إعلان فوز شركة HyveGeo الناشئة المحلية بتحدي تكنولوجيا الغذاء، مع حل رائد لـ 'تخضير الصحراء'

إعلان فوز HyveGeo بتحدي تكنولوجيا الغذاء، وهي مسابقة عالمية لتحديد وتوسيع نطاق الحلول الزراعية التكنولوجية الواعدة في العالم

الشركة الناشئة في الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أربعة فائزين عالميين تم اختيارهم من بين أكثر من 1200 مشاركة في 113 دولة، بعد عرضها النهائي للحكام خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

يتقاسم الفائزون جائزة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي وسيحصلون على دعم المنظومة لتطوير وتوسيع نطاق حلولهم من الإمارات العربية المتحدة إلى الأسواق العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ --

تم الإعلان عن شركة "هايف جيو" (HyveGeo)، وهي شركة ناشئة مقرها أبوظبي تستخدم الوقود الحيوي المهندَس لتحويل تربة الصحراء القاحلة إلى أراضي زراعية خصبة ، كأحد أربعة فائزين في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" خلال نهائي تم بثه مباشرةً في "أسبوع أبوظبي للاستدامة". تم اختيار الشركة من مجموعة تضم عشرة متسابقين نهائيين عالميين تم اختيارهم من 1215 طلبًا مبدئيًا على مستوى 113 دولة.

Hyvegeo - FoodTech Challenge Winner Speed Speed FoodTech Challenge Winners Hyvegeo - FoodTech Challenge Winner

يحدد "تحدي تكنولوجيا الغذاء" أكثر حلول التكنولوجيا الزراعية الواعدة في العالم ويوسع نطاقها لتعزيز إنتاج الغذاء والحد من فقدان الغذاء والنفايات في البيئات القاحلة والمتزايدة الضغط المناخي. ينظم المسابقة، وهي الآن في نسختها الثالثة ، مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة وشركة "تمكين"، بالشراكة مع مؤسسة "جيتس فاونديشن" (Gates Foundation)، و"نعمة" (مبادرة الإمارات العربية المتحدة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره) و "سلال"، وهي شركة غذائية زراعية رائدة في الإمارات العربية المتحدة.

ستشارك "هايف جيو"، التي أسسها فريق من العلماء والباحثين في عام 2023 ، جائزة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي وستتلقى المزيد من الدعم العيني لتطوير وتوسيع نطاق حلولها الرائدة من نظام الابتكار المزدهر في الإمارات العربية المتحدة إلى العالم. ويشمل ذلك البحث والدعم الفني، والفرص التجريبية، والوصول إلى السوق، وخدمات الحضانة والتسريع.

استمر الفائزون السابقون في الإمارات العربية المتحدة في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" في توقيع اتفاقيات تجارية مع العلامات التجارية الدولية وتوسيع عملياتهم إلى أسواق جديدة.

حول HyveGeo:

التحدي : يتم فقدان حوالي 100 مليون هكتار من الأراضي الصحية بسبب التدهور كل عام ، مما يؤثر على إنتاج المحاصيل العالمية وتسريع وتيرة تغير المناخ

المهمة : استغلال الموارد المهدرة لتحويل التربة القاحلة إلى أرض صالحة للزراعة ، مما يعزز الإنتاج الغذائي المحلي المستدام مع حبس الكربون

الحل المبتكر : تحويل النفايات الزراعية إلى الفحم الحيوي الغني بالكربون ، مع إضافة الطحالب الصغيرة لتقليل وقت تجديد التربة من خمس سنوات إلى شهر واحد

الخطط المستقبلية : على نطاق مزارع أبوظبي البالغ عددها 20000 مزرعة، بهدف نهائي هو استعادة 10000 هكتار من الأراضي وإزالة مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بحلول عام 2035

علق عبد العزيز بن رضا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايف جيو"، على الفوز قائلاً: "الفوز في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" هو تأكيد قوي لعملنا. بالنسبة لنا ، هذا ليس خط النهاية ولكن مسؤولية نشر أسرع والمساهمة بشكل مجدي في الأمن الغذائي في البيئات القاحلة والجنوب العالمي. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة البيئة المناسبة لاختبار وتوسيع نطاق الحلول المصممة للمناطق القاحلة، ونحن فخورون بتمثيل رحلة الابتكار هذه.

"تم تصميم حلنا خصيصًا لظروف الصحراء ، وهو يلبي احتياجات متعددة في وقت واحد؛ وهي: تحويل النفايات ، وتجديد التربة ، وكفاءة المياه ، وإزالة الكربون ، من خلال نظام متكامل واحد. سيسمح لنا التمويل والدعم من "تحدي تكنولوجيا الغذاء" بتوسيع نطاق عملياتنا وتعزيز شراكاتنا مع البلديات ومشغلي النفايات ومديري الأراضي وأصحاب المصلحة الزراعية وتسريع وتيرة نشر حلولنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من المناطق القاحلة والمتأثرة بالمناخ."

تم إعلان فوز "هايف جيو" في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" إلى جانب الشركات الناشئة العالمية "برميا سينسنج" (Permia Sensing)، و"آكورن تكنولوجيز" (Akorn Technologies)، و"فلاي بوكس" (Flybox)، التي تمتد عملياتها إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. إنهم يتبعون خطى الفائزين السابقين في "تحدي تكنولوجيا الغذاء"، الذين استمروا في جمع أكثر من 48 مليون دولار من التمويل التابع ، وإطلاق أكثر من 50 مشروعًا تجريبيًا ، وتوطين تقنياتهم بنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة ، قبل التوسع في بيئات مماثلة.

لمعرفة المزيد عن "تحدي تكنولوجيا الغذاء" والفائزين هذا العام ، تفضلوا بزيارة موقع الويب: www.foodtechchallenge.com.

حول "تحدي تكنولوجيا الغذاء"

"تحدي تكنولوجيا الغذاء" هو مسابقة عالمية تحدد وتدعم الحلول الرائدة في المرحلة المبكرة والمدفوعة بالتكنولوجيا المستعدة لتحويل الأنظمة الغذائية في البيئات القاحلة والساخنة والمتزايدة التحدي. يتم تقديم المسابقة من قبل مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة وشركة "تمكين" بالشراكة مع "نعمة"، وهي مبادرة الإمارات العربية المتحدة الوطنية للحد من فقد الغذاء وهدره؛ وشركة "سلال"، شركة التكنولوجيا الزراعية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ ومؤسسة "جيتس فاونديشن" ، و"مبادرة كلينتون العالمية" (Clinton Global Initiative)، وغيرها من الشركاء الرئيسيين.

الفيديو: https://www.youtube.com/watch؟v=aCTWjFBu7ao

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2864209/HyveGeo_1.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2864210/HyveGeo_2.jpg