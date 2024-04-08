إطلاق المحرك السحابي الذكي (ICE) الخاص بـشركة VVDN على Google Cloud Marketplace

المحرك السحابي الذكي الخاص بـشركة VVDN - منصة إنترنت الأشياء الذكية لإدارة أجهزة المؤسسة الشاملة سوف تتكامل مع مجموعة الذكاء الاصطناعي التوليدي للحلول الجاهزة للمستقبل

جورجاون، الهند, 8 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة VVDN Technologies، المزود العالمي للبرمجيات وهندسة المنتجات وخدمات وحلول التصنيع الإلكتروني، عن إطلاق منصتها السحابية الذكية لإنترنت الأشياء، المحرك السحابي الذكي (ICE)، على Google Cloud Marketplace بشكل ناجح بعد سنوات من التعاون مع Google Cloud.

والمحرك السحابي الذكي (ICE) عبارة عن منصة خدمية (PaaS) يمكنها توفير خدمات تجميع البيانات والتحليلات والتصور والإدارة وسوف تتكامل مع حزمة الذكاء الاصطناعي التوليدي (Geneative AI) للحلول الجاهزة للمستقبل. ويقدم المحرك السحاب الذكي (ICE) التابع لشركة VVDN خدماته لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الفيديو والمراقبة، ومجتمعات إنترنت الأشياء الذكية (المنازل والمدن)، والسيارات (تقنية المعلومات البعدية أي التتبع والتحكم عن بعد، والمركبات الكهربائية، والأساطيل)، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية. وهذا التنوع من شأنه أن يجعل المحرك السحاب الذكي (ICE) حلًا قيمًا تلجأ إليه قطاعات السوق المختلفة، مما يعزز مصداقيتها كمنصة مفضلة للعملاء العالميين. كما يؤدي دمج تحليلات البيانات المتقدمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتجميع البيانات إلى تمكين المؤسسات من الحصول على رؤى بصورة أسرع وتصور البيانات بشكل أكثر وضوحًا وإدارة الأجهزة بسلاسة. ومن الجدير بالذكر أن المنصة مبنية على هيكل قائم على الخدمات الصغيرة المعيارية المعتمدة من Google Cloud، مما يوفر إمكانات تطوير سريعة للمنتجات الحالية والجديدة المرتبطة بالسحابة مع ضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات والموافقة والأمان. علاوة على ذلك؛ تشمل الميزات الرئيسية الإعداد السريع ودعم البروتوكولات المتعددة والتشفير الشامل والتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية وإمكانية المراقبة.

إن المحرك السحاب الذكي (ICE) هو أول منتج برمجي مدرج في سوق السحابة العامة لشركة VVDN، وقد خضع لمراجعة صارمة وشاملة بواسطة Google Cloud، للتحقق من أمانه وقابلية التوسع والتطوير والموثوقية. فهو يستفيد من ميزات الأمان والامتثال المضمنة في Google Cloud، مثل تشفير البيانات والتحكم في الوصول، للمساعدة في ضمان حماية البيانات واستخدامها وفقًا للوائح الصناعة وأفضل الممارسات.

كما إن قيام شركة VVDN بإنشاء مركز التميز Google Cloud Center of Excellence (CoE) قد مكّنها من الاستفادة في تطوير منتجاتها البرمجية إلى جانب تدعيم براعتها في مجال الهندسة السحابية، والذي بلغ ذروته في إنشاء المحرك السحاب الذكي (ICE). وفي السياق ذاته؛ تهدف شركة VVDN إلى تلبية احتياجات العملاء العالميين من خلال توفير خدمات تحديث التطبيقات وترحيلها وتطويرها مع أكثر من 250 مهندسًا ومعماريًا معتمدين ومدربين لدى Google Cloud. وتعمل الشركة على توسيع شراكتها مع Google Cloud في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي واليابان، كجزء من التزامها الممتد.

ومن جانبه، صرح Vivek Bansal، مؤسس ورئيس شركة VVDN Technologies، قائلًا: "يسعدنا أن نرى تشغيل المحرك السحابي الذكي الخاص بـ VVDN على Google Marketplace، مما يُظهر تفانينا في تقديم الحلول المتطورة بالتعاون مع Google Cloud. إن المحرك السحاب الذكي (ICE) يأتي كنتيجة للهندسة والتخطيط شديد الدقة وشهادة على التزامنا بتلبية أعلى معايير الجودة والابتكار وأمن البيانات وقابلية التوسع والتطوير. يعد هذا التعاون مع Google Cloud بمثابة شهادة على قدرات VVDN ويمهد الطريق لتطوير العديد من المنتجات المبتكرة في خط الإمداد الخاص بنا مع توسيع شراكتنا في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والهند. كما أن شراكتنا مع Google Cloud أمرًا بالغ الأهمية في جهودنا لتوفير دعم عالمي للعملاء. ومن خلال تعميق شراكتنا، نهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تستخدم التقنيات المتقدمة، وتمكين المستخدمين من التفاعل بذكاء مع المحتوى الخاص بهم، وتحويل الطريقة التي تعمل بها الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي الأول."

أما Dai Vu، المدير الإداري لبرامج Marketplace و ISV GTM في Google Cloud، فقد أفاد قائلًا: "سيساعد جلب VVDN إلى Google Cloud Marketplace العملاء على نشر المحرك السحابي الذكي (Intelligent Cloud Engine) وإدارته وتطويره بشكل سريع على البنية التحتية العالمية الموثوقة لـ Google Cloud. يمكن لـ VVDN الآن التوسع بشكل آمن ودعم العملاء في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم."

حول شركة VVDN:

VVDN هي شركة متخصصة في هندسة المنتجات والتصنيع تركز على تصميم وتصنيع المنتجات الشاملة عبر العديد من أسواق التكنولوجيا الرأسية (شبكة الجيل الخامس (5G)، ومركز البيانات، والشبكات، والواي فاي (Wi-Fi)، وVision، وصناعة المركبات (Automotive)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والسحابة والتطبيقات). يقع المقر الرئيسي لشركة VVDN في الهند في جورجاون الهندية؛ بينما يقع المقر الرئيسي لها في أمريكا الشمالية في فريمونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وتخدم الشركة العملاء العالميين في عدة مناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والهند وفيتنام وكوريا واليابان. كما تمتلك 11 مركزًا متقدمًا لهندسة المنتجات في الهند، وهي مجهزة تجهيزًا كاملاً لتصميم واختبار الأجهزة والبرامج الكاملة المطلوبة لتطوير منتج أو حل كامل. تقع مرافق التصنيع السبعة التابعة لشركة VVDN في مانيسار، جورجاون، وبولاتشي، تاميل نادو، الهند، والتي تشمل مصنع SMT الداخلي الأفضل في فئته، ومصنع القوالب والأدوات، وصب القوالب، ومجمع الهوائيات، ومصنع تجميع المنتجات، ومختبرات شهادات المنتجات. وقد أُعدت مرافق الهندسة والتصنيع التابعة لشركة VVDN بالكامل لتطوير وتصنيع منتجات المؤسسات والمستهلكين والصناعيين والسيارات.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1531036/3360584/VVDN_Technologies_Logo.jpg