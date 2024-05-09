إقامة حدث إطلاق المنتجات المبتكرة لشركة Huawei في دبي، حيث تم إطلاق العديد من المنتجات الرائعة الجديدة

كان إطلاق هذا المنتج ذو أهمية كبيرة للعلامة التجارية أيضًا، حيث إنها المرة الأولى في السنوات القليلة الماضية التي يتم فيها عقد حدث دولي بهذا الحجم، حيث يتم إطلاق العديد من المنتجات في وقت واحد في أسواق متعددة، مما يوفر للمستهلكين ليس فقط أجهزة جديدة مبتكرة، ولكن أيضًا كشف النقاب عن حلول البرمجيات المطورة ذاتيًا، مثل تطبيق GoPaint . وفقًا للمقدمة، ستبحث Huawei أيضًا في المساهمات التي قدمتها HUAWEI XMAGE إلى التصوير الفوتوغرافي من خلال الابتكار التكنولوجي، وتحسين المنتجات، وتعزيز ثقافة التصوير الفوتوغرافي المحمول. بعد إطلاق هذا المنتج مباشرةً، سنعقد حدثًا آخر هنا في دبي، بعنوان 'عالم يثلج القلب — 12 عامًا من التصوير الفوتوغرافي من Huawei'.

HUAWEI WATCH FIT 3 : الاندماج المثالي بين الموضة والرياضة والتكنولوجيا

يلتقط شعار "Fashion Forward" بدقة جوهر أجهزة Huawei القابلة للارتداء، وفي الوقت نفسه سعيها لتأمين مكانها كعلامة تجارية متطورة حقًا. ترث ساعة WATCH FIT 3 الجديدة تمامًا التصميم المربع الكلاسيكي لنماذج FIT السابقة، في حين أن المواد وعمليات التصنيع، وتصميم التفاعل، والانتقاء الموسع لألوان الحزام يمثلون تصعيدًا شاملًا. كل الابتكارات في عناصر التصميم تضاف إلى تحقيق متماسك لمفهوم "Fashion Squared" من Huawei. توفر شاشة AMOLED العائمة ذات الوضوح العالي الضخمة البالغة 1.82 بوصة تجربة بصرية أوسع وأكثر ثلاثية الأبعاد. يحتوي جسم ساعة سبيكة الألومنيوم على نسيج أنيق. رفيع، بحجم 9.9 مم، ويبلغ وزنه 26 جرام فقط، جسم الساعة ليس أثقل من حبة فراولة، مما يجعله أسهل وأرخص مشارك حتى الآن في سلسلته. مع مجموعة متنوعة من خيارات الألوان، و UX نابضة بالحياة التي تتكامل مع التاج الدوار المبهر، فإن WATCH FIT 3 ليست سهلة الاستخدام فحسب، بل هي أيضًا قطعة من الملابس التي تجذب الانتباه.

من جانب اللياقة البدنية، تهدف HUAWEI WATCH FIT 3 إلى أن تكون مدربًا شخصيًا على معصم المستخدم. تم ترقية تطبيق Stay The Fit بدقة. تم توسيع قاعدة بياناتها الغذائية لتغطي بشكل أفضل 50 دولة ومنطقة مختلفة، وتم إضافة ميزة تحليل غذائي جديدة، مما يساعد المستخدمين على تحقيق توازن بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية، والاستفادة من العلم لتحقيق فقدان الوزن بشكل أكثر صحة. تمثل WATCH FIT 3 أيضًا ظهور اقتراح Smart Sports الذي يوصي بإجراء أنواع معينة من التمارين الرياضية لفترات معينة، استنادًا إلى عادات المستخدم وظروف الطقس وحالة حلقات النشاط، من أجل تشجيع المستخدمين على تطوير عادات صحية.

