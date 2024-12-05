إعادة اعتماد كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين HSBC من قبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال AACSB وجمعية ماجستير إدارة الأعمال AMBA لأقصى فترة تصل إلى 5 سنوات

شنجن، الصين، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال AACSB))، في نوفمبر 2024، أن كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين HSBC (PHBS)، قد حصلت مرة أخرى على الاعتماد من قِبل جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، لأقصى فترة وهي 5 سنوات.

Peking University HSBC Business School Earns Reaccreditation from AACSB and AMBA for Full 5-Year Term

قام فريق التقييم الميداني من جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال AACSB بإعادة تقييم كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين PHBS في يونيو عبر 17 نقاشًا متعمقًا مع قيادة الجامعة، حيث قاموا بفحص دقيق للجوانب المتعلقة برؤية ومهمة الكلية، وتطويرها الاستراتيجي، والتعليم والبحث، وتنمية الكوادر التعليمية، وتطوير المواهب، وإدارة الأفراد، والمسؤولية الاجتماعية، وأثرها، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أجروا حوارات مع مديري البرامج، وأعضاء الهيئة التدريسية، والطلاب، والخريجين، وأصحاب العمل للحصول على وجهة نظر شاملة لتقييماتهم وتوصياتهم للكلية وبرامجها المختلفة. وأشاد فريق التقييم بالتقدُّم الملحوظ الذي حققته PHBS في السنوات الأخيرة، مُشيرين إلى أن الكلية تتمتع بمَرافق تعليمية من الطراز الأول وحققت إنجازات مثيرة للإعجاب في البحث الأكاديمي، والعولمة، والتنافسية في سوق العمل، وغيرها من المجالات، كما قدموا توصيات لضمان التنمية المستدامة للكلية في المستقبل.

وفي مايو 2024، أرسلت جمعية ماجستير إدارة الأعمال (AMBA) أيضًا رسالة، أكدت فيها أن كلية PHBS قد حصلت مرة أخرى على الاعتماد لأقصى فترة وهي 5 سنوات.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44662.htm؛

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/11841.htm

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