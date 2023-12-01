إطلاق فرع آسيان لمبادئ الاستثمار الأخضر (GIP) في جاكرتا

جاكرتا، أندونيسيا، 1 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تعمل مبادئ الاستثمار الأخضر (المشار إليها في ما يلي بِـGIP) للحزام والطريق على توسيع نطاق وصولها إلى جنوب شرق آسيا مع إطلاق فصل جديد.

يعد فرع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جزءًا أساسيًا من رؤية GIP لتشكيل شبكات محلية فعالة لنشر المعرفة وأفضل الممارسات وللمساعدة في خلق فرص الاستثمار الأخضر في الاقتصادات النامية. وترأس هذا الفرع، وهو الثالث بعد آسيا الوسطى وأفريقيا، ماري بانجيستو، وزيرة التجارة السابقة والمديرة التنفيذية للبنك الدولي، ويشارك في رئاسته رينو دونوسبويترو، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دول جنوب شرق آسيا Standard Chartered.

"إن جنوب شرق آسيا، الذي اعتمد تاريخياً بشكل كبير على النماذج الاقتصادية القائمة على الوقود الأحفوري، يشهد الآن نمواً سريعاً في التمويل المستدام. وسيساهم هذا الفرع في نمو التمويل المستدام في الآسيان من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات"، كما قال ما جون، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لـ GIP ورئيس لجنة التمويل الأخضر الصينية.

يعتقد السير ويليام راسل، الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لِـ GIP والعمدة السابق لمدينة لندن، أن فجوة التمويل الأخضر في جنوب شرق آسيا كبيرة، وأضاف: "هنا يأتي دور مبادئ الاستثمار الأخضر. إن حدث اليوم له أهمية كبيرة لتوثيق التعاون على جميع المستويات ودعوة للعمل من أجل المؤسسات المالية والشركات والحكومات."

قالت ماري بانجيستو: "سيركز فرعنا على ثلاث مبادرات: مواصلة بناء تصنيف رابطة أمم جنوب شرق آسيا للتمويل المستدام، وتحديد وتطوير المشاريع التي لا تكون قابلة للتمويل المصرفي فحسب، بل تحويلية، وإنشاء إطار يعالج الآثار المالية والاجتماعية للتمويل المستدام."

وقال رينو دونوسبويترو: "يساعد الفرع في تحسين تصنيف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وتسهيل إنشاء وتحديد المشاريع التحويلية والمساعدة في تحسين الوصول إلى التمويل. كما سينضم المزيد من أصحاب المصلحة في المنطقة إلى GIP وسنبدأ في متابعة المبادرات الثلاث التي سعينا إلى القيام بها."

كمتحدثين رئيسيين، شارك بوبي هيرناوان من وزارة المالية رؤاه حول جهود إندونيسيا لتوسيع التمويل الأخضر. وأشار جين تشونغشيا من البنك المركزي الصيني إلى إمكانية أن يكون هذا الفرع بمثابة منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات. وأكدت فرانسيسكا أوي، رئيسة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في Perbanas، على دور GIP في معالجة التحديات مثل عدم فهم لوائح OJK، والقدرة المحدودة على التمويل المستدام، والحاجة إلى تعاون أقوى.

كخطوات تالية، سيقوم الفرع بإنشاء مجلس استشاري، وتوسيع عضوية GIP وتسهيل بناء القدرات ومطابقة المشاريع الخضراء.