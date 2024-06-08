إنشاء محرك ذكي في مجال الصناعة، وإعادة تشكيل نموذج جديد للاستخدامات الصناعية: تكشف SUPCON عن محول رائد مُدرّب سلفًا في التسلسل الزمني (TPT)

هانغتشو، الصين، 8 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- في 5 يونيو، كشفت SUPCON عن أداة TPT المبتكرة (محول مُدرّب سلفًا في التسلسل الزمني)، أول نموذج للذكاء الاصطناعي بالتسلسل الزمني في سنغافورة، لتقديمه للعملاء العالميين وبدء استخدامه بشكل كامل في الصناعة. قدّم الدكتور Wenyue Ding، كبير العلماء والباحثين في SUPCON، المنتج تحت عنوان "الحدود الجديدة للذكاء الاصطناعي في المجال الصناعي الرائد".

وتعتمد أداة TPT على إطار خوارزمية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتَدمج بيانات ضخمة عن الإنتاج، والعمليات، والإجراءات، والمعدات، والجودة عبر الصناعات في أثناء تدريبها. إنها تحسن بشكل كبير كفاءة النمذجة، وتوحد الاستخدامات الصناعية، وتظهر القدرات التكيفية عبر وحدات وظروف مختلفة، وهذا يتيح استخدامات الحلقة المغلقة عالية الدقة والموثوق بها. إن أداة TPT مستعدة لقيادة تسارع الذكاء الشامل في مجال مصانع المعالجة.

الغوص بعمق في تصورات الصناعة الأساسية

في السنوات الأخيرة، جذب الذكاء الاصطناعي الاهتمام العالمي، وهذا أدى إلى بدء عصر الذكاء الاصطناعي مع ظهور محتوى الذكاء الاصطناعي (AIGC). نحن الآن نستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في التصورات الصناعية لتحسين كفاءة الإنتاج ومعالجة تحديات الصناعة.

ومع ذلك، يتم تسجيل عملية التشغيل الصناعي بشكل أساسي وتوصيفها ببيانات السلسلة الزمنية، في حين أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تفتقر إلى معالجة التحديات الأساسية؛ مثل: التحذيرات غير الطبيعية، وتحسين التشغيل والتحكم، وتحليل مواطن التعثر. ستقوم أداة TPT المبتكرة من SUPCON، وهي أول محول مدرب سلفًا في السلسلة الزمنية في مجال مصانع المعالجة، بإحداث ثورة في استخدام البيانات ودفع التنمية الصناعية المستدامة كجيل جديد من المحركات الصناعية الذكية. فضلًا عن ذلك، يمثل هذا علامة بارزة في سعي SUPCON لتحقيق ميزة "AI + data" (الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات) وتعزيز ابتكارات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

متعدد القدرات، وشامل، ويمكن الاعتماد عليه

تتميز أداة TPT من SUPCON بثلاث خصائص: القدرة المتعددة والشمول وأنه يمكن الاعتماد عليها.

القدرة المتعددة: تدمج أداة TPT المحاكاة والتنبؤ في مختلف المهام الصناعية من خلال التدريب على تنبؤات الدورة المتنوعة ومحاكاة الحالة الثابتة الديناميكية، والتعامل بفاعلية مع السيناريوهات المعقدة من خلال توحيد التحليل والتحسين والتحكم.

الشمول: تجمع أداة TPT بيانات ضخمة من التدريب سلفًا ويتعلم قوانين التشغيل الصناعي. يمكن إعادة استخدامها عبر وحدات وظروف مختلفة، وهذا يدل على قدراتها القوية على التكيف.

يمكن الاعتماد عليها: توفر أداة TPT دقة وشمولية أعلى من نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، وهذا يتيح التحكم الدقيق من أجل الإنتاج الأمثل والحلقة المغلقة في الوحدات الصناعية.

إعادة تشكيل نموذج جديد للاستخدامات الصناعية

في القطاع الصناعي، ستُحدِث أداة TPT ثورة كاملة في الاستخدامات والبيانات الصناعية المجزأة التقليدية، حيث تتحول من الوضع التقليدي لـ "العديد من النماذج + العديد من الاستخدامات" إلى نموذج جديد لـ "برنامج واحد + محول مُدرب سلفًا في التسلسل الزمني" في المصنع.

حققت استخدامات TPT من SUPCON العديد من النجاحات في مختلف الوحدات، حيث امتدت عبر مصانع الكلور والقلويات، والطاقة الحرارية، والبتروكيماويات. وتُجَهز TPT وحدات الإنتاج هذه بـ "دماغ ذكي" يمكّن الوحدات من "التفكير" و"التواصل" بشكل مستقل مثل الخبراء، بينما تراقب عمليات تشغيل الوحدة وتحسنها. وهذا يحقق أهداف تحسين الكفاءة والتشغيل المستقر وزيادة الأرباح، وحل التحديات التي لم تُحل في نهاية المطاف.

تعمل SUPCON حاليًّا على تسريع جهودها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف قيادة نمو الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة بمهمتها ورؤيتها الجديدة. تلتزم الشركة بتعزيز التنمية الصناعية المستدامة مع الذكاء الاصطناعي والشروع في حقبة جديدة من صناعة العمليات نحو الذكاء الاصطناعي العام. بلا شك، يمثل الإطلاق العالمي لأداة TPT واستخداماتها الصناعية اللاحقة على نطاق واسع علامة بارزة في رحلة التحول الكبيرة هذه.