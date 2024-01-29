إطلاق نظام eHEAL المبتكر وغرفة الضغط العالي بقوة 3300HM من Sechrist

أنهايم، كاليفورنيا، 29 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة Sechrist Industries، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الضغط العالي، بالإعلان عن إطلاق منتجين رائدين: eHEAL وغرفة الضغط العالي 3300HM. تمثل هذه العروض الجديدة تقدمًا كبيرًا في طب الضغط العالي، حيث تجمع بين أحدث التقنيات والميزات سهلة الاستخدام.

eHEAL :نظام التسجيل الآلي الإلكتروني عالي الضغط

eHEAL هو برنامج تسجيل آلي مبتكر للعلاج بالضغط العالي، ولا مثيل له في مجال طب الضغط العالي. وهو مصمم لتعزيز الدقة والكفاءة والتسجيل الأمثل في علاجات الضغط العالي.

الميزات الرئيسية لِـeHEAL:

سهولة الاستعمال: تتيح الواجهة البديهية للبرنامج سهولة التشغيل وعرض والتقاط معلمات المعالجة بالضغط العالي والغرفة في الوقت الفعلي.

التسجيل الآلي للبيانات: يتم تسجيل بيانات معالجة الضغط العالي تلقائيًا، مما يسهل إنشاء التقارير بسهولة.

اتصال متعدد الغرف : يمكن لـ eHEAL العمل في بيئات شبكة إيثرنت المحلية، ودعم غرف متعددة على نفس الشبكة.

مراقبة شاملة: تم تجهيز النظام بأجهزة استشعار لالتقاط مجموعة واسعة من معلمات المعالجة، بما في ذلك ضغط الغرفة، وتركيزات الأكسجين، والمزيد.

التخصيص والتكامل: يعمل فريق Sechrist مع المستشفيات لتخصيص نظام eHEAL لتحقيق التكامل السلس مع أنظمة المعلومات الحالية.

الأمن وحفظ السجلات: يتميز بنظام أمان مزدوج المستوى لحماية بيانات المريض وتسجيل شامل للأحداث للحصول على سجلات علاجية دقيقة.

غرفة الضغط العالي بقوة 3300HM

تمثل غرفة الضغط العالي بقوة 3300HM أحدث الابتكارات في بيئات علاج الضغط العالي، وهي مصممة لتوفير الراحة والأمان الأمثل للمريض.

الميزات الرئيسية لغرفة الضغط العالي بقوة 3300HM:

التصميم المتقدم: تتميز الغرفة بتصميم حديث يتمحور حول المريض ويركز على الراحة والسلامة، وتتميز بنظام دخول مبتكر للمريض يسمح للمرضى بالدخول والخروج من الغرفة دون عناء مما يلغي الحاجة إلى نقالة الضغط العالي.

ميزات السلامة المحسنة: الغرفة مجهزة بأحدث تقنيات السلامة لضمان تجربة علاج آمنة.

أنظمة التنفس سهلة الاستخدام: يتميز بنظام تنفس كسر الهواء للمريض سهل الاستخدام ونظام توصيل الهواء/الأكسجين للمريض لتوفير راحة المريض ورعايته.

خيارات ضغط متعددة الاستخدامات: المرونة في ضغط الغرفة باستخدام الأكسجين الطبي أو الهواء من مكثفات الأكسجين أو ضواغط الهواء الطبية التي تلبي المتطلبات الطبية المتنوعة.

عملية سهلة الاستخدام: تم تصميم واجهة الغرفة لتكون سهلة الاستخدام من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية.

تم تصميم كل من eHEAL وغرفة الضغط العالي بقوة 3300HM لإحداث ثورة في مجال طب الضغط العالي، مما يوفر كفاءة وأمان وتجربة مستخدم لا مثيل لها. تلتزم Sechrist بمواصلة إرثها من الابتكار في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية مع هذه الإضافات الأخيرة إلى خط منتجاتها.