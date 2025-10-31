إطلاق عبوات WALOVI الدولية في المملكة العربية السعودية خلال منتدى Fortune العالمي

غوانغتشو، الصين, 31 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- في 26 أكتوبر، عرضت Wanglaoji، العلامة الصينية الرائدة في مشروبات النباتات الطبيعية، عبواتها الدولية WALOVI لأول مرة في المملكة العربية السعودية خلال منتدى Fortune العالمي الذي أقيم في الرياض. ويشكِّل هذا الظهور الأول لسلسلة العبوات الدولية دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط منذ إطلاقها الأول في أغسطس، مؤكدًا خطوة محورية في استراتيجية Wanglaoji الطموحة للتوسع العالمي وتعزيز حضورها في المنطقة.

في فبراير من هذا العام، أجرت شركة Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited دراسة سوقية في المملكة العربية السعودية، كما أبرمت شركة . Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co., Ltd شراكة مع Aiduk Transportation and Storage Company، مقدمةً شعار "WALOVI" والتغليف باللغة العربية. خلال الأشهر الثمانية الماضية، عملت الشركتان عن كثب في مجالات الامتثال القانوني، وتطوير السوق، وتعزيز العلامة التجارية، مما ساهم بشكلٍ فعَّال في تسهيل دخول المنتج إلى سوق الشرق الأوسط.

والآن، وبالاستفادة من المنصَّة عالية التأثير التي يوفرها منتدى Fortune العالمي، أطلقت Wanglaoji رسميًا عبوات WALOVI الدولية في المملكة العربية السعودية، حيث أقامت فعالية لتذوق المنتج وجلسة نقاش مستديرة. وقد جسَّد الإطلاق بشكلٍ كامل القيم الأساسية للعلامة التجارية المتمثلة في "الصحة الطبيعية" وتصميمها الشرقي الفريد، ما أكسبها إشادة واسعة من الحضور.

تتميز عبوات WALOVI الدولية بتصميم شرقي فريد وأصيل. هناك أربعة أصناف متاحة: الكلاسيكي (عبوة Ruby Roselle )، والخالي من السكر (عبوة Dawn Orange )، والعادي (عبوة Golden Glaze )، والفقاعي (عبوة Misty Blue )، مما يجمع بين تنوع النكهات والهوية الثقافية بشكلٍ متوازن.

قال Cheng Hongjin، نائب المدير العام لشركة Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited، خلال الحدث: "نتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط لنقل المشروبات الصحية ذات الأصل الشرقي إلى جمهور أوسع حول العالم"، مؤكدًا ثقته الكبيرة في إمكانيات نمو WALOVI وتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

ووفقًا لتقرير شركة Frost & Sullivan، تصدرت WALOVI مبيعات المشروبات النباتية عالميًا لمدة خمس سنوات متتالية. على الصعيد المحلي، تمتلك الشركة ما يقرب من 50٪ من حصة سوق المشروبات النباتية. على مدار العقد الماضي، شهدت العلامة التجارية توسُّعًا كبيرًا في أسواقها الخارجية بمعدل يفوق ست مرات ونصف ، وبمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 25٪.

ومن المقرر أن تستفيد WALOVI من القوة الشرائية القوية في المملكة العربية السعودية وموقعها الجغرافي المتميز كمركز إقليمي في الخليج لتعزيز تأثيرها ومواصلة دفع خطتها الاستراتيجية في سوق الشرق الأوسط. ومن خلال كل عبوة من مشروباتها، ستعمل WALOVI على دمج فلسفة الصحة الشرقية في الحياة اليومية للمستهلكين المحليين، مقدمة خيارات صحية مستدامة على مستوى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2808164/image_5052323_32606579.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2808165/1.jpg