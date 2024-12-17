إطلاق سلسلة هواتف nova 13 HUAWEI: بتصميم وكاميرا وتجربة مختلفة

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة هواوي هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI الجديدة بالكامل خلال إطلاق المنتجات الرئيسية للشركة في دبي في 12 ديسمبر. مع تصميم النسيج الجديد الديناميكي بنمط المربعات ، وقدرات تصوير البورتريه متعددة البؤر ، والابتكارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فإن هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI تفتح المجال لموجة جديدة من التوجهات وتجسد الروح الإبداعية للشباب.

تصميم جمالي بأسلوب خاص

HUAWEI nova 13 Series HUAWEI nova 13 Series

تقدم هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI قفزة جريئة في التصميم من خلال التلاعب بنقوش المربعات. لمواكبة الأسلوب العصري الذي تتميز به السلسلة، والبساطة، فإن هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI قد استوحت تصميم المربعات من الملابس والإكسسوارات وجلبته إلى عالم تصميمات الهاتف المحمول، مع خدعة بصرية باستخدام الضوء والظل. يتميز تصميم النسيج المربع الديناميكي لسلسلة الهواتف بالدقة على المستوى النانوي، حيث يجمع بين الرقي المستوحى من التكنولوجيا ولمسة جريئة وحديثة. وتتغير درجات لون النمط بشكل خفيف مع زوايا الرؤية، ما يضيف جاذبية بصرية ديناميكية. صُمم الغطاء الخلفي بلمسة نهائية ذات تأثير نجمي متطور تمنحه ملمسًا حريريًا يشبه الساتان، ما يجعله ناعمًا بشكل لا يقاوم ومريحًا عند الإمساك به.

أُطلقت السلسلة باللون الأخضر كخيار رئيسي، ما يجسد أسلوب حياة يتسم بالسهولة والعفوية والتفرد، مع التحرر من القيود التقليدية. يمثل هذا اللون الدافئ منخفض التشبع مزيجًا من البساطة والحيوية، ما يشجع على العودة إلى الذات ويدعو المستخدمين لتبني أكثر لحظات الحياة واقعية. يتوفر أيضًا اللونان الأبيض والأسود، لخيارات كلاسيكية خالدة تترك انطباعات يدوم طويلًا.

باعتبارها عنصرًا مميزًا في تصميم سلسلة nova، ترتقي هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI بتصميم كاميرا Super Star Orbit Ring الأيقوني من خلال لمسات أكثر دقة ورقيًا، لإضافة المزيد من الأناقة. يعزز هيكل الزجاج خماسي الطبقات (5D) على اللوحة الخلفية تجربة اللمس، بينما يقلل بصريًا من ارتفاع الكاميرا، ما يضفي مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا.

قوة تصوير البورتريه: التقط كل لحظة بحرية تامة

أطلقت هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI ميزة AI Best Expression (التقاط أفضل التعبيرات بالذكاء الاصطناعي). سواء كنت تلتقط لحظات لشخص واحد أو مجموعة، فإن هذه الأداة تعمل على تحسين كل تعبير، من خلال تحليل اللقطات المتتالية لتتيح للمستخدمين اختيار أكثر التعبيرات طبيعية وجاذبية، وتكييفها مع أفضل تكوين للصورة. ميزة AI Best Expression تبرز أفضل ما فيك، حيث تلتقط اللحظات الثمينة بدقة لتكون ذكرى خالدة إلى الأبد.

لأول مرة، تقدم هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI دعمًا لقدرات تصوير البورتريه متعددة البؤر[1] لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية، ما يوفر لقطات بورتريه بجوٍ فنيٍ غني. يقدم هاتف nova 13 Pro HUAWEI كاميرا بفتحة عدسة قابلة للتعديل بدقة 50 ميجابكسل مع نطاق فتحة عدسة متغير من F1.4 إلى F4.0. يستطيع نظام الفتحة الذكي هذا التعرف على المشاهد وضبط الإعدادات بناءً على ذلك لمساعدة المستخدمين في التقاط لحظات مذهلة. بفضل تثبيت الصورة البصري (OIS)، تعمل الكاميرا على تحسين حساسية الضوء للحصول على نتائج أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر كاميرا التقريب (Telephoto) البورتريه مع التقريب البصري بقوة 3X وتقنية تثبيت الصورة البصري (OIS) خيارات تكبير متعددة، ما يجعلها مثالية لالتقاط صور البورتريه على المسافات المتوسطة والكبيرة. ما يتيح التقاط صور دقيقة وحادة مع الحفاظ على تكوين نظيف وجذاب بصريًا، سواء عند التقاط لقطات قريبة أو خلفيات طبيعية.

نظام تشغيل EMUI 14.2: ذكي وآمن وفعال

تقدم هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI المدعومة بنظام تشغيل EMUI 14.2 تجربة استخدام ممتعة وذكية وآمنة وفعّالة للمستخدمين. مع تحسينات HUAWEI Themes، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة "ملصقات الرموز" لإضافة صور مقطوعة من "معرض الصور" كملصقات لصنع خلفية ذات سمات مميزة، ما يسمح للإبداع بالتحليق بحرية. باستخدام الرموز التعبيرية ، يمكن للمستخدمين استخدام ملصقات الرموز التعبيري لإنشاء خلفيات مخصصة. كما تدعم شاشة الرئيسية أيضًا "ملصقات الرموز" المخصصة، ما يوفر للمستخدمين مساحة غنية للتعبير عن الذات.

