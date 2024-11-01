إطلاق مبتكر في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024: تقديم طرازي BJ30 و BJ60 من BAIC

جدة، المملكة العربية السعودية, 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسعد BAIC كشف النقاب عن أحدث إصداراتها ضمن مجموعتها القوية ومتعددة الاستخدامات في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024، مع طرحها سلسلة BJ30 وسلسلة BJ60. هذه النماذج الجديدة مصممة خصيصًا للسائقين المغامرين الذين يسعون إلى تحقيق توازن بين التصميم المتقدم والراحة الفسيحة والقدرات عالية الأداء. يجسد كلا الطرازين التزام BAIC بالجودة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها الاختيار المثالي للتنقل عبر التضاريس المتنوعة بسهولة وأناقة.

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يتميز طراز BJ30، المتوفر في نسختين بنزينية وهجينة، بالتنوع والكفاءة. إنه ينتمي لفئة سيارات الدفع الرباعي (SUV) القوية التي تمزج بسلاسة بين التصميم المتين والراحة الذكية والقدرة على التنقل دون عناء على الطرق الوعرة. مع تصميمها الخارجي الجريء، وحيزها الداخلي المتطور تقنيًا، ونظام دفعها القوي، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، يلبي طراز BJ30 الاحتياجات المتنوعة للسائقين الذين يبحثون عن التفرد والراحة والذكاء والمغامرة. سواء كنت تتنقل في شوارع المدينة أو تستكشف الطبيعة الخلابة، يقدم طراز BJ30 تجربة قيادة جديدة تمامًا. يوفر طرازه الهجين، الذي يعمل بنظام الدفع الهجين "Magic Core"، مزيجًا مثيرًا للإعجاب بين القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود. ولقد صُمِم طراز BJ30 الهجين للتعامل مع متطلبات القيادة في المناطق الحضرية والسرعة العالية بسهولة، إذ يُحقَّق ذروة عزم الدوران في غضون 0.5 ثانية فقط ويبلغ زمن استجابة نظام الدفع الرباعي الكهربائي 0.03 ثانية. علاوة على ذلك، يتضمن نظام الدفع الهجين "Magic Core" تقنية توفير الطاقة عالية الكفاءة، مما يمنح طراز BJ30 الهجين مدى تشغيل ملحوظ يتجاوز 1000 كم، وهو ما يجعله الخيار الأفضل للمستهلكين الذين يبحثون عن الأداء والمسؤولية البيئية.

بينما صُمِم طراز BJ60 لتجارب القيادة على الطرق الوعرة الأقسى على الإطلاق، مع نظام قيادة عبر جميع التضاريس (ATS) يضم 9 أوضاع تشمل الصخور والرمل والوحل حتى في أشد المناظر الطبيعية قسوة. يضمن هيكل جسمه غير الحامل للوزن وتكوينه الفولاذي عالي القوة متانة لا مثيل لها، في حين تعمل نسبة الفولاذ البالغة 75.34٪ على تعزيز سلامة الهيكل. كما يضم وسائل الراحة متطورة التقنية، مثل نظام إضاءة محيطية بـ 256 لونًا، ونظام صوتي متميز. وتضيف ميزات السلامة المتقدمة، بما في ذلك مساعدة القيادة L2 والفرامل التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، مستوى إضافيًا من الثقة.

تؤكد هذه الإصدارات الجديدة التزام BAIC بسوق الشرق الأوسط، حيث تلبي احتياجات السائقين المتنوعة—من القدرة على المناورة في المناطق الحضرية إلى قدرات القيادة المتمكنة على الطرق الوعرة. وتمثل تكنولوجيا الدفع الهجين "Magic Core" خطوة رائدة في محاولة BAIC لتقديم حلول ذكية ومستدامة في عالم السيارات، مما يضع معايير جديدة لابتكار وكفاءة سيارات الدفع الرباعي (SUV) للمستهلكين في الشرق الأوسط.