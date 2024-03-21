إعلان Tuya Smart عن شراكة مع ZAIN KSA لدفع عجلة التحول الذكي في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tuya Smart (المدرجة في NYSE: TUYA، HKEX: 2391)، المزود العالمي لخدمات تطوير إنترنت الأشياء، عن اتفاقية شراكة مع شركة ZAIN KSA، شركة الاتصالات الجوالة الرائدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال قمة Middle East Technology Summit LEAP 2024.

وستمتد الشراكة لتشمل مجالات رئيسية مثل إدارة الطاقة والتطبيقات التجارية الذكية. ومن خلال الجمع بين نقاط قوة الشركتين، تهدف Tuya Smart وZAIN KSA إلى تقديم حلول ذكية مبتكرة وتنافسية، تدفع سوق الشرق الأوسط إلى عصر التحول الذكي.

قفزة ZAIN KSA الطموحة نحو التحول الذكي

في ظل المشهد النشط في الشرق الأوسط، تتخذ ZAIN KSA خطوة إستراتيجية نحو مستقبل التحول التكنولوجي، يتماشى مع المد المتصاعد للتقنيات الذكية.

وتأتي التكنولوجيا الذكية في طليعة مسيرة التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط. وتعمل الشركات في سائر أنحاء المنطقة على تكثيف التزامها بدمج الحلول الذكية، على نحو يؤدي إلى زيادة جهود التحول الذكي. ووفقًا لتوقعات شركة IBM، من المتوقع أن يستفيد الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بشكل كبير، حيث ستساهم التكنولوجيا الذكية بأكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2031.

تتمتع ZAIN KSA، شركة الاتصالات وشبكات الجوال المتميزة في الشرق الأوسط، بمكانة قوية في تقديم حلول الاتصالات. وهي تلتزم بتقديم خدمات متطورة تشمل الاتصالات وشبكات الجيل الخامس والمدفوعات الرقمية والحلول المبتكرة، وتسعى إلى رفع مستوى تجربة الاتصال لدى المستهلكين. وإدراكًا لإمكانات السوق الهائلة، تتعمق شركة ZAIN KSA الآن بشكل أعمق في عالم التكنولوجيا الذكية. وبدعم من خبرة Tuya الفنية العميقة ومعرفتها العملية الواسعة في مجال التكنولوجيا الذكية، وما تقدمه من حلول مخصصة وشاملة، عقدت ZAIN KSA شراكة استراتيجية مع Tuya لتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل جماعي ودفع التحول الذكي الذي يخوضه عملاؤها.

Tuya وZAIN KSA: مهمة رسم ملامح مستقبل البيئات الذكية

في تعاون مستمر، تمهد Tuya وZAIN KSA الطريق لمشهد متطور من السيناريوهات الذكية.

لقد شهد عام 2023 بدء التحالف بين Tuya وZAIN KSA، مع التركيز في البداية على مجال الأعمال الذكية وقيادة حلول تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS). ومن أجل التوسع في هذا التعاون، اختارت الشركات تكثيف شراكتهما في مجال التجارة الذكية. من خلال الاستفادة من نظام إدارة الطاقة في المباني من Tuya وCube Cloud Solution، يهدف التعاون إلى بث الحيوية في قسم الحلول السحابية في ZAIN KSA، وتسهيل الاختراق السريع للسوق الذكية في الشرق الأوسط.

وفي مجال التجارة الذكية، تقدم Tuya دعمها إلى ZAIN KSA من خلال أربعة عروض SaaS قياسية محورية، هي الضيافة الذكية، والسكن الذكي، والإضاءة والمكاتب التجارية الذكية، والمنازل والعقارات الذكية. ويكتمل هذا الجهد التعاوني بإطار تطبيق المنتج المعياري والمتكامل المتأصل في معايير SaaS هذه، وهو مجهز لتلبية المتطلبات المتنوعة للعملاء بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، فإن قاعدة عملاء ZAIN KSA الواسعة والبراعة التقنية في الشرق الأوسط تُكسبها إمكانية فريدة لتلبية احتياجات بناء المشهد الذكي للصناعات العمودية، مثل العقارات، والتي تشمل الشقق والفنادق والمكاتب والمساحات السكنية. والنتيجة المنشودة هي تجربة حياة ذكية راقية للعملاء والمستهلكين في كل أنحاء الشرق الأوسط.