لطالما اعتبرت هواوي أن الأمن السيبراني وحماية الخصوصية من الأولويات القصوى، لذا تقدم شفافية محسّنة وتحكمًا أكبر في أذونات التطبيقات وحالة أمان الجهاز. كما أن دعم "إدارة تتبع التطبيقات" و"نقاط التحكم الرئيسية" أثناء تثبيت التطبيقات وتشغيلها يضيف طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين.

شاحن قوي SuperCharge Turbo بقوة 100 واط من هواوي

تلبي هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI احتياجات الطاقة مع شاحن SuperCharge Turbo الجديد بقوة 100 واط من هواوي، الذي يتميز بتقنية التحكم في درجة الحرارة بدقة عبر الذكاء الاصطناعي لضمان استقرار ناتج الطاقة؛ لشحن هاتف nova 13 Pro HUAWEI إلى 50% في 9 دقائق فقط[2]، بينما يتمم شحن هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI إلى 50% في 10 دقائق[3]، ما يوفر تجربة مستخدم سلسة ومريحة.

تحتوي هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير[4]، مع الحفاظ على تصميم أنيق وخفيف الوزن.

شاشة Dynamic True-Colour الجديدة تمامًا بمعدل تحديث 120 هرتز من أوكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPO)

مع شاشة Dynamic True-Colour الجديدة، تأتي هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI مع تقنية AI HDR (المدى الديناميكي العالي باستخدام الذكاء الاصطناعي)[5] التي تجمع بين تكنولوجيا HDR (المدى الديناميكي العالي) وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعرف التلقائي على المشاهد، ما يؤدي إلى تفاصيل أكثر وضوحًا في المناطق الساطعة والظلال، وألوان أكثر حيوية، وتجربة بصرية مشرقة وشفافة تعزز الجاذبية الفنية ومتعة المشاهدة لكل صورة.

لضمان سهولة عرض الشاشة أثناء ظروف الإضاءة الخافتة، تقدم سلسلة هواتف nova 13 HUAWEI شاشة AI Eye Comfort المتقدمة (إراحة العينين باستخدام الذكاء الاصطناعي)[6]، ما يعزز تجربة العناية بالعينين من زوايا متعددة. من خلال استشعار الإضاءة المحيطة بذكاء، والتعرف على محتوى الصورة، والتحكم في مستويات الضوء الأزرق، فإن الشاشة تضمن تجربة مشاهدة أكثر راحة وبلا إجهاد على العينين، والتكيف مع بيئة المستخدم للحصول على العناية الأمثل بالعين.

يتميز هاتف nova 13 Pro HUAWEI بشاشة LTPO Adaptive (متكيفة من أوكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة) بمعدل تحديث 120 هرتز، والتي توفر أداءً سلسًا، وفعالًا في استهلاك الطاقة مع معدلات تحديث ديناميكية مصممة خصيصًا لاحتياجاتك. توفر ميزة Always-On Display (الظهور المستمر على الشاشة) نظرة سريعة على المعلومات الأساسية، بينما تضمن ميزتا Splash Touch ( لمسات توهج) وTouch Optimisation (تحسين اللمس) تفاعلًا سلسًا ودقيقًا، حتى على الشاشات الرطبة.

[1] يتحقق التصوير الفوتوغرافي متعددة البؤر من خلال التآزر بين كاميرات متعددة. أفضل وضع لالتقاط صور البورتريه ذات الزاوية العريضة هو وضع الصور، أما في أي طول بؤري آخر فيوصى باستخدام وضع البورتريه. [2] تأتي بيانات الشحن من معاملهواوي عند درجة حرارة 25±1 درجة مئوية والرطوبة النسبية بين 45% و80%، استخدم شاحن وكابل SuperCharge الأصليين من هواوي، وقم بتفعيل وضع Turbo، وسيشحن الهاتف من 3% إلى 50% في 9 دقائق. (خلال الشحن، ترتفع درجة حرارة الهاتف قليلًا، وهو أمر طبيعي.) قد يختلف الأداء الفعلي بناءً على المنتج الذي بين يديك وعادات الاستخدام والبيئة. [3] تأتي بيانات الشحن من معامل هواوي. عند درجة الحرارة 25±1 درجة مئوية والرطوبة النسبية بين 45% و80%، استخدم شاحن وكابل SuperCharge الأصليين من هواوي، وقم بتفعيل وضع Turbo، وسيشحن الهاتف من 3% إلى 50% في 10 دقائق. (خلال الشحن، ترتفع درجة حرارة الهاتف قليلًا، وهو أمر طبيعي.) قد يختلف الأداء الفعلي بناءً على المنتج الذي بين يديك وعادات الاستخدام والبيئة. [4] 5000 مللي أمبير هي القيمة النموذجية للبطارية. قيمة البطارية المسجلة هي 4900 مللي أمبير. [5] تُطبق تأثيرات تحسين مختلفة على الصور في "المعرض"، اعتمادًا على النطاق الديناميكي لها. [6] هذا الجهاز ليس مُنتجًا طبيًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2581432/HUAWEI_nova_13_Series.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2581433/HUAWEI_nova_13_Series_1.jpg

للتواصل: Yingying Li، البريد الإلكتروني: [email protected]