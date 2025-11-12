إكويتي تُكرَّم بوسام "سوبر براند" كإحدى أكثر العلامات التجارية الموثوقة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة إكويتي العالمية، المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية، عن حصدها لقب "سوبر براند" في الإمارات، لتنضم بذلك إلى 29 علامة تجارية من الأكثر موثوقيةً وتميّزًا على مستوى الدولة، نظرًا لمكانتها وابتكاراتها وخدمة عملائها المميزة.

وأعرب إسكندر نجّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي، عن سعادته بهذا التكريم قائلاً: "إنها لحظة فخر كبيرة بالنسبة لنا في إكويتي. فالحصول على لقب سوبر براند هو شهادة على ما تحققه الرؤية الطموحة عندما تمتزج بالتنفيذ المتقن، ودافعٌ لمواصلة الابتكار عالميًا" .

منذ تأسيسها في عام 2017، حققت المجموعة نموًا إقليميًا لافتًا فأصبحت قوةً عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية. فأسهمت حلولها التقنية الخاصة، ومنصّاتها متعددة الأصول، واستراتيجياتها المعتمدة على البيانات في تعزيز وصول العملاء إلى الأسواق العالمية. كما حصدت الشركة في دولة الإمارات سلسلةً من الجوائز، من أهمها: جائزة "الوسيط متعدد الأصول الأسرع نموًا" لعام 2022، وجائزة "الوسيط الأكثر موثوقية" لعامي 2024 و2025 .

وتقود هذا التحول شانتيل جونسون، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة إكويتي، التي ابتركت أطر عملٍ جديدة لقياس الأداء وتحسين السرد القصصي للعلامة التجارية وتعزيز التواصل الرقمي، فحصلت الشركة على حقوق تسمية "محطة مترو إكويتي" في دبي، وأبرمت شراكات مع نادي الوحدة لكرة القدم في أبوظبي، وفريق دبي لكرة السلة، بالإضافة إلى رعايتها لدوري إكويتي لكرة القدم للشباب.

في أقل من ثلاث سنوات، ارتفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية في دولة الإمارات بنسبة 550٪، في حين زاد عدد الزيارات للموقع الإلكتروني بنسبة 875٪، ويعود الفضل بذلك كليًا إلى مجهود فريق التسويق الداخلي للشركة. ويجب أن يكون التسويق محركًا للنمو وأن يحقق نتائج تجارية ملموسة. وقد اتخذنا قرارات وخطوات مدروسة في حملاتنا، مبنية على البيانات والتكنولوجيا والإبداع، لأن النتائج القابلة للقياس يجب أن تلامس حياة الناس".

وبفضل قيادتها، تطور قسم التسويق في إكويتي ليصبح فريقًا متعدد التخصصات يجمع بين التسويق بالأداء، والسرد القصصي الإبداعي، والتحليلات اللحظية ( Intraday Analytics ) والتحليل التنبؤي المتقدم. وأضافت جونسون: "إن تشكيل فريق يضم كفاءات لامعة هو حجر الأساس لأي نجاح. فالتكامل الفعّال بين البيانات والتكنولوجيا والإبداع لا يؤتي ثماره إلا بالثقة".

من جهتها، أشارت، رئيس قسم العلامة التجارية والتصميم في إكويتي، إلى بناء هذا المستوى من الثقة في وقت قصير للغاية يُميّز إكويتي عن غيرها". مؤكدةً أن "العلامة التجارية فكرة حيّة وليست فقط شعار أو هوية بصرية. ويُشكِّل حصولنا على لقب سوبر براند تقديرًا للفريق، ودليل على مدى إلهام قصة نجاحنا للآخرين".

