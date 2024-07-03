إطلاق سماعات OpenRock X لأول مرة: تَعريف جديد لسماعات الأذن الرياضية الذكية

هونغ كونغ, 3 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- تُعلن العلامة التجارية الرائدة في الابتكار الصوتي OpenRock ، إطلاق سماعات OpenRock X، حيث تضع معيارًا جديدًا في تكنولوجيا سماعات الأذن المفتوحة ذات التوصيل الهوائي. بعد عام من التحضير، صُممت للارتقاء بتجربة الصوت المفتوحة للأذن لمشجعي الرياضة.

أهم ميزات المنتج: زيادة التميز

OpenRock X Open-Ear Air Conduction Sport Earbuds

مِفصل مُريح ومَتين

تُقدم سماعات OpenRock X هذه المرة مِفصلًا ثنائي المحور ذا مركز مزدوج مخصصًا لتعديل الزاوية بسلاسة، مما يضمن ملاءمة مثالية لأحجام الأذن المختلفة. ويدعم هذا المفصل تصميم خطاف الأذن النحيف، مما يوازن بشكل مثالي وزن سماعة الأذن لتحقيق الراحة المُثلى. هذا يضمن ملاءمة مستقرة ومريحة، مما يمنع سماعات الأذن من أن تسقط بسهولة، بِغض النظر عن شدة الأنشطة.

جودة صوت عالية

مع تكنولوجيا BassDirect™ الجديدة التي تضمن الصوت (bass) الواضح والعميق وخوارزمية LISO 2.0 التي تُعزز تفاصيل الصوت، تُوفر سماعات OpenRock X تجربة استماع تفاعلية مع الصوت الجهوري (bass) القوي. وتتميز بأربعة ميكروفونات عالية الجودة وخاصية إلغاء الضوضاء الذكية المتقدمة للمكالمات. حتى في الأيام العاصفة، يسمع المستمع صوتك بوضوح.

النظافة والعناية بالسمع

تُركز سماعات OpenRock X أيضًا على نظافة الأذن والاستماع الصحي. مجهزة بطبقة مطهرة لمنع البكتيريا وضمان الراحة خلال الاستخدام المطول، وتحتوي سماعات الأذن أيضًا على تحكم تلقائي (أوتوماتيكي) في حجم الصوت يتكيف مع البيئة المحيطة، مما يوفر مستويات صوت مناسبة باستمرار، ويحمي سمعك بشكل أفضل مع ترددات عالية محدودة. وخاصية تذكير تدفعك إلى أخذ استراحة، مما يعزز عادات الاستماع الجيدة.

التكامل الذكي المتقدم

تتكامل OpenRock بسلاسة مع تطبيق OpenRock لتكون أكثر ذكاءً! ويمكنك الآن تخصيص إعدادات المُعادِل بسهولة والاختيار من بين ثلاثة أوضاع صوتية مخصصة -صاخب (Rock) وللاسترخاء (Relax) وصوت ترددي (Boom)- ومصممة للأنشطة المختلفة. صُممت تجربة الصوت المكاني، والتحكم في الصوت التكيفي، وتنبيهات موقع سماعة الأذن لتعزيز رحلة الاستماع.

رفيقك المثالي: لقد غطينا كل خطوة

تخيل أنه يوم جميل وأنت تُحضر لرحلة ركوب الدراجات لمسافات طويلة. يمكنك أخذ سماعة OpenRock X معك، مع العلم أنك لن تضطر إلى القلق بشأن عمر البطارية طوال اليوم. توفر سماعة OpenRock X 12ساعة من وقت التشغيل بشحن مرة واحدة (48 ساعة باستخدام الحافظة).

عند التبديل إلى وضع Rock في التطبيق، يمكنك الاستمتاع بجودة صوتية ممتازة مع تعزيز الصوت الجهوري (bass) والبقاء على دراية ببيئتك المحيطة. في أثناء الرحلة، تبقى سماعة OpenRock X في مكانها ثابتة، ولا تكاد تشعر بوجودها نظرًا إلى إمكانية التعديل المثالية. ستُفاجأ أن عَرقك لم يؤثر في سماعات الأذن على الإطلاق - بفضل تصنيف مقاومة الماء والعَرق IPX5 الذي يضمن الأداء المثالي. بعد رحلتك، استخدم تصميم PUSH-PUSH وحلقة التعليق الموجودة في الحافظة لتثبيت السماعة بسهولة في حقيبة الظهر الخاصة بك.

مع كل خطوة تخطوها، ستشعر بأنك مرتاح ومسترخٍ، وتستمتع بكل دقيقة من ممارسة الرياضة.

طريقتان للحصول على سماعتك:

أمازون الولايات المتحدة

المتجر الرسمي

لماذا OpenRock

بصفتها علامة تجارية لسماعات الأذن الرياضية الاحترافية، تُعطي OpenRock الأولوية لتحسين اللياقة البدنية للأشخاص والتصدي لمشكلة سقوط سماعات الأذن الشائع حدوثها في أثناء التمرين.

تأخذ سماعات OpenRock X الجديدة رؤية المنتج إلى آفاق جديدة، وتتوافق بشكل وثيق مع مختلف الاحتياجات في جميع الممارسات الرياضية.

للتواصل: Coco Teng، [email protected]