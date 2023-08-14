إطلاق حملة OKX العالمية "تداول مثل المحترفين" لتسليط الضوء على قصص حقيقية لمستخدمي العملات الرقمية

ناساو، جزر الباهاما, 14 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت OKX، وهي منصة رائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتطوير تكنولوجيا Web3 المبتكرة، اليوم حملة "تداول مثل المحترفين"، وهي حملة عالمية لتسليط الضوء على القصص المتنوعة والملهمة للمستخدمين الأفراد والمنتجات والخاصيات المفضلة الخاصة بهم من OKX. الحملة، التي ستنطلق ابتداءً من يوم 14 أغسطس، تتضمن العديد من العروض الجذابة للمستخدمين الجدد وستتوج بمنافسة تداول OKX في سبتمبر.

ستقوم حملة "تداول مثل المحترفين" بعرض قصص حقيقية للمستخدمين بواسطة مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 45 و 15 ثانية، والتي تُظهر للمشاهدين كيف يستخدم الأشخاص من مختلف البلدان والتخصصات منصة OKX لتحقيق أهدافهم المالية. كما تتضمن أيضًا عملية شراء كبيرة للإعلانات عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

صرح Haider Rafique، رئيس قسم التسويق في OKX، قائلًا: "تمامًا مثل أي رياضة، حتى عالم العملات الرقمية أو تداول الأسهم له أبطاله أو من بعض النواحي يمكننا أن نقول "أفضل الرياضيين". هؤلاء هم الأشخاص الذين يدربون ويهيئون أنفسهم ليكونوا أفضل كل يوم. هؤلاء الأشخاص هم الرياضيون في عالم تداول العملات الرقمية. نحن الآن أول منصة تدخل في شراكة مع هؤلاء أصحاب الأداء المتميز لإظهار ما يلزم ليكونوا متداولين ناجحين لبقية المجتمع. الآن، نحن نركز على تجارب متداولي العملات الرقمية الحقيقيين، الذين توضح قصصهم الحقيقية كيف ساعدتهم منصة OKX على تحقيق أفضل أداء لديهم كل يوم".

للاحتفال بإطلاق حملتنا، ترحب OKX بالمستخدمين الجدد الذين يطمحون إلى "التداول مثل المحترفين" بعرض خاص من "الإيداع والكسب" الذي سينطلق ابتداءً من يوم 14 أغسطس. سيحصل أول 1,000 مستخدم مسجل حديثًا ينضمون إلى العرض، ويكملون المستوى الثاني من عملية التحقق من الهوية (KYC2) ويودعون 50 USDT، على قسيمة عقد بقيمة 5 USDT. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى الحملة وعرض المزيد من التفاصيل هنا.

سيتم فتح الأبواب لتسجيل الفرق قريبًا في أكبر مسابقة تداول على الإطلاق لمنصة OKX والتي ستبدأ في سبتمبر. سنوافيكم قريبًا بمزيد من التفاصيل حول هذه المنافسة المثيرة.

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المزيد عن منصة OKX

OKX هي منصة عالمية رائدة في مجال تداول العملات الرقمية وتطوير نظام Web3 البيئي. نظرًا لحصولها على ثقة أكثر من 50 مليون مستخدم عالمي، تعد OKX أسرع تطبيقات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية للمتداولين في كل مكان.

كشريك رئيسي لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي و McLaren Formula 1 واللاعب الأوليمبي Scotty James وسائق F1 الشهير Daniel Ricciardo، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين بفرص تفاعل جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى Web3.



بالإضافة إلى منصة تداول OKX، فإن OKX Wallet هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم NFTs و Metaverse أثناء تداول عملات GameFi و DeFi الرمزية.



تلتزم منصة OKX بالشفافية والأمان وتنشر تقرير دليل الاحتياطيات شهريًا.



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بيان إخلاء المسؤولية

يتم توفير هذا الإعلان لأغراض إعلامية فقط. لا يُقصد به تقديم أي نصائح تخص الاستثمار أو الضرائب أو المشورة القانونية، ولا ينبغي اعتباره عرضًا لشراء أو بيع أو حيازة أو تقديم أي خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تتقلب بشكل كبير، ويمكن أن تصبح عديمة القيمة. يجب أن تفكر جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك في ضوء حالتك المالية وتحملك للمخاطر. لا تقدم منصة OKX توصيات للاستثمار أو حيازة الأصول. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك، ولا تتحمل OKX مسؤولية أي خسائر محتملة. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. يرجى استشارة خبير الشؤون القانونية أو الضرائب أو الاستثمار لإجابة أسئلتك المتعلقة بظروفك الخاصة. لا تتوفر جميع المنتجات والعروض الترويجية في جميع المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشبه جزيرة القرم وكوبا ودونيتسك وإيران ولوهانسك وكوريا الشمالية وسوريا ومالطا وأستراليا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر الباهاما وكندا وماليزيا وهونغ كونغ وفرنسا وسنغافورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى شروط استخدام OKX وبيان الامتثال والإفصاح عن المخاطر.

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