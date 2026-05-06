إطلاق كبير | معرض (wire & Tube China 2026) يفتح التسجيل للزوار

بادروا بالتسجيل المسبق الآن لضمان الفوز بطلبات الأعمال العالمية

شنغهاي ، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- التسجيل المسبق للزوار مفتوح الآن رسميًا لمعرض (wire & Tube China 2026)، وهو المعرض الرائد المرتقب بشدة لصناعات الأسلاك، والكابلات، والأنابيب، والمواسير. سيُعقد معرض (wire and Tube China)، الذي ينظمه كلٌ من شركة "شنغهاي إلكتريك كابل ريسيرش إنتستيتيوت كو ليمتد" (Shanghai Electric Cable Research Institute Co., Ltd.)، و"ميسي دوسلدورف (شنغهاي) كو ليمتد" (Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd.)، و"مجلس المعادن التابع لمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية" (MC-CCPIT) ، في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 ، في "مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض" (SNIEC).

مع أكثر من عقدين من النجاح المثبت ، رسخ معرض (wire & Tube China 2026) مكانته كمعيار صناعي معترف به على مستوى العالم. ستُعقد نسخة 2026 على نطاق أوسع مع تشكيلة أقوى ، ما يُظهر قوة وديناميكية سوق الصين للجمهور العالمي. يغطي المعرض أكثر من 115000 متر مربع عبر 10 قاعات في "مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض" (SNIEC)، وسوف يجمع أكثر من 1600 عارض رائد من جميع أنحاء العالم ، مما يؤدي إلى إنشاء منصة مصادر متكاملة بالكامل وشاملة تمتد عبر سلسلة القيمة في صناعات الأسلاك، والكابلات، والأنابيب، والمواسير.

معرض (wire China): https://dwz.cn/vm2VDuKE

معرض (Tube China): https://www.tubechina.net/visitor/en/reg

الأحداث المتزامنة في معرض (wire China 2026)

مؤتمر صناعة الأسلاك والكابلات في الصين 2026

ندوة تقنية عن الأسلاك والكابلات (المنتدى الصناعي)

حفل توزيع الجوائز بشأن "أكثر الشركات تنافسية في صناعة الأسلاك والكابلات في الصين 2026"

إصدار قائمة أفضل 100 شركة تنافسية في صناعة الأسلاك والكابلات في الصين 2026

wire China - "جولة مفتوحة في المصانع"

wire China - مسارات عرض المنتجات

بالإضافة إلى ذلك ، سيتعاون معرض (wire China 2026) مع "الجمعية الدولية لمعدات الأسلاك" (IWMA) للتعريف بشأن "مركز الابتكار للأسلاك والكابلات". ومن خلال المعارض والندوات الخاصة ، سيقدم "المركز" رؤى متعمقة حول مواضيع الصناعة الرئيسية، والاتجاهات الناشئة، وتطور التقنيات التي تشكل قطاع الأسلاك والكابلات العالمي.

الأحداث المتزامنة في معرض (Tube China 2026)

قمة الصين الدولية للمواسير والأنابيب الصلب

منتدى الابتكار في تكنولوجيا السيارات والأنابيب الخضراء

ندوة حول تطبيق منتجات الأنابيب والتقنيات في الصناعة البحرية

المنتدى الدولي لتطوير سلسلة صناعة أنابيب وقضبان التيتانيوم

سيتم الإعلان عن المزيد من الأحداث المثيرة ومزايا الزوار الحصرية قريبًا ، احرصوا على متابعة أحدث المستجدات!

الآنسة/ Vivian Huang

الهاتف: +86 21 6169 8317

البريد الإلكتروني: [email protected]

موقع الويب: www.mds.cn

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2968747/20260428093135_14_1549.jpg