الأوسط. وتحتفل الشركتان بإنجازاتهما المشتركة، بحلول شهر مارس 2024 الذي يتوافق مع الذكرى السنوية الثانية لافتتاحهما:

زيادة بنسبة 98.5% في كفاءة المستودعات بفضل التشغيل الآلي، مما يساعد على تلبية الطلبات المتزايدة عبر الإنترنت

قدرات التنفيذ الآلية بالكامل؛ والتي توفر تحليلًا شاملًا للبيانات وإمكانية تتبع المخزون في الوقت الفعلي؛ والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة حرارتها؛ والمرونة الداخلية وقابلية التوسع

قدرة تسليم يومية قصوى تصل إلى 100,000 عنصر، بما يتجاوز 5,500 حقيبة شحن

لبدء رحلة التشغيل الآلي الخاصة بك مع SSI Schaefer، يرجى التواصل مع الخبراء على [email protected].

وفي مقابلة حديثة مع مجلة Global Supply Chain، تحدث المهندس ياسر جمال، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في شركة النهدي، عن تجربته في العمل مع SSI Schaefer وعن ما أدى إلى نجاح هذا المشروع. اقرأ المقابلة كاملة من هنا.

قضية التشغيل الآلي في مجال الرعاية الصحية

وصرّح السيد جمال: "في نهاية المطاف، فإن التشغيل الآلي هو حجر الأساس في سعينا نحو تحقيق التميز. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأنه يلعب دورًا محوريًا في رفع مستوى رضا العملاء من خلال ضمان الكفاءة التشغيلية، والامتثال الدائم لمعايير الصناعة، وفوق كل ذلك، تسليم الإمدادات الطبية الحيوية بشكل متسق وفي الوقت المناسب."

"إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فإن SSI Schaefer هو الشريك الموصى به لإرشادك خلال مرحلة التصميم والاستشارة وحتى مرحلة التنفيذ مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في المجال."

تعزيز التمركز التنافسي مع التشغيل الآلي

وفي تعليقه عن تأثير التشغيل الآلي على الأعمال، صرّح السيد جمال: "لقد أحدث دمج حلول SSI Schaefer ثورة في التمركز التنافسي. لقد قمنا بتبسيط عملياتنا، وهو ما أعطانا القدرة على التكيّف مع متطلبات واتجاهات السوق المتغيرة. علاوة على ذلك، أصبحت عمليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات جزءًا لا يتجزأ من نهجنا. إن تجربة العملاء المحسنة هي نتيجة مباشرة لجهودنا، وقد حرصنا على تحسين الدقة والتوقيت لتلبية المتطلبات على نطاق واسع."

التحول الرقمي في IMDAD

وأوضح السيد جمال: "بفضل برنامج WAMAS، وهو برنامج الخدمات اللوجستية الخاص بشركة SSI Schaefer، فإن الحد الأقصى لقدرتنا اليومية على التسليم قد وصل إلى 100000 طلب بما يتجاوز 5500 حقيبة شحن نظرًا لأن المستخدمين لا يحتاجون إلى قطع ممرات لا نهاية لها لتحديد موقع المنتجات ودمجها."

"تعدُّ البيانات هي مركز القوة. حيث تبني العديد من المؤسسات الناجحة أعمالها في مجال الروبوتات والتشغيل الآلي على قوة البيانات. وبالمثل، تساعد البيانات شركة النهدي على ابتكار آفاق جديدة والكشف عن الثغرات لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة والربحية. وقد أدى التحول الرقمي إلى استثمار مبلغ كبير في قدراتها، لا سيّما مع وجود نظام قوي للتحليلات اللوجستية."

نبذة عن SSI Schaefer

تعد مجموعة SSI Schaefer شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول لجميع الخدمات اللوجستية. تعمل الشركة على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة من زيادة كفاءة واستدامة عمليات التخزين والتسليم والنقل الخاصة بها، وذلك من خلال التقنيات والبرامج المبتكرة - حيث تقدم حلول متكاملة تشمل المستودعات الآلية بالكامل مع حزم خدمة وصيانة مخصصة ، إلى الروبوتات والمركبات الموجهة الآلية، للأنظمة اليدوية وشبه الآلية مثل محطات العمل، و أنظمة التخزين، وحاويات التخزين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المحدث للشركة: https://www.ssi-schaefer.com/en-asia/