أما بالنسبة لمراقبة الصحة، فإن WATCH FIT 3 تتضمن HUAWEI TruSleep TM 4.0، والتي تتحسن بشكل شامل على التكرارات السابقة. تغطي TruSleepTM4.0 مجموعة أكثر اكتمالًا من المؤشرات الفسيولوجية، وقد تم تحسين نظام تقييم النوم، وتوفر تفسير أنماط النوم ونصائح مصممة خصيصًا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح ميزة الوعي بالتنفس أثناء النوم الجديدة للمستخدمين بالنوم بسلام ذهني أفضل. تأتي WATCH FIT 3 أيضًا مع خاصية مراقبة مؤشرات الصحة HUAWEI TruSeen TM 5.5، مع مراقبة معدل ضربات القلب أكثر استقراراً بنسبة 30٪. حصلت واجهة SpO2 على تجديد، ويمكن للمستخدم التحقق من SpO2 الحالية في أقل من 25 ثانية.

MateBook X Pro وMatePad 11.5"S الجديدان: أدوات للإبداع المبهج

في العام الماضي، في 12 دجنبر/كانون الأول، أقامت Huawei حدثًا لإطلاق المنتج في دبي، يركز على مفهوم "خلق الجمال". أشار هذا إلى أن مفهوم منتج Huawei كان يتحول من المكتب الذكي إلى خلق الجمال، مع منتجات تهدف إلى مساعدة المستخدمين على إنتاج إبداعات فريدة وجميلة، وإبراز الإبداع في كل مستخدم.

يرث أحدث إصدار من HUAWEI MateBook X Pro الابتكار التكنولوجي والتصميم الجمالي والخبرة الذكية التي يتم ترميزها بعمق في الحمض النووي لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من Huawei. سمحت الإنجازات التقنية لشركة Huawei ببناء كمبيوتر محمول خفيف وقوي في آن واحد. يزن الجهاز بأكمله 980 جرامًا فقط، وبعمق 13.5 مم فقط. إنه الكمبيوتر المحمول الوحيد مع معالج Intel® Core™ Ultra 9 عالي الأداء الذي يزن أقل من 1 كيلوغرام.

قامت Huawei بتطبيق الابتكار المنهجي للمنتج على MateBook X Pro، من عناصر المستوى السفلي مثل HUAWEI Cloud Falcon Architecture ونظام تبديد الحرارة Shark Fin إلى تقنية الأداء التكيفية Super Turbo، مما أنتج أداء قوي يدعم المستخدمين بشكل أفضل في مساعيهم الإبداعية. وبالإضافة إلى السماح لشركة Huawei بجعل MateBook X Pro أخف وزناً، تؤدي هندسة HUAWEI Cloud Falcon Architecture أيضًا إلى ترتيب أكثر تماسكًا لأجزاء الكمبيوتر المحمول، مع فوائد ملموسة لحياة البطارية وتبديد الحرارة وإنتاج الصوت. تم ترقية نظام تبديد الحرارة في Shark Fin بشكل شامل، بحيث حتى في سيناريوهات الحمولة الثقيلة مثل تقديم الفيديو 4K أو تجميع الكود، سيتم تشغيل البرنامج بسلاسة كما كان من قبل. يقوم الإصدار الأخير من Super Turbo بتخصيص موارد النظام بذكاء، مما يتيح للمستخدمين بدء التشغيل وفتح ملفات كبيرة بسرعات هائلة، والتبديل بين المهام بالمللي ثانية.

وصل مفهوم "خلق الجمال" الذي تم تقديمه في دجنبر/كانون الأول الماضي إلى نوع من التكريم في حدث Huawei الأخير في دبي، مع إطلاق HUAWEI MatePad 11.5"S، وهو أول جهاز لوحي إنتاجي يتميز بشاشة العرض HUAWEI PaperMatte Display من الجيل الجديد. كشفت Huawei عن المواصفات المثيرة للإعجاب لجهاز HUAWEI MatePad 11.5"S، بما في ذلك نسبة الارتفاع تبلغ 3:2 (قريبة جدًا من "النسبة الذهبية")، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودقة 2.8K.

