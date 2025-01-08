إطلاق سماعات W4 Pro من Timekettle المزودة بنظام تشغيل Babel OS مع ترجمة ثنائية فورية للمكالمات للتمتع بمحادثات طبيعية عبر مختلف اللغات

مدينة لاس فيجاس, 8 يناير 2025 / PRNewswire / -- يسر شركة Timekettle، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إطلاق سماعات W4 Pro المحسّنة مع وظيفة المكالمات ثنائية الاتجاه. مدعومةً ببنظام التشغيل الأول للشركة، الذي تم الإعلان عنه أيضًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، واسمه Babel OS، فإن سماعات W4 Pro الجديدة تضع معيارًا جديدًا للتواصل عبر اللغات، حيث توفر ترجمة فورية ثنائية الاتجاه أثناء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو في الوقت الفعلي عبر أي منصة تواصل.

Elegant earbuds provide seamless two-way, real-time translation for phone and video calls across any communication platform, including Zoom, WeChat, WhatsApp, and Telegram. Timekettle W4 Pro boosts unprecedented comfortability with open-ear design

تتيح الميزة المُطلقة حديثًا الترجمات ثنائية الاتجاه لتسهيل المحادثات بين متحدثي اللغات المختلفة دون جُهد عبر أي تطبيق للاتصالات السلكية واللاسلكية أو نظام الهاتف التقليدي. توفر السماعات ترجمات ثنائية الاتجاه ومتزامنة دون التأثير على جودة الصوت الأصلية.

يمكن للمستخدمين تفعيل وضع الترجمة ببساطة عن طريق ارتداء سماعات W4 Pro أثناء المكالمة، دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من الطرف الآخر، مثل تثبيت التطبيقات، أو البرامج، أو الأجهزة المتخصصة في الترجمة. سواء في مجال الأعمال التجارية، أو المجال الأكاديمي، أو الظروف الاجتماعية، يمكن للمستخدمين المشاركة في محادثات سلسة مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم دون أي عقبات.

معيار جديد للتواصل في الوقت الفعلي

توفر سماعات W4 Pro، المُحسنة بنظام تشغيل Babel OS، وظيفة ترجمة فورية غير مسبوقة. تدعم سماعات الأذن المتقدمة أكثر من 40 لغة و93 لهجة، وتقدم ترجمة شبه بشرية.

استنادًا إلى تكنولوجيا HybridComm الخاصة بشركة Timekettle، توفر سماعات W4 Pro تجربة مستخدم محسّنة مع تأخير لا يتجاوز 3 إلى 5 ثوانٍ بعد سماع الكلام الأصلي. يتميز التصميم أيضًا بصوت مترجم أعلى قليلاً مقارنة بالصوت الأصلي؛ لتعزيز الوضوح دون التأثير على الصوت الأصلي. مع تصميم مريح مفتوح للأذن لضمان الراحة أثناء الاستخدام المطول، تحقق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة دقة ترجمة تصل إلى 95%، ما يضمن تواصلًا دقيقًا وطبيعيًا. توفر السماعات أوضاع استخدام مختلفة مصممة للسيناريوهات المختلفة:

وضع واحد لواحد : شارك إحدى سماعتي الأذن مع شخص آخر للترجمة الفورية أثناء المحادثة وجهًا لوجه.

وضع الاستماع والتشغيل: سجل الصوت عبر التطبيق المحمول واستلم الترجمات، التي يمكن تشغيلها لاحقًا.

التبديل إلى وضع التحدث: تحدث في السماعة، وسيتم بث خطابك المترجم من خلال مكبر صوت هاتفك، ما يجعل هذه السماعات مثالية للاجتماعات أو العروض التقديمية.

من المزايا البارزة الأخرى في سماعات W4 Pro هي قدرتها المتطورة على التلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أثناء المكالمات، تقوم السماعات بتسجيل وعرض جميع الكلمات المنطوقة وترجماتها على الأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي. وبمجرد انتهاء المكالمة، تقوم بتولد تقارير مفصلة للاجتماع بشكل سريع يمكن مشاركتها على الفور، ما يعزز كفاءة سير العمل. وتشمل الميزات المتقدمة الإضافية:

النصوص ثنائية اللغة في الوقت الفعلي: تتيح نوافذ التطبيق العائمة على الشاشة عرض نصوص ثنائية اللغة مباشرة أثناء المكالمات، ما يضمن تسجيل جميع المعلومات بدقة للمراجعة والتنظيم.

التعرف المُحسّن على اللغات: تدعم أكثر من 40 لغة و93 لهجة، وتتعامل مع كلٍ من النطق القياسي واللهجات الإقليمية؛ لترجمة سلسة ودقيقة.

لتوافق الواسع: تتكامل بسلاسة مع تطبيقات الاتصال الرئيسية، والأنظمة المحمولة، والمكالمات الهاتفية التقليدية، ما يوفر استخدامات كثيرة وغير مسبوقة.

المعاجم القابلة للتخصيص: ترجمات مخصصة لصناعات أو سياقات محددة.

التأخر المنخفض للغاية: ترجمات شبه فورية مع تأخير لمدة 3-5 ثانية.

الراحة والوضوح: تصميم أذن مفتوح مع وزن خفيف، وخفض متقدم للضوضاء.

الاستخدام طوال اليوم: ما يصل إلى 12 ساعة من وقت التشغيل مع ساعة واحدة فقط للشحن.

قوة نظام تشغيل Babel OS

تم الإعلان أيضًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) عن نظام Babel OS الجديد الخاص بشركة Timekettle، والذي يوفر تغييرات فائقة السرعة مع حلول قادرة على توقع ما يُقال، والتكيف مع القواميس المخصصة، والترجمة بمشاعر وبنبرة بشرية حقيقية. حيث يغير مجموعة منتجات Timekettle بأكملها، بما في ذلك الأجهزة المتقدمة، مثل: سماعات أذن W4 Pro ، و سماعات أذن WT2 Edge/W3 ، و محطة الترجمة الفورية X1 ، والمترجم المحمول T1 و T1 Mini . أصبحت هذه الأجهزة الآن أسرع وأكثر دقة وأقرب للطبيعة البشرية من أي وقت مضى، بل تكاد تماثل تجربة وجود مترجم فوري حقيقي بجانبك. وتشمل المزايا الرئيسية لهذا التحديث المتطور ما يلي:

تقسيم المعاني بالذكاء الاصطناعي: تستخدم هذه الميزة تقنية HybridComm من Timekettle لتحسين تقسيم الكلام من أجل المعالجة بالذكاء الاصطناعي. وتقسم الجمل بشكل ذكي وتتوقع تكملتها، ما يتيح ترجمات سريعة في الوقت الفعلي مع عدم تأخير تقريبًا.

معجم مخصص لترجمة شخصية: تمكن هذه الميزة المستخدمين من إنشاء مفردات مخصصة لصناعات أو سياقات أو لغة عامية بعينها؛ لتجنب أخطاء الترجمة مع الأسماء والمواقع والمصطلحات المتخصصة.

أصوات حقيقية شبيهة بالإنسان: تتضمن تقنية تقليد أصوات متقدمة لاستنساخ نغمات الصوت وأنماط الكلام الفريدة للمستخدمين، لضمان أن تبدو الترجمات طبيعية، وملائمة للحوار، ومليئة بالعاطفة.

التعلم الآلي المتطور لتحسينات مستمرة: يتكيف ديناميكيًا مع اللغات واللهجات المختلفة من خلال التدريب المستمر للذكاء الاصطناعي، ويستفيد من أحدث محركات النماذج اللغوية الكبيرة ( LLM ) لتقديم ترجمات دقيقة وثرية بالنسبة للسياق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل حلول AI Edge على تشغيل العمليات دون الحاجة إلى خدمات الشبكة، لضمان تواصل سلس في أي مكان.

التركيز على الأمان: ميزة تدمج التشفير المتقدم والتدابير الأمنية القوية عبر جميع الأجهزة والتطبيقات. متوافقة تمامًا مع معايير شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات ( GDPR )، وتقدم حماية عالية المستوى للبيانات.

قال Leal Tian، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Timekettle: "مع سماعات W4 Pro المحسّنة ونظام Babel OS، قمنا بتطوير حل لا يسد الفجوات اللغوية فحسب، بل يُغير أيضًا معايير التواصل العالمية. كما أن ميزة المكالمات الثنائية الفورية تغير وجه الصناعة جذريًا، حيث توفر تجربة تواصل واقعية وبلا فاصل عبر اللغات".

التوافر

تتوفر سماعات أذن W4 Pro بسعر (449 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من 7 يناير 2025. يتوفر نظام تشغيل Babel OS على الفور، ويمكن رؤيته على الطبيعة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في جناح Timekettle [ مركز مؤتمرات لاس فيغاس (LVCC)، قاعة الشمال - 9163 ]. وتظهر خصائصه المعززة في منتجات، مثل: سماعات أذن W4 Pro ، و سماعات أذن WT2 Edge/W3 بسعر 349.99 دولارًا، و محطة الترجمة X1 (بسعر 699.99 دولارًا)، والمترجم المحمول T1 و T1 Mini (بسعر 299.99 دولارًا و149.99 دولارًا على التوالي). تتوفر جميع أجهزة Timekettle للشراء على موقعها الإلكتروني أو على Amazon. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.timekettle.co .

نبذة عن Timekettle

منذ تأسيسها في عام 2016، كانت Timekettle في طليعة الابتكار في مجال التواصل عبر اللغات. مع منتجات حائزة على جوائز وقاعدة مستخدمين عالمية تضم أكثر من 400,000 شخص، تواصل Timekettle وضع معايير جديدة في تكنولوجيا الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سعيها لتحقيق حرية التواصل العالمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2592119/Timekettle_W4_Pro_powering_business_anytime.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2592120/Timekettle_W4_Pro_boosts_unprecedented_comfortability_open_ear_design.jpg