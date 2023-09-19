إيتون سوليوشنز توسّع أعمالها على الصعيد العالمي من خلال إطلاق استراتيجي لمكتبها الجديد في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة

دبي، دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، 18 سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت إيتون سوليوشنز، مطوّر المنصّة الرقميّة لتخطيط الموارد المؤسسيّة ®AtlasFive لمكتب العائلة المستقبلي، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي، دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، في خطوة استراتيجيّة هامة ضمن مخطّطها التوسعي العالمي المستمر، والتي تهدف منها إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء في الشرق الأوسط، وتؤكّد التزام شركة إيتون سوليوشنز بتقديم خدمة محليّة لا مثيل لها في هذا السوق سريع النمو.

عملت إيتون سوليوشنز على مدار العقد الماضي على تطوير منصّة ®AtlasFive الرقميّة والمتطوّرة للغاية لتخطيط الموارد المؤسسيّة، والتي تم تطويرها في الأصل من قبل مؤسّس الشركة لتلبية احتياجات المكتب العائلي الخاص بعائلته، وتخطّي التحديات المرافقة لتحقيق الكفاءة في العمل ورفع القدرة التشغيليّة، وذلك من خلال دمج جميع متطلبات التشغيل التي يحتاجها مكتب العائلة في منصّة واحدة ومتكاملة. يتم بيع المنصّة على نطاق واسع لمكاتب عائليّة عالميّة المستوى، والتي تقدّر قيمة أصولها بأكثر من مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة. تضم إيتون سوليوشنز حالياً أكثر من 650 عائلة على منصّتها، وتعمل على إدارة أكثر من 737 مليار دولار أمريكي.

وقال ساتيان باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة إيتون سوليوشنز: "توسيع نطاق أعمالنا في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة هو شهادة على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات في منطقة الشرق الأوسط. سيتيح لنا مكتبنا الجديد فرصة تقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين وعقد شراكات جديدة في هذا السوق الديناميكي والمتطوّر. يتوسّط مكتبنا في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة المسافة بين آسيا وأوروبا، ويعمل كحلقة وصل للمراكز الرئيسية للثروة. سيعمل هذا المكتب على تقديم الخدمات لكل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربيّة السعودية ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة وشبه القارة الهندية وأفريقيا وتركيا وأجزاء من آسيا الوسطى. نتطلّع للأعمال القادمة والفرص التي سيوفّرها توسعنا هذا".

وأضاف ساتيان قائلاً: "أود أن أعبّر عن تقديرنا الكبير لمركز دبي المالي العالمي للدور الفعال الذي تم تقديمه والدعم الكبير والمستمر في ضم إيتون سوليوشنز إلى المشهد والسوق الإماراتي".

وفي إطار التوجّه العالمي الجديد للشركة، أطلقت إيتون سوليوشنز الحل الإداري العالمي الجديد للمكاتب العائلية ™AFO في وقت سابق من هذا العام. تم تصميم هذه الحل المتكامل، الذي يجمع بين ميزات برنامج ®AtlasFive الخاص بالشركة وخدماتها عالميّة المستوى، لتسهيل وصول المكاتب العائليّة من جميع الأحجام إلى الميزات الخدميّة المتوفّرة لأكبر المكاتب العائليّة في العالم والتي تبدأ قيمة أصولها من 50 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف مساعدتهم في إطلاق مكتب العائلة الافتراضي الخاص بهم وتحقيق عمليات وتقارير فعّالة للغاية من حيث التكلفة، وتحسين أداء عمليات المكاتب الوسطى والخلفية وزيادة فعاليتها من خلال الاستعانة بمصادر خارجيّة للتشغيل.

يتيح الحل الإداري الجديد للمكاتب العائلية ™AFO للعملاء فرصة تبسيط أعمالهم وتجربتهم الإدارية على مستوى العائلة، وإمكانية كاملة للتحكّم بثرواتهم والاطلاع عليها وتحقيق إدارة صحيحة للمخاطر. وبشكل عام، يمنح الحل الإداري الجديد للمكاتب العائلية ™AFO العائلات فرصة خفض تكاليف التشغيل بنسبة %30 حتى %40. على سبيل المثال، قد تبلغ تكلفة مكتب عائلي بقيمة مليار دولار أمريكي ما بين 150 و200 نقطة أساسيّة للتشغيل، وذلك كحد أدنى. يمكن للحل الإداري الجديد للمكاتب العائلية ™AFO أن يساعد المكاتب الصغيرة على إدارة أعمالها بتكلفة 15 نقطة أساسيّة للتشغيل أو أقل. ومن خلال السرعة في التنفيذ، تستطيع إيتون سوليوشنز تشغيل™ AFO في غضون 30 يوماً فقط.

وبدوره، قال بريان هينينج، النائب الأول لرئيس الخدمات الدولية في إيتون سوليوشنز: "تُعد دولة الإمارات العربيّة المتّحدة منطقة استراتيجيّة لتحقيق استراتيجيتنا في التوسّع على الصعيد العالمي. تلبّي حلولنا بدورها مجموعة واسعة من احتياجات المكاتب العائلية الناشئة والقائمة، ويعد إطلاق الحل الإداري الجديد للمكاتب العائلية ™AFO الخاص بنا ابتكار جديد في قواعد هذه الصناعة، حيث يمكّن المكاتب العائلية من تبسيط مجرى عملياتها وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والتحكّم والرؤية الواضحة. نلتزم على الدوام بتزويد عملائنا بأفضل خدمة ممكنة، حيث سيساهم هذا التوسّع بتقديم حلولنا المبتكرة بشكل أكثر فعالية لعملائنا في الشرق الأوسط."

وتماشياً مع استراتيجيّة التوسّع، عيّنت إيتون سوليوشنز تشيتان تشوداري ليشغل منصب نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط والهند، حيث سيتولى تشيتان مهام محورية تلعب دوراً أساسيّاً في تعزيز حضور الشركة في المنطقة ودفع استراتيجية النمو الخاصّة بها، وذلك من مقره في المكتب الجديد القائم في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة في دبي.

تستمد إيتون سوليوشنز نجاحاتها المستمرة من التزامها بتقديم أعلى مستويات الابتكار وخدمة العملاء والنمو العالمي. تتطلّع الشركة إلى المرحلة الجديدة من مسيرة أعمالها وتحقيق تغيير إيجابي وفعّال في صناعة إدارة الثروات في الشرق الأوسط.

حول إيتون سوليوشنز

إيتون سوليوشنز هي شركة برمجيات وخدمات تم تأسيسها لتوفير الخدمات الاستثنائيّة التي تسهّل التعامل مع تعقيدات إدارة الثروات العائليّة العالية جداً. عمل قادة ورواد المكاتب العائلية على إنشاء®AtlasFive، المنتج الرئيسي لشركة إيتون سوليوشنز، ويعمل على إدارة أكثر من 737 مليار دولار أمريكي من الأصول عبر منصتنا المتكاملة، والتي تقوم بتجميع وإدارة جميع بياناتك المكتبية، وإعداد التقارير، وعمليات سير العمل. ومن خلال مصدر واحد للمصداقيّة، تقود شركة إيتون سوليوشنز المكاتب العائلية إلى المستقبل من خلال زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء والمخاطر. منذ تأسيسها، أطلقت إيتون سوليوشنز معدل نمو سنوي إجمالي يزيد عن %100.

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