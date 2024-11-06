إطلاق برنامج "رواد Net5.5G" في إسطنبول لتسريع النشر التجاري العالمي لـ Net5.5G في العصر الذكي

مدينة إسطنبول, 6 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في منتدى النطاق العريض الفائق العاشر (UBBF 2024)، أطلقت جمعية النطاق العريض العالمية (WBBA) مع منتدى IPv6 والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) والوكالات الحكومية وبائعي الأجهزة وأكثر من 10 شركات تشغيل شبكات عالمية برنامج "رواد Net5.5G". تدعو هذه المبادرة الجهات الفاعلة في الصناعة إلى تسريع النشر التجاري لتقنية Net5.5G وتعزيز ازدهار صناعة نقل البيانات.

Guests from industry organizations, government agencies, carriers, and device vendors participating in the launch ceremony of the Net5.5G Pioneer Program

إن Net5.5G، وهي شبكة IP من الجيل التالي، هي ترقية أساسية للبنية التحتية للإنترنت في العصر الذكي. تدفع هذه التقنية التحولات بين الأجيال، ما يسهل التخطيط والتنظيم بشكل أفضل لتطور صناعة نقل البيانات، وبالتالي يعزز بشكل كبير القدرات الأساسية للشبكات.

سيؤدي إطلاق برنامج "رواد Net5.5G" إلى تسريع النشر التجاري العالمي لتقنية Net5.5G. أوضح Martin Creaner، المدير العام لجمعية النطاق العريض العالمية (WBBA)، الفئات الثلاثة للبرنامج: رواد الفكر، رواد المدن، ورواد التجارة. يقود رواد الفكر تطوير الصناعة ويحسنون نظام المعايير. ويقود رواد المدن تنفيذ السياسات ويسهلون التخطيط على أعلى مستوى وبناء البنيات التحتية للشبكات الإقليمية. أما رواد التجارة فيشاركون أفضل الممارسات العالمية في النشر التجاري لتقنية Net5.5. ويرى السيد Martin أن برنامج "رواد Net5.5G" سيعمل كمحفز، يوحد الجهات المعنية نحو اعتماد تكنولوجيات Net5.5G على نطاق واسع، وتعزيز تطوير الصناعة، وتسريع النشر التجاري عالميًا، وتحفيز النمو الجديد لشركات تشغيل الشبكات.

بالإضافة إلى ذلك، ولتكريم شركات تشغيل الشبكات التي حققت إنجازات بارزة في نشر Net5.5G، تم عقد حفل توزيع جوائز "رواد Net5.5G"، وفيه تم تكريم أكثر من 10 شركات تشغيل شبكات عالمية.

كما شارك ممثلون من شركات تشغيل الشبكات الرائدة، بما في ذلك Turkcell Türkiye وغيرهم، أفضل ممارساتهم في تسويق تقنية Net5.5G. قالت شركة Turkcell Türkiye إنهم سيواصلون بناء بنيات تحتية شبكية عالية الجودة، وبناء شبكات موجهة نحو Net5.5G، ونشر تكنولوجيات رئيسية مثل 400GE وSRv6 والخريطة الرقمية للشبكة (Network Digital Map) تجاريًا على الشبكة المستهدفة لتوفير خدمات رقمية متميزة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، شاركت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات (AICTO) جهودها في تعزيز تسويق Net5.5G في المناطق العربية والأفريقية لتحقيق "الأفق العربي 2030" وبناء بنية تحتية شبكية مستقبلية عالية السرعة وعالية الجودة مدعومة بتقنية Net5.5G.

ومن المتوقع أن يوحد برنامج "رواد Net5.5G" جميع الجهات المعنية في الصناعة وأن يسرع من وتيرة النشر التجاري العالمي لتقنية Net5.5G. مع تطور الإنترنت من الجيل التالي نحو Net5.5G، تعمل منظمات الصناعة والوكالات الحكومية وشركات تشغيل الشبكات وبائعي الأجهزة معًا لدفع الابتكار في المعايير الفنية والسياسات والاستخدام التجاري، وتعزيز تطوير صناعة نقل البيانات وإطلاق العنان للإنتاجية في العالم الذكي.

منتدى النطاق العريض الفائق العاشر، الذي عقدته لجنة النطاق العريض، وجمعية النطاق العريض العالمية (WBBA)، وشركة Huawei بشكل مشترك، هو القمة العالمية الأولى في صناعة النطاق العريض الفائق (UBB).

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