أما في المجال الديناميكي لإدارة الطاقة الذكية، تستجيب ZAIN KSA للمتطلبات الملحة لترشيد الطاقة وخفض الاستهلاك من خلال تنفيذ Tuya Building Energy Management System. يمكّن هذا النظام المبتكر شركة ZAIN KSA من تحقيق الإدارة الذكية للموارد الحيوية بسرعة، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في استهلاك الطاقة عبر بيئات متنوعة مثل مباني المكاتب ومراكز التسوق ومرافق التخزين. ومن اللافت أن النظام يمكّن ZAIN KSA من تسهيل إنشاء الأجهزة والأنظمة الذكية، مثل الخلايا الكهروضوئية وتخزين الطاقة، والتكامل بسلاسة مع النظام البيئي الشامل للأجهزة الذكية من Tuya. يعمل هذا الجهد التعاوني على تسريع تطوير السيناريوهات الذكية، وتعزيز نهج أكثر علمية وكفاءة لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات.

وعلاوة على ذلك، تقدم Tuya دعمها لشركة ZAIN KSA في النشر الشامل لخصخصة منصة إنترنت الأشياء. ومن خلال الاستفادة من حل Tuya Cube السحابي، تستطيع ZAIN KSA إنشاء منصة إنترنت الأشياء الخاصة بسرعة والتي تتميز بوظائف متباينة، واستقرار قوي للنظام، واستقلالية كاملة للبيانات. وبفضل هذه المنصة الخاصة، تكتسب ZAIN KSA القدرة على تحقيق وظائف ذات قيمة مضافة، بما في ذلك الاتصال السلس للأجهزة، والعمليات السهلة الإتمام، وتحليل المعلومات الثاقبة، والتطوير السريع للتطبيقات. وستكون النتيجة هي وجود نظام دعم مخصص ومتميز يلبي احتياجات مختلف الصناعات والسيناريوهات، ومن ثم يطلق العنان لقيمة تجارية كبيرة لـ ZAIN KSA.

ولا تقتصر هذه الشراكة على دفع العملاء المحليين إلى عصر جديد من التحول الذكي فحسب، بل تحفز أيضًا التنمية المراعية للبيئة والمنخفضة الكربون في الشرق الأوسط، ما يسرع المسيرة نحو التقدم المستدام.

التكنولوجيا الذكية تنير المستقبل، وتعزز تجربة العملاء

تنطلق ZAIN KSA نحو رحلة جديدة، تكشف فيها عن خطط شاملة للمستقبل. وتستعد شركة الاتصالات العملاقة لتعزيز تعاونها مع Tuya، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة وعالية الجودة لسوق الشرق الأوسط والعملاء العالميين. ويتمحور هذا التعاون حول الابتكار التكنولوجي الذكي، ويهدف إلى تزويد العملاء بحلول محسنة ومريحة، والتنقل في مشهد اتجاهات السوق المتطور باستمرار.

ويؤكد سلطان الهدلق، نائب الرئيس للتسويق وتطوير الأعمال في ZAIN KSA، أن: "الشركة تعطي الأولوية لاحتياجات العملاء، لا سيما في مجال التحول الذكي. ومحور التزامنا هو التعمق في الاستكشاف وتقديم حلول تحول أكثر كفاءة وملاءمة لعملائنا الكرام. إن براعة Tuya التكنولوجية، باعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الذكية، ستعمل بلا شك على رفع مستوى التكنولوجيا والمنتجات والخدمات لدينا. ونحن نستشرف مستقبلًا من التعاون المعزز، وخلق تجربة خدمة محسنة لعملائنا."

ولقد أعرب Alex Yang، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في Tuya Smart، عن ثقته في هذه الشراكة، قائلاً: "باعتبارها واحدة من شركات الاتصالات وشبكات الجوال الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، فإن موارد العملاء الواسعة والخبرة العملية التي تتمتع بها ZAIN KSA تجعلها شريكًا مهمًا في رحلة توسعنا في الشرق الأوسط. وبعد تعاوننا الناجح في مجال التجارة الذكية العام الماضي، فإننا نتوسع في مجالات جديدة، مثل إدارة الطاقة الذكية. ومن المتوقع أن توفر لنا شراكتنا مع ZAIN KSA ميزة قوية في سوق الشرق الأوسط."

ولا يمهد هذا التعاون الناجح الطريق للتحول الذكي في الشرق الأوسط فحسب، بل يضع أيضًا معيارًا عالميًا للابتكار في التكنولوجيا الذكية. واستشرافًا للمستقبل، تواصل Tuya التزامها باستكشاف مجالات التكنولوجيا الذكية، والكشف عن موجات مستمرة من الحلول والمنتجات المبتكرة. وبالتعاون مع المطورين العالميين، تطمح Tuya إلى المشاركة في إنشاء مستقبل أكثر ذكاءً وإشراقًا.