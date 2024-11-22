إلى أي مدى تهتم بنظافة المراحيض؟ استطلاع رأي عالمي جديد يكشف تصورات ما بعد الجائحة للمراحيض التجارية

أظهرت دراسة Excel Dryer, Inc. وMetrixLab أن العملاء قد لا يرجعون إذا كانت المراحيض قذرة

بلدة إيست لونغميدو، ولاية ماساتشوستس، 22 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- لقد غيرت الجائحة العالم مرة وإلى الأبد. بينما أصبح ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي حاليًا اختياريين، فإن هناك عادة حاسمة ظلت مستمرة: غسل اليدين بشكل صحيح، مع التجفيف الجيد. لقد صار الناس يغسلون أيديهم بمعدل غير مسبوق، ما يضع تجربة المرحاض تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى.

Excel Global Survey Graphic

قال William Gagnon، رئيس العمليات في Excel Dryer: "لطالما كان غسل اليدين أمرًا مهمًا على الدوام، كما في شعار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) 'الأيادي النظيفة تنقذ الأرواح'". "لقد ذكّرت الجائحة العالم بأهمية نظافة اليدين بشكل صحيح. هناك أيضًا تركيز كبير على المراحيض وكيف يمكن لتجربة الشخص هناك أن تؤثر بشكل مباشر على سمعة الشركة وأرباحها."

لهذا السبب قامت Excel Dryer, Inc . ، الشركة الرائدة في تكنولوجيا تجفيف اليدين بدون لمس، بتوحيد قواها مع شركة MetrixLab، وهي شركة أبحاث سوق شهيرة في جميع أنحاء العالم، لإجراء استطلاع رأي عالمي شامل وهو الأول من نوعه باسم "تصورات ما بعد الوباء حول المراحيض التجارية". وكان الهدف هو اكتشاف شعور المعماريين، وخبراء التصميم، وأصحاب الأعمال، ومديري المنشآت، والمستهلكين تجاه المراحيض التجارية في عالم ما بعد الجائحة. شارك في استطلاع الرأي أكثر من 4,000 مشارك في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بهدف رصد التغيرات في التصورات والتفضيلات الخاصة بالمراحيض التجارية.

بغض النظر عن من تكون أو أين تعيش، كانت النتائج واضحة:

أهم مصدر للقلق الإطلاق — عبر جميع الفئات الديموغرافية والمواقع — هو النظافة والصحة العامة. تمت الموافقة بنسبة 100% على أن المرحاض القذر ينعكس بالسلب على صورة المنشأة. في الواقع، قال 80% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لن يعودوا، أو قد لا يعودوا، إلى أي مطعم بمرحاض قذر. أهم عامل مساهم في قذارة المرحاض هو المناشف الورقية على الأرض أو صناديق القمامة الممتلئة.

يتفق المستهلكون على أن المرحاض القذر يعكس إدارة سيئة، بينما يرى المعماريون وأصحاب المطاعم ومديرو المنشآت حول العالم أن نظافة المرحاض التجاري تعكس مدى اهتمام الشركة بعملائها وموظفيها.

قال Gagnon: "إن خط المنتجات الكامل لمجففات اليد عالية الكفاءة بدون لمس من Excel Dryer يعالج المشكلة التي يركز عليها استطلاع الرأي هذا: عندما يرى الناس المناشف الورقية على أرضية المرحاض، فإنها تبدو قذرة و'تشعر' بالقرف. مجففات اليدين لدينا ليست فقط صحية ونظيفة أكثر، بل تساعد أيضًا المنشآت في توفير الوقت والمال وحماية البيئة". "إذا كنت ما تزال تستخدم المناشف الورقية، فإن هذا الاستطلاع يظهر أنه حان الوقت لإجراء تغيير".

لمشاهدة نتائج استطلاع الرأي العالمي الكاملة، تفضل بزيارة: go.exceldryer.com/surveys. شاهد الفيديو هنا: go.exceldryer.com/surveys-video.

نبذة عن شركة Excel Dryer , Inc.

تقوم شركة Excel Dryer بتصنيع وتطوير حلول تجفيف اليدين الصحية التي تتميز بالفعالية من حيث التكلفة والاستدامة لأكثر من 50 عامًا. قامت الشركة المملوكة والمُدارة من قبل عائلة بثورة في الصناعة من خلال اختراع مجفف اليدين XLERATOR®، الذي وضع معيارًا جديدًا للأداء والموثوقية ورضا العملاء. تفتخر شركة Excel Dryer بتقديم أفضل خدمة عملاء وتوفير منتجات دون لمس، اقتصادية وقابلة للتجديد يمكن للناس الاعتماد عليها. يمكن شراء منتجات Excel Dryer المتاحة للتوزيع في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة راسخة من ممثلي المبيعات الذين يعملون مع الموزعين على مستوى العالم. تعرف على المزيد حول Excel Dryer على: exceldryer.com.

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للتواصل: Christina Hager، الهاتف: 1133-787-413، البريد الإلكتروني: [email protected]