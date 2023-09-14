إقامة حفل "زرع كوكبنا" من طرف وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ولعبة "Play Together" من HAEGIN

سيتم عقد حفل الكيبوب يوم 15 شتنبر/أيلول القادم على الساعة 12:00 ظهرًا (التوقيت العالمي الموحد).

سيضم الحفل فناني الكيبوب المشهورين مثل THE BOYZ و fromis_9 والمزيد

وسيقام الحفل كفرصة للاستجابة لأزمة المناخ العالمية

سيول، كوريا الجنوبية، 13 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ألعاب الهاتف المحمول HAEGIN (رئيسها التنفيذي يونغ إيل لي) أن حفل البوب "زرع كوكبنا" الذي تستضيفه وزارة الخارجية الكورية الجنوبية سيقام في لعبة الشبكة الاجتماعية غير الرسمية للهواتف المحمولة "Play Together".

“Plant Our Planet” Concert

تقام حفلة البوب الموسيقية من قبل وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الغابات الكورية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كجزء من حملتهم لإعادة التشجير لمواجهة أزمة المناخ. تم التخطيط لهذا الحفل لرفع مستوى الوعي بأزمة المناخ العالمية وتشجيع الفاعلين من جميع أنحاء العالم على المشاركة في حملة "زرع كوكبنا".

تتكون تشكيلة الحفل من فناني الكيبوب المشهورين مثل THE BOYZ، وBAEKHO، وfromis_9، وAB6IX، وYONITE، وسوف يعرضون مهاراتهم المذهلة خلال عروضهم. بعد العروض، سيتم عرض فيديو خاص من وراء الكواليس في الحفل.

سيقام الحفل في قاعة حفلات جزيرة كايا يوم 15 شتنبر/أيلول الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق. يمكن العثور على الملصقات التشويقية ومقاطع الفيديو في قاعة الحفلات الموسيقية وسيقوم متجر Merch Shop ببيع القبعات والقمصان لحملة "زرع كوكبنا".

كما قد تتاح للاعبين فرصة الحصول على العصا الضوئية "KOREAZ Lightstick" كمكافأة من خلال القيام بمهام ومساعدة أحد المتدربين NPC الذي يحلم بأن يصبح نجمًا للكيبوب بحلول 15 شتنبر/أيلول، قبل الحفل. تعد العصا الضوئية عنصرًا تجميليًا داخل اللعبة وستظهر تلقائيًا في أيدي اللاعبين عند الدخول لمشاهدة الحفلة الموسيقية لمساعدتهم على الاستمتاع بتجربة حضور الحفلة الموسيقية.

يمكن لجميع اللاعبين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى Play Together مشاهدة حفلة البوب الموسيقية مجانًا بعد العد التنازلي الذي سيشير إلى بداية الحفل في 15 شتنبر/أيلول على الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق.

لمزيد من المعلومات حول حفل البوب الذي سيقام في جزيرة كايا، يرجى زيارة مجتمعات "Play Together" الرسمية أدناه:

الفايسبوك: https://www.facebook.com/PlayTogetherGame

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2207935/Plant_Our_Planet__Concert.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1932238/Haegin_Logo.jpg

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