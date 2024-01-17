إيرادات شركة Newgen Software تستقر عند 869 كرور روبية في الـ 9 أشهر من السنة المالية 24، بزيادة سنوية بلغت 30%، وبلغت أرباحها بعد الضرائب 146 كرور روبية، بزيادة سنوية 51%
17 يناير, 2024, 13:17 AST
نويدا، الهند, 17 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة شركة Newgen Software Technologies Ltd عن نتائج الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2023، في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في 16 يناير 2024.
المؤشرات الرئيسية - الربع الثالث Q3 من السنة المالية 24 مقابل الربع الثالث Q3 من السنة المالية 23
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الإيرادات
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الأرباح بعد الضرائب
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اكتساب عملاء جدد
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324 كرور روبية
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68 كرور روبية
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11
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(27% زيادة سنوية YoY في الربع الثالث Q3)
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(45% زيادة سنوية YoY في الربع الثالث Q3)
علق السيد Diwakar Nigam، رئيس مجلس إدارة شركة Newgen Software Technologies Ltd، والمدير العام لها، علي هذه النتائج قائلًا: "لقد أظهرت شركة Newgen، في فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2023، نموا قويا في الإيرادات في كل من الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA. نحن نشهد فرصًا هائلة في مجال الإقراض والتمويل التجاري. ونجحنا أيضًا في الحفاظ على أرباح قوية وتوليد قوي للتدفقات النقدية، الأمر الذي يبرز القوة المالية والنهج المرن الذي نتبعه في عملياتنا. لقد قمنا، من خلال استثماراتنا في الابتكار والقوى العاملة إلى جانب اتباع النهج المرتكز على العملاء، برعاية وتوسيع علاقاتنا الحالية مع العملاء، وإضافة 38 عميلًا جديدًا في الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية 24.
ومن جانبه، صرح السيد Virender Jeet، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Newgen Software، قائلًا: "نحن سعداء للغاية بالاستجابة التي تتلقاها منتجاتنا من قبل العملاء في مختلف المناطق الجغرافية. فنحن نواصل تبني مفهوم الابتكار وكذلك القدرات المبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي AI في منتجاتنا. كما نشعر بقدر كبير من الحماس لتقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي AI الإبداعي لعملائنا عن طريق إطلاق NewgenONE Marvin. ومن المتوقع أن يعزز NewgenONE Marvin قدرات الكود المنخفض من خلال تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، وأتمتة رحلات العملاء، فضلًا عن المساعدة في بناء أطر عمل أفضل لمشاركة العملاء".
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أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (لفترة الـ 9 أشهر في السنة المالية 24)
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شهدت الإيرادات من العمليات (مجمعة) نموًا قويًا، حيث بلغت قيمتها 869 كرور روبية مقارنة بمبلغ 669 كرور روبية في الـ 9 أشهر من السنة المالية 23 (بزيادة سنوية YoY بلغت 30%).
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وقد بلغ الربح بعد الضريبة 146 كرور روبية في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة سنوية YoY بلغت 51% مقارنة بمبلغ 97 كرور روبية في الـ 9 أشهر من السنة المالية 23.
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وبلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 193 كرور روبية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (للربع الثالث Q3 من السنة المالية 24)
بلغت الإيرادات من العمليات (مجمعة) 324 كرور روبية مقارنة بـ 255 كرور روبية في الربع الثالث Q3 من السنة المالية 23، بزيادة سنوية YoY تقدر بـ 27% في الربع الثالث Q3 مدفوعة بالنمو القوي الذي شهده قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر المناطق الجغرافية المختلفة.
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وارتفع معدل الربح بعد الضريبة بمقدار 68 كرور روبية بنسبة مئوية تبلغ 45% مقارنة بـ 47 كرور روبية في الربع الثالث Q3 من السنة المالية 23.
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أبرز نقاط الأعمال (الربع الثالث Q3 للسنة المالية 24):
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طلبات العملاء الرئيسية
نبذة عن Newgen
Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة تطبيق الكود المنخفض المعترف بها في Newgen لتطوير ونشر تطبيقات تجارية معقدة ومدفوعة بالمحتوى وجذابة للعملاء على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.newgensoft.com
بيان إخلاء المسؤولية
قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بآفاق الأعمال المستقبلية لشركة Newgen Software Technologies وربحية تلك الأعمال، والتي تخضع لعدد من المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية. هذه المخاطر والشكوك تشمل، ولكن لا تقتصر على، التقلبات في الأرباح، وقدرة الشركة على إدارة النمو والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، والتنافس (على الصعيدين المحلى والدولي)، والنمو الاقتصادي في الهند، والبلدان المستهدفة للأعمال التجارية، والقدرة على جذب واستبقاء المحترفين ذوي المهارات العالية، والتكاليف والجداول الزمنية الزائدة على المشاريع، وقدرة الشركة على إدارة عملياتها الدولية، والسياسات الحكومية، والفوائد، والتكاليف المالية الأخرى السائدة عمومًا في الاقتصاد. ولا يُعد الأداء السابق بالضرورة مؤشرًا للنتائج المستقبلية. لا تتعهد الشركة بإصدار أي إعلان في حالة ما إذا أصبحت أي من هذه البيانات التطلعية غير صحيحة ماديًا في المستقبل أو تحديث أي بيانات تطