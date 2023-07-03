إف إن بي أقرب إليكم وتحاكي لغتكم

تطلق إف إن بي الإمارات موقعها الإلكتروني العربي للهدايا المستوحى من لغة أهل الجود والكرم.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 3 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت إف إن بي الإمارات أول موقع وتطبيق لها باللغة العربية لتوصيل هدايا لكل المناسبات في الإمارات العربية المتحدة.

انطلاقا من تميز شركة إف إن بي في مجال توصيل الهدايا في الإمارات العربية المتحدة بمجموعة ضخمة من الهدايا الفاخرة والمتنوعة فقد قررت الشركة إطلاق هذا الموقع العربي. ليس فقط أن هذا الموقع مجرد ترجمة من الإنجليزية إلى العربية فإن الموقع الجديد إف إن بي بالعربية صمم من الألف إلى الياء بمنتجات وعروض مخصصة تحاكي الذوق العربي بحيث أنه يستهدف العرب في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي.

Explore our FNP.ae Arabic App, home to over 3,000 customizable gifts for every occasion Team of FNP.ae: Weaving together time, passion, and creativity

وبالسؤال عن الرؤية الحقيقية لـ إف إن بي للمضي قدماً بهذه الخطوة، قال أحمد فوزي مدير تطوير الأعمال في إف إن بي: "إدراكاً من أن حوالي %25 إلى %30 من سكان الإمارات العربية المتحدة، هم من الناطقين باللغة العربية، بما في ذلك السكان المحليين والمقيمين, تلتزم FNP.ae بتوفير موقع وتطبيق الكتروني يلبي احتياجات هذه الفئة على وجه التحديد وذلك من خلال أكثر من 3000 هدية متنوعة تناسب جميع المناسبات الشخصية مثل هدايا عيد الزواج إلى أعياد الميلاد والمناسبات الإسلامية مثل رمضان، والعيد والحج والعمرة إلى المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني ويوم المرأة الإماراتية. الموقع والتطبيق العربي لـ إف إن بي مليء بأفكار وأساليب جديدة للتعبير عن مشاعر القلب مع خدمة توصيل سريعة ومميزة من خلال أسطول سيارات مبردة للحفاظ على أعلى جودة ".

وأضاف أحمد فوزي " نحن نعتقد أن الموقع العربي الجديد لـ إف إن بي يجسد معنى الكرم الحقيقي والذي هو قيمة أصيلة تاريخية عند جميع العرب ".

تتراوح الهدايا على الموقع في أكثر من 7 فئات من بينها باقات الورد والكيك والشوكولاتة البلجيكية الفاخرة وديكور البالونات المتنوعة. إضافة إلى ذلك أيضا مجموعة مميزة من الهدايا المطبوعة والنباتات الداخلية للمنزل والمكتب التي تضفي لمسة طبيعية مريحة وجذابة.

"نحن متحمسون لتقديم موقع وتطبيق إف إن بي العربي على جوجل بلاي او آبل ستور. وتقديم مستوى جديد من تجربة الهدايا لعملائنا العرب" قال راجيش كومار الرئيس التنفيذي لـ إف إن بي الإمارات. وأضاف: "من خلال تبني اللغة والثقافة العربية، نهدف إلى تعزيز الروابط الأعمق وخلق ذكريات دائمة من خلال فن الهدايا ومتابعة كل جديد في عالم الإهداء. مع أكثر من 25 عاماً من الخبرة في تقديم الهدايا وأكثر من 8 سنوات في سوق الإمارات العربية المتحدة فإننا نتفهم الأذواق والتفضيلات الفريدة لعملائنا. ونقدم خدمات التوصيل السريع والتوصيل في غضون 60 دقيقة لإضفاء المزيد من الراحة على عملائنا."

اتصال

Syed Ameer: +971 54 468 7688, [email protected]

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