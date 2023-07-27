إطلاق نشاط التعبير الدولي عن الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد

تشوتشو ، الصين, 27 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- في 25 يوليو 2023، عُقد نشاط إصدار التعبير الدولي عن الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد في مدينة تشيويتشو. وتم إصدار النسخة المترجمة الرسمية للروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد والمكونة من 12 رمز كتابة صينيا، والتي تتمثل في: "احترام الفاضل والخلوق، الانفتاح والثقة، الابتكار والتسابق إلى الأمام"، كما تم الإعلان رسميا عن جائزة المرشحين للتصفيات النهائية لنشاط حشد التعبير الدولي عن الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد وقائمة الفائزين بجائزة أفضل ترجمة، وتبلغ قيمة أكبر جائزة عشرين ألف يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر7 يوان حاليا تقريبا).

An English translation salon for the international expression of Quzhou spirit in the new era was held on May 17, 2023.

في مايو عام 2023، أطلقت مدينة تشيويتشو نشاط حشد التعبير الدولي عن الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد على مستوى العالم، وقد شاركت 56 دولة ومنطقة، وتم استلام ما مجموعه 9651 عملا، وتم الإعلان عن النشاط في كل من صحيفة الشعب اليومية ووكالة شينخوا وشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) وغيرها من وسائل الإعلام على نطاق واسع. هذا وتم الترويج للنشاط ومشاركته أيضا بقوة على حساب المكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة على موقع تويتر وحساب شبكة الصين على فيسبوك وعلى موقع تشجيانغ الصينية الإلكتروني (ZHEJIANG CHINA)، وتجاوز عدد القراءات المتعلقة بالحدث على مختلف المواقع على شبكة الإنترنت 35 مليون.

قال هوانغ يوي لونغ، رئيس أكاديمية الترجمة التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي: "إن الدعوة إلى بناء روح إنسانية خلال عملية البناء والتنمية الحضرية، هو ما سلط الضوء على القضايا الجوهرية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الحالية في الصين." وأضاف أن العولمة هي سؤال لا بد من الإجابة عليه في التنمية الحضرية اليوم، ويغطي نشاط حشد التعبير الدولي عن الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد خمس لغات رسمية للأمم المتحدة إلى جانب اللغة الصينية، ويتميز بالمحتوى الطريف والشكل المبتكر والقنوات المتعددة. وأضاف قائلا: "إن ذلك له تأثير جيد للغاية على الترويج للمدينة وتعزيز قدرتها على الاتصال الدولي، ونحن على تمام الثقة بأن هذا الحدث سيضفي مظهرا جديدا على مدينة تشيويتشو وسيجعل منها نموذجا تحتذي به المدن الصينية الأخرى."

قال وان شاو هوا، المتحدث باسم الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد: "عندما شاهدت مقاطع الفيديو التي أرسلها أبناء تشيويتشو في الخارج والأصدقاء الأجانب من مصر وأستراليا وفرنسا وبيلاروسيا وبوليفيا وغيرها، تأثرت للغاية." لقد نشر نشاط حشد التعبير الدولي للروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد ثقافة أسلاف كونفوشيوس الذين هاجروا إلى جنوبي الصين، إلى المزيد من المناطق ويساعد في نشر الثقافة الصينية في مختلف أنحاء العالم.

قالت آي ليان، وهي معلمة جامعية في الصين وإحدى المرشحات في التصفيات النهائية عن النسخة الأسبانية: "أثناء مشاركتي في الحدث، شعرت بسحر تشيويتشو اللامتناهي." وأضافت أنها مهتمة للغاية بالثقافة الإنسانية والتاريخ في تشيويتشو، علاوة على أن الثقافة الإنسانية العريقة لتشيويتشو وحضارتها وانفتاحها جعلتها على ثقة بأن تشيويتشو ستلعب دورا مهما في التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات لـ"الحزام والطريق".

أعرب المسؤول المعني بقسم الدعاية بلجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة تشيويتشو: "إن الروح الإنسانية لمدينة تشيويتشو في العصر الجديد متجذرة في أعماق التاريخ، وموروثة في النضال المستمر، وترتكز على الاتجاه المستقبلي، إنها ليست فقط علامة جلية لثقافة تشويتشو، إنما أيضا علامة روحية للمستقبل، ويمكن القول إنها تنطوي على الروح الصينية والأسلوب العالمي في الوقت نفسه." وأضاف أنه في عالم اليوم، لقد تغلغلت الرؤية والفكر والمفاهيم والمعايير الدولية في جميع جوانب التنمية الحضرية. "لا شك أنه سيكون لدى تشيويتشو في المستقبل المزيد من الاختيارات العالمية، وستصبح بالتأكيد نقطة التقاء الحضارات العالمية المتنوعة."

جهة الاتصال: هونغ يان هوي

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