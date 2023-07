● سيتوفر احدث منتج الآن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تجار التجزئة المخصصين

● 12 جيجا بايت/ 256 جيجا بايت – 2499 درهم إماراتي

● 12 جيجا بايت/ 512 جيجا بايت –2799 درهم إماراتي

لندن, 19 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Nothing أمس أحدث هواتفها الذكية الرائدة، هاتف (Nothing Phone (2 ، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم إطلاق الجيل الثاني من الهاتف الذكي خلال حدث استضافته دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث شكل علامة فارقة في التزام الشركة بإحداث ثورة في التكنولوجيا وجعلها ممتعة مرة أخرى.

كان لحدث الإطلاق صدىً مثالي مع Nothing كعلامة تجارية، حيث مزج بين عناصر الجماليات الوظيفية والتصميم المتماثل. كما سلط الضوء على الابتكارات والميزات المتقدمة لهاتف (Nothing Phone (2 الذي تم إطلاقه حديثاً، والذي سيساعد على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.

إطلاق هاتف (Nothing Phone (2 بأسلوب مذهل في الشرق الأوسط

ورحب Akis Evangelidis المؤسس الشريك لشركة Nothing بالحضور، ومن بينهم ممثلون عن وسائل الإعلام وخبراء صناعة التقنية وعشاقها، واعتلى المنصة لتسليط الضوء على الميزات الرئيسية التي تجعل هاتف(Nothing Phone (2 متميزاً عن منافسيه. كما استمتع الضيوف بمجموعة من التجارب الغامرة حقاً، كل منها يشبه إمكانات هاتف

(Nothing Phone (2 . كما حضر الحفل معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والذي انضم إلى المؤسس الشريك لشركة ناثينق على خشبة المسرح لتسليط الضوء على مكانة الدولة الهامة كمركز للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة، ودورها في تسريع النمو وقصص النجاح.

وفي هذه المناسبة، قال Akis Evangelidis، المؤسس الشريك في شركة Nothing: "لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسيةً بالنسبة لنا، ومن خلال هذا الإطلاق نهدف إلى تعزيز وجود Nothing في المنطقة. لدينا التزام قوي بتزويد المستخدمين بالابتكار والتميز لتحسين تجربة الهواتف الذكية، وهذا الإطلاق يدل على أننا نجلب التزامنا إلى المنطقة. وقد شهدنا الكثير من الإثارة لمنتجاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ونشعر بالثقة في أن الهاتف الجديد إلى جانب مجموعات المنتجات الأخرى سيكون له صدى قوي هنا".

وأضاف على لإصدار الأخير الذي تم طرحه ": " لقد شهدنا حماساً كبيراً لإصدار الإطلاق الذي تم طرحه في 15 يوليو. وقد حظي الإصدار الحصري بتقدير واسع من قبل العملاء، حيث اصطف أكثر من 350 شخص في وقت مبكر من الساعة 8 صباحاً للحصول عليه، مع بيع المخزون في غضون الساعة الأولى التي فتحنا فيها قوائم الانتظار في دبي".

تم تصميم هاتف (Nothing Phone (2 الرائد الجديد باستخدام أكثر وعياً، مع واجهة Glyph الجديدة في الخلف، والتي تشجع المستخدمين على تقليل تفاعلات الشاشة عن طريق الوصول إلى المعلومات الأساسية في لمحة. يأتي الهاتف مزوداً بنظام ناثينق OS 2.0 المجدد، المتجذر في الأداة المساعدة والمصمم لتقليل عوامل التشتيت، مع تقديم تجربة سريعة وسلسة. يتم تشغيله بواسطة أفضل منصة Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform التي تمكنه من تقديم تجربة الهاتف الذكي الأكثر تميزا في ناثينق حتى الآن. في الجزء الخلفي، توجد كاميرا خلفية مزدوجة قوية بدقة 50 ميجابكسل مع خوارزميات متقدمة للتصوير الفوتوغرافي الواقعي بينما تواجه الواجهة شاشة OLED مذهلة مقاس 6.7 بوصة مع LTPO.

وأضاف Evangelidis: "أود مرة أخرى أن أعرب عن خالص امتناني لجميع الحاضرين والشركاء والإعلاميين لكونهم جزءاً من هذه المناسبة الهامة. وقد لعب الدعم والحماس دوراً حيوياً في نجاح هذا الإطلاق نجاحاً باهرا".

يمكن للعملاء ومحبي العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على الهاتف الجديد

(Nothing Phone (2 اعتبارا من 21 يوليو.

الأسعار والتوافر

الأسعار التوافر الإمارات العربية المتحدة 12+256 جيجا بايت – 2499 درهم إماراتي 12+512 جيجا بايت – 2799 درهم إماراتي الإمارات العربية المتحدة شرف دي جي أمازون (الإمارات العربية المتحدة) جامبو فيرجن ميجا ستور إيروس المملكة العربية السعودية 12+256 جيجا بايت – 2799 ريال سعودي 12+512 جيجا بايت – 3099 ريال سعودي المملكة العربية السعودية مكتبة جرير الكويت 12+256 جيجا بايت – 209 دينار كويتي 12+512 جيجا بايت – 239 دينار كويتي الكويت إكسايت الكويت البحرين 12+256 جيجا بايت – 269 دينار بحريني 12+512 جيجا بايت – 299 دينار بحريني البحرين شرف دي جي

يمكن العثور على قائمة كاملة بالمواصفات والميزات على nothing.tech . للبقاء على اطلاع دائم بأحدث المعلومات ، يرجى متابعة Nothing Arabia على Instagram و TikTok و Twitter .

حول Nothing :

وٌجدت شركة Nothing لجعل التكنولوجيا ممتعة من جديد. تأسست في عام 2020، تمكن هاتفهم الذكي الأول، هاتف (Nothing Phone (1 من دخول قائمة مجلة تايم المرموقة عن "أفضل الاختراعات لعام 2022" من خلال التصميم المتطور وابتكار واجهة المستخدم. وتقوم الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها بإنشاء نظام بيئي بديل للمنتجات التقنية للشباب والمبدعين. ويتم تطوير منتجات Nothing بالتعاون الوثيق مع مجتمعهم، والذي يضم أكثر من 8000 مستثمر من القطاع الخاص، ويتم تصنيعها مع وضع الاستدامة في المقدمة.

لتحميل جميع الصور:

Phone (2) images

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2157602/Nothing_Phone_2_Launch.jpg

Nothing Technology SOURCE