يؤدي التصميم المبتكر لشاشة PaperMatte إلى خفض الانعكاس السطحي إلى أقل من 2٪ ويزيل 99٪ من تداخل الضوء، بحيث يمكن للمستخدمين قراءة النصوص أو مشاهدة مقاطع الفيديو بشكل مريح في البيئات الداخلية ذات الإضاءة الساطعة، أو حتى في الخارج تحت أشعة الشمس.

يأتي الجهاز اللوحي أيضًا محملًا مسبقًا بتطبيق الملاحظات. سيكتشف مستخدمو تطبيق الملاحظات منذ فترة طويلة إضافات جديدة مرحب بها، مثل إعادة تشغيل الملاحظات، والتي تسمح بتدوين ملاحظات بسيطة أثناء تسجيل اجتماع. بعد ذلك، يمكنهم ببساطة لمس ملاحظة للعودة إلى النقطة الزمنية المقابلة في التسجيل الصوتي، مما يجعل استرجاع المعلومات أسهل وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.

تطبيق الرسم الذي طورته Huawei بنفسها: أداة إبداعية للجميع

لجلب متعة الرسم إلى جميع المستهلكين، أصدرت Huawei تطبيق GoPaint الذي طورته ذاتيًا.

تم تطوير هذا التطبيق بشكل مشترك من قبل مختبرات Huawei 2012 وغيرها من فرق البحث والتطوير من ثمانية مجالات، بما في ذلك المواد والبصريات الفيزيائية وعرض الرسومات. عملت Huawei أيضًا مع أعلى فريق الفنون الجميلة لإنشاء تطبيق ذي تأثيرات كتابة ورسم حية وواقعية. يأتي مع أكثر من 100 فرشاة افتراضية مختلفة وتقنيات واقعية رائدة، مما يمنح المستخدمين لوحات واقعية وطبيعية للرسم عليها. بفضل محرك FangTian Painting، يدعم GoPaint عددًا كبيرًا من الطبقات، وتأخيرًا منخفضًا، ومعدل عالي للرد الفوري على ضربات الفرشاة الخاصة بالمستخدم. جنبا إلى جنب مع الأداء القوي لأجهزة Huawei اللوحية، تقدم GoPaint تطبيقًا أصليًا ومهنيًا وذكيًا وسهل الاستخدام للرسم سيجذب المبتدئين والإبداعيين المحترفين على حد سواء.

أمضت Huawei ثلاث سنوات في البحث والتطوير لـ GoPaint. في حين أن الموارد المخصصة لهذه المؤسسة كانت كافية لتطوير جهاز لوحي جديد، كان الهدف بدلاً من ذلك هو تقديم لمستخدمي الأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم تطبيقًا للرسم كان مجانيًا للتنزيل، على أمل أن يتمكن الجميع من إنشاء أشياء جميلة.

قالت Huawei إن GoPaint ستشمل مجموعة كاملة من الدروس لمساعدة المستخدمين على التعامل مع كل أداة في التطبيق. يمكن للمستخدمين التعلم، بدءًا من البساطة إلى تعميق معرفتهم تدريجيًا بالوظائف ذات المستوى الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، شمل إطلاق المنتج المبتكر كشف النقاب عن FreeBuds 6i، مع إمكانات تعزيز إلغاء الضوضاء. كما ألقى حدث دبي الضوء على HUAWEI MateBook 14، وهو كمبيوتر محمول ذو شاشة OLED محترفة 2.8K، وHUAWEI WATCH GT 4، وهو متاح الآن باللون الأخضر، وHUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition، والذي يضم جماليات كونية جديدة. في الأيام التالية لحدث إطلاق المنتج، من 8 إلى 10 ماي/أيار، تعقد Huawei معرضًا بعنوان "عالم يثلج القلب - 12 عامًا من التصوير الفوتوغرافي من Huawei" في كونكريت في شارع السركال في دبي. سيكون هذا أكبر معرض للتصوير الفوتوغرافي عقدته Huawei على الإطلاق. يمكن أيضًا مشاهدة الأعمال الفوتوغرافية الرائعة المعروضة في دبي عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لشركة Huawei.

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