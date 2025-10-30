إطلاق صندوق "إيكويتي يورو" من "إيكويتي ريزيدنس" لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين

التركيز على الوجهات الأوروبية الرئيسية التي تقدم تجارب سياحية فاخرة وعوائد استثمارية طويلة الأجل

صندوق جديد يستهدف استثماراً إجمالياً يصل إلى 35 مليون يورو

لندن, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "إيكويتي ريزيدنس" الأمريكية، وهي منصة استثمار عقاري فاخرة للمنتجعات السياحية، عن إطلاق صندوق "إيكويتي يورو"، الذي يهدف إلى توسيع محفظة الشركة لتشمل الوجهات الأوروبية الرئيسية. وقد أتم الصندوق إغلاقه الأولي في 15 أغسطس 2025، حيث جمع 4.96 مليون يورو من المستثمرين المعتمدين، ويستهدف جمع مبلغ إجمالي يصل إلى 35 مليون يورو .

يركز الصندوق على شراء المنازل العطلية في الأسواق الأوروبية الرئيسية، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الإقامات الفاخرة التي تتمتع بإمكانات تقدير رأس المال على مدار دورة حياة تمتد من عشرة إلى اثني عشر عاماً. وتتراوح أسعار المنازل بين 1.5 مليون يورو و 3.5 مليون يورو .

يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية "إيكويتي ريزيدنس" لتنوع حافظة المستثمرين استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين الذين يسعون للحصول على تعرض عقاري فاخر في جميع أنحاء أوروبا. ويعزز هذا التوسع المحفظة الأوروبية الحالية التي يتضمنها صندوق "إيكويتي بلاتينوم 1 ".

يستهدف الصندوق المناطق السياحية والمنتجعات المعروفة، مثل جنوب فرنسا، والبحيرات الإيطالية، والمناطق الساحلية الإسبانية، وبعض المواقع الجبلية. تتميز هذه المناطق بجاذبيتها السياحية القوية، وقلة المعروض من المنازل الفاخرة، ومرونة قيمتها على المدى الطويل .

تستحوذ "إيكويتي ريزيدنس" على المنازل بشكل كامل، وتعمل بدون رفع الرفع المالي، وتوازن تكاليف التشغيل من خلال إيرادات الإيجار، مما يقلل من نفقات المستثمرين السنوية. كما يتم الاحتفاظ بالمنازل لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل الخروج، لكن يمكن للمستثمرين بيع استثماراتهم إذا كانت هناك طلبات .

يتمتع المستثمرون بحقوق استخدام في محفظة من الإقامات الفاخرة المختارة، ويشاركون في تقدير رأس المال عند الخروج. ويشمل الصندوق نافذة خروج محددة لضمان الشفافية بشأن دورة حياة الاستثمار .

يأتي هذا الإعلان بعد تحقيق شركة "إيكويتي ريزيدنس" لعدد من الإنجازات الرئيسية في عام 2025، بما في ذلك شراء منازل في منتجع "تيرانيا" في كاليفورنيا في 28 يوليو، وإقامة للتزلج في منتجع "بيج سكاي" في مونتانا في 30 سبتمبر لصالح "إيكويتي بلاتينوم 2 ".

قال "جريج ساللي"، المدير العام لشركة "إيكويتي ريزيدنس": "يبحث مستثمرونا بشكل متزايد عن فرص تجمع بين تجارب أسلوب الحياة الاستثنائية والمبادئ الاستثمارية القوية. ويعتمد صندوق "إيكويتي يورو" على سجلنا الحافل من خلال التوسع في أكثر الوجهات الأوروبية رغبة ."

لقد حافظت "إيكويتي ريزيدنس" على أداء قوي منذ تأسيسها، مدعومة بنمو منضبط وإدارة استثمارية حكيمة. فقد جمع "صندوق إيكويتي بلاتينوم 1" 55 مليون دولار أمريكي، بينما جمع "صندوق إيكويتي بلاتينوم 2" 24 مليون دولار من هدفه البالغ 50 مليون دولار .

للمزيد من المعلومات حول محفظة الشركة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://equityresidences.com