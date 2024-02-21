إعلان GameChange Solar عن توسعها وصولاً إلى 35 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية المحلية السنوية في الولايات المتحدة

بفضل زيادة القدرة التصنيعية المحلية، ستتمكن الشركة من تقديم أنظمة تتبع الطاقة الشمسية التي تشمل 70% من المحتوى المحلي مع إمكانية زيادة النسبة إلى ما يفوق 85%.

نورواك، كونيتيكت، 21 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت GameChange Solar (GCS)، وهي مورد عالمي رائد لحلول تتبع الطاقة الشمسية المتقدمة والفعالة من حيث التكلفة لمحطات الطاقة الكهروضوئية (PV) المثبتة على الأرض، عن التزامها الكبير بالتصنيع داخل الحدود الأمريكية من خلال الإعلان عن توسعها إلى 35 جيجاوات من القدرة التصنيعية المحلية الأمريكية السنوية للمكونات الرئيسية، ارتفاعًا من 24 جيجاوات في عام 2023. تتيح زيادة القدرة التصنيعية المحلية لشركة GameChange دمج أكثر من 85% من المحتوى المحلي لأجهزة التتبع Genius Trackers الخاصة بها وفقًا لمتطلبات العملاء.

وأكدت GameChange Solar أن المحتوى المنتج في الولايات المتحدة لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية الخاصة بها سيكون بنسبة 70% كمعيار قياسي تضمنه لعملائها، مع توفر أكثر من 85% عند الطلب. وتؤكد نسبة المحتوى المحلي القياسية التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي، وتؤكد مكانتها كشركة رائدة في مجالها من حيث القدرة المحلية. ونتيجة لزيادة القدرة التصنيعية المحلية، تقدم الشركة التزامات طاقة تسري سنوات عدة.

منذ عام 2012، حافظت شركة GameChange Solar على استمرارية امتلاكها قدرة إنتاجية قوية في الولايات المتحدة، وبقدرة تبلغ 35 جيجاوات أصبحت رائدة في التصنيع المحلي. ويعد هذا الإنجاز مدعومًا بشبكة تضم أكثر من 30 موقع تصنيع منتشرة في 16 ولاية للمساعدة في ضمان تأهل عملائنا لمتطلبات المحتوى المحلي لقانون تقليل التضخم.

وتتيح القدرة التصنيعية لشركة GameChange Solar في الولايات المتحدة الإنتاج المحلي لقطع غيار أجهزة التتبع، بما في ذلك أنابيب عزم الدوران والأعمدة وأجهزة التحكم ومعدات تركيب الوحدات مثل المدادات وSpeedClamps™‎ والمحامل وقطع الغيار المختومة ومكونات أجهزة تتبع الطاقة الشمسية الأساسية الأخرى.

وعلى ذلك، علَّق Derick Botha، المدير التجاري لشركة GameChange Solar قائلاً: "ظلت GameChange رائدة في التصنيع المحلي لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة سنوات. ونحن فخورون بتوسيع مساهمتنا في زيادة التصنيع المرتبط بالطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، مما يساعد في إنشاء وظائف في مجال الطاقة النظيفة، والمساهمة في تحول الطاقة العالمية."

معلومات عن GameChange Solar

GameChange هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تتبع الطاقة الشمسية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة الشمسية الموزعة على نطاق المرافق والمثبتة على الأرض حول العالم. لقد سلَّمنا أكثر من 26 جيجاوات من أنظمة تتبع الطاقة الشمسية والإمالة الثابتة التي تجمع بين التثبيت السريع والجودة المقبولة والقيمة التي لا تقبل المنافسة من خلال الهندسة الفائقة والتصميم المبتكر والتصنيع بكميات كبيرة. وتعمل منتجاتنا على تمكين الألواح الشمسية في محطات الطاقة من تتبع حركة الشمس عبر السماء وتحسين أداء المحطة مع حماية المجموعة أيضًا من الظروف الجوية الضارة.

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للتواصل:

Lisa Andrews

مديرة التسويق

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