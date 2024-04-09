إعلان مالي: إيرادات JOY GROUP لعام 2023 تسلط الضوء على نمو بنسبة 48٪ للوصول إلى 360 مليون دولار أمريكي، حيث تصنف كواحدة من أفضل شركتين لمستحضرات التجميل الملونة المحلية في الصين

شانغهاي، 9 أبريل 2024 / PRNewswire / -- كشفت شركة Shanghai Juyi Cosmetics المحدودة ("JOY GROUP") عن نتائجها المالية للعام المالي 2023، حيث تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة المجموعة نحو 450 مليون دولار أمريكي (ثلاث مليارات يوان صيني RMB)، مصحوبة بمرحلة إيرادات تبلغ 360 مليون دولار أمريكي (2,61 مليار يوان صيني)، مما أظهر نموًا ملحوظًا على أساس سنوي بلغ 48٪ (باستثناء René Furterer). تصنف JOY GROUP الآن في المرتبة الثانية بين اللاعبين المحليين الصينيين في مستحضرات التجميل الملونة، مما يعزز مكانتها الرائدة داخل الصناعة.

JOY GROUP Multi-brand Portfolio

ويمثل هذا الإنجاز عامًا آخر من النمو المستمر المزدوج في JOY GROUP مع ربحية قوية، مما وضع JOY GROUP على الطريق لتصبح واحدة من شركات مستحضرات التجميل الأكثر توسعًا في الصين.

مجموعة JOY هي شركة تجميل متعددة العلامات التجارية في مهمة "خلق عالم من الجمال يجلب السعادة للجميع". تتألف عروض المنتجات التي تقدمها المجموعة من ثلاث علامات تجارية رئيسية JUDYDOLL وJOOCYEE وRené Furterer (عمليات الصين) وتغطي مختلف قطاعات الجمال، بما في ذلك مستحضرات التجميل الملونة والشعر والعناية بفروة الرأس. تم تضمين JOY GROUP في قائمة مجلة WWD Beauty ذائعة الصيت لأفضل مائة في عام 2022، حيث احتلت المجموعة المركز 86.

وفي عام 2023، سجلت JUDYDOLL وحدها إيرادات سنوية بلغت 232 مليون دولار أمريكي (1.67 مليار يوان صيني)، مما يمثل نموًا قويًا على أساس سنوي بنسبة 66٪. وفي الوقت نفسه، حققت JOOCYEE إيرادات سنوية بلغت 130 مليون دولار أمريكي (940 مليون يوان صيني)، مما يعكس زيادتها على أساس سنوي بأكثر من 25٪.

وعلاوة على ذلك، أقامت JOY GROUP في أكتوبر 2023، شراكة استراتيجية مع مختبرات Pierre Fabre. وبدءًا من 1 يناير 2024، تحملت JOY GROUP مسؤولية جميع عمليات علامة "René Furterer" المتميزة للعناية بالشعر و فروة الرأس في الصين، مما يُبرِز طموحها في تأسيس وجود رائد في سوق رعاية الشعر.

تدير JOY GROUP في الوقت الحالي شبكة واسعة تتضمن متاجر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، وأكثر من 50 متجرًا خارجيًا، وتتواجد على مستوى البلاد في أكثر من 10,000 متجر فعلي لمستحضرات التجميل الملونة في جميع أنحاء الصين. بالإضافة إلى مصنع ومختبرات مستحضرات تجميل مملوكة لـ JOY GROUP بالكامل، مما يمنحها قدرات سلسلة توريد كاملة تبعث على الفخر، بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والمبيعات.

وأكد Allan Liu، رئيس مجموعة JOY GROUP، التزام المجموعة الثابت باستراتيجية العولمة، وقد وسعت JOY GROUP بنشاط وصولها إلى الأسواق الخارجية منذ عام 2020، حيث اكتسبت قوة جذب كبيرة في أسواق اليابان وآسيا، وتهدف المجموعة إلى توسيع حضورها في أسواق ذات إمكانات نمو عالية مثل أستراليا وكندا والشرق الأوسط.