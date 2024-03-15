إنضم إلينا في GISEC 2024: حلول Protelion للأمن السيبراني تحصل على الإنتباه الأعلى

برلين, 14 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تشارك Protelion، وهي مزود رائد في مجال الأمن السيبراني يقدم حلول في مجالات التصنيع، الطاقة، البنية التحتية الحيوية، والشركات، والحكومات، في GISEC Global 2024 من 23 إلى 25 مارس في دبي. تركيزنا الأساسي سيكون على الكشف عن حل Protelion فائق الحداثة للاتصالات الآمنة Secure Communications Solution.

لتوسيع وجودنا في الشرق الأوسط وأوروبا، تقدم Protelion حلول شاملة في أمن الشبكات، الاتصالات الآمنة، والأمن الصناعي وأمن إنترنت الأشياء. بناءًا على نموذج الثقة الصفرية مع تشفير قوي وأداء عالي، يضمن نهجنا الفريد تشفير من الطرف إلى الطرف، موفرًا دفاعًا قويًا ضد التهديدات الآتية من الداخل. باستخدام مفاتيح متماثلة مشاركة بشكل مسبق بدون مصافحات handshakes أو شهادات certificates، تضمن طريقتنا المبتكرة للإدارة الحرجة اتصال موثوق وحماية من هجمات الرجل في الوسط Man-in-the-Middle.

GISEC Global هو تجمع للمجتمع العالمي للأمن السيبراني، يجتذب كبار الشركات في مجال الأمن السيبراني، ورؤساء أمن المعلومات، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء. يلعب الحدث دورًا حاسمًا في قيادة التحول في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم. خلال GISEC، ستعرض Protelion حلها للاتصالات الآمنة، متضمناً أقوى تشفير متاح للاتصال الصوتي عبر الإنترنت VoIP، الدردشة، الدردشة الجماعية، والرسائل النصية- مع توافقهم جميعًا مع GDPR. تطبيقنا سهل الاستخدام ومتعدد المنصات يعمل بسلاسة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، أو أجهزة الحواسيب المكتبية، محسنًا الراحة والإنتاجية.

"نحن متحمسون للإعلان عن استمرار توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعداء بالعودة إلى GISEC. بما أننا شاركنا سابقًا، نرى GISEC كفرصة ثمينة للتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين ولمناقشة كيف يمكن لحلولنا مواجهة أكثر التحديات السيبرانية الضاغطة التي يواجهونها.". قال ذلك Josef Waclaw، الرئيس التنفيذي لشركة Protelion GmbH، التي يقع مقرها في برلين.

انضموا إلينا في GISEC، الجناح SP60، الصالة 3.

عن Protelion:

Protelion هي شركة أمن عالمية مقرها في برلين، ألمانيا. هدفنا الأساسي هو تصميم، وتطوير، ودمج، وصيانة حلول الحماية السيبرانية فائقة التطور للحكومات، الدفاع، إنفاذ القانون، ومنظمات البنية التحتية الحيوية للسوق العالمي.

نسعى لتوفير لعملائنا حلول موثوقة تلبي احتياجات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية لهم.

في العالم الحالي، حيث أن القدرة على التكيف والأمن ضروريان، تعيد منتجاتنا تعريف الطريقة التي تحمي بها نظامك الرقمي. في Protelion، فريقنا من الخبراء الدوليين ملتزم بتوفير لعملائنا منتجات وخدمات عالية الجودة ومصممين لمناسبة متطلباتهم.

للتواصل:

Protelion GmbH

Oberwallstr. 24

D-10117 Berlin, Germany

الموقع الإلكتروني: https://protelion.com/

منصة LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/protelionllc منصة YouTube: https://www.youtube.com/@protelion

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2007824/Protelion__Logo.jpg