إطلاق شركة صدى إمباكت في المملكة العربية السعودية لدعم الشركات في بناء إرث مستدام وهادف

شركة استشارية جديدة تبدأ نشاطها في المملكة العربية السعودية، بهدف تمكين الشركات من مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر استراتيجيات الاستدامة والتأثير الاجتماعي

الرياض، السعودية, 26 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- بدأت شركة صدى إمباكت، وهي شركة استشارية رائدة متخصصة في التأثير الاجتماعي والاستدامة، نشاطها رسميًا في المملكة العربية السعودية، في خطوة مهمة لتمكين الشركات في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الخليج من مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030. تهدف الشركة إلى دعم المنظمات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، من الشركات الناشئة إلى الشركات المتعددة الجنسيات، في تخطيط وتنظيم استراتيجيات لتحقيق أهداف النمو والمساهمة في دفع عجلة التغيير الاجتماعي على المدى الطويل.

استنادًا إلى خبرتها في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، توفر صدى إمباكت الأدوات الضرورية للشركات لتحقيق النمو المستدام، مع التأثير الإيجابي على المجتمعات التي تخدمها. فمع الوتيرة السريعة التي تسير بها عملية التحول بالمملكة والاهتمام بالاستدامة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية، يأتي إطلاق صدى إمباكت - في لحظة فارقة - للشركات التي تسعى لتعزيز علامتها التجارية، وإحداث تغيير إيجابي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

تستند شركة صدى إمباكت، التي أسسها كل من سيري خالسا ولورين فراير، إلى خبرة واسعة في مجالات التأثير الاجتماعي والدعم والاستدامة المؤسسية. وتؤكد سيري خالسا، الرائدة في وضع الخطط التنموية والتي تلتزم بإثراء المجتمع في الوقت نفسه، على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الشركات في تشكيل ملامح المستقبل. فتقول: "تتمتع المؤسسات التجارية فرصة فريدة لتكون قوة مؤثرة من أجل الخير، ليس فقط لتحقيق الأرباح، ولكن لإحداث فرق حقيقي وملموس في حياة من تخدمهم. فعندما يعتمد نمو الشركات على الأهداف النبيلة، فإنها تستطيع تحسين مستوى مجتمعات بأكملها وإحداث تغيير إيجابي يتجاوز النجاح المالي، ويرفع من شعور الموظفين والعملاء بالهدف والغاية."

وتضيف لورين فراير، التي تمتلك خبرة تفوق 25 عامًا في منطقة الشرق الأوسط: "نحن في شركة صدى إمباكت نؤمن بأن النجاح الحقيقي يتجسد في الاستفادة من عملك وتوجيهه لنشر الخير في العالم. إننا نساعد الشركات على الازدهار وترك أثر إيجابي في نفس الوقت من خلال الخطط الاجتماعية والمستدامة التي تعود بالنفع على المجتمعات وتساعد في تقدمها".

يتكون فريق صدى إمباكت من نخبة من الخبراء في مجالات مختلفة، من بينهم يان كولينبير، مستشار أول في الدبلوماسية الرياضية، وليديا سبارو، الخبيرة في القيادة الإنسانية، وبيروين ريتشاردز، المتخصصة في الدعم الثقافي. ويقدم هذا الفريق نهجًا شاملًا لتجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية، وإعداد الشركات لإدراك أهدافها وتحقيق النمو المستدام بأفضل الطرق.

تقدم الشركة باقة من الخدمات لدعم المؤسسات التجارية في اتخاذ قرارات مستنيرة وهادفة. وتتضمن التخطيط وبرامج التدريب المخصصة وورش العمل التي تركز على الأهداف المؤسسية، والقيادة النسائية، والتأثير الاجتماعي للشركات الناشئة. كما توفر صدى إمباكت حلقات نقاش مفتوحة للجمهور وتنظم ندوات في الفعاليات المهمة لتشجيعهم على إدماج المسؤولية الاجتماعية في صميم عملياتهم.

يتزايد اهتمام الشركات الخليجية بالاستدامة، حيث يكشف تقرير الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2024 أن ثماني من كل عشر شركات في المنطقة لديها الآن استراتيجية رسمية للاستدامة، بينما يقوم أكثر من نصفها باتباع هذه الاستراتيجيات وتطبيقها في عملياتهم. كما ازداد عدد الشركات التي تخطط للحصول على قروض وسندات خضراء بمقدار 2.5 مرة، وهي زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023، وتؤكد هذه المؤشرات على حرص الشركات على مواءمة أهدافها المالية مع تلك البيئية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يجعل خبرة صدى إمباكت أهم من أي وقت مضى.

وإلى جانب الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تساعدك صدى إمباكت على دمج هدفك ورغبتك في التأثير الاجتماعي في صميم أعمالك.

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