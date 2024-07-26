كونمينغ، الصين، 26 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تم إطلاق معسكر تأهيل المراهقين وورشة عمل المعلمين التابعة لمبادرة الحزام والطريق الثامنة، الذي استضافته الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا (CAST)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا لجمهورية الصين الشعبية (MOST)، والحكومة الشعبية لمقاطعة يونان، في كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان، في 23 يوليو.

Opening Ceremony of the 8th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop

حدث هذا العام، الذي أقيم تحت عنوان "حلم علوم المستقبل، التفاني من أجل عالم أفضل"، والذي جمع بين جلسات عبر الإنترنت ولقاءات على أرض الواقع، حقق رقمًا قياسيًا في المشاركة على أرض الواقع، حيث اجتمع ما يقرب من 300 معلم وطالب من 37 دولة ومنطقة في كونمينغ. وقد عرض هذا الحدث، الذي يؤكد على تعليم العلوم والتعاون الدولي، بيئة تعاونية للمشاركين من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق (BRI). تضمن البرنامج أربعة معسكرات ذات موضوعات علمية وهي: "الحفريات التي تشهد تطور الحياة على الأرض في يونان" و"أفلام الخيال النباتي" و"توجيه المستقبل بحكمة" و"مطاردة الشمس"، وعشرة أنشطة تركز على العلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي، مثل الأمسية الثقافية وتجربة التراث الثقافي غير الملموس والحوار مع العلماء. وقد قدمت هذه الأنشطة بيئة ديناميكية للمشاركين الشباب لاستكشاف المواضيع العلمية والمشاركة في المشاريع الإبداعية والتفاعل مع الأقران والعلماء المتميزين. شارك المعلمون في عمليات تبادل متخصصة لتعزيز تطورهم المهني وتعزيز التعاون التعليمي بين الثقافات.

في حفل الافتتاح، اشترك علماء من جميع أنحاء العالم في إطلاق المبادرة الدولية للابتكار التعاوني في مجال تعليم العلوم ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. تدعو المبادرة إلى تمكين نوادي العلوم الطلابية وتسعى إلى تمكين الشباب من خلال تعزيز معارفهم ومهاراتهم العلمية. تسعى المبادرة، بالتعاون مع علماء بارزين من دول مبادرة الحزام والطريق، إلى إنشاء منصة دولية للحوار والتبادل، وإنشاء آلية تعاون مستدامة تهدف إلى بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك نافع للبشرية.

منذ تجمعه الأول في عام 2017، يُقام معسكر "الحزام والطريق للمراهقين وورشة عمل المعلمين" سنويًا لمدة ثماني سنوات متتالية، مما جذب الطلاب والمعلمين، من عشرات البلدان والمناطق، ممن يبدأون الانطلاق في رحلة مثيرة من الاكتشافات العلمية. في عام 2023، تم الاعتراف بالمعسكر باعتباره أحد مشاريع التعاون العملي لمنتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي. ويظل هو البرنامج الوحيد من نوعه المخصص حصريًا للمراهقين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2468840/IMG_4291.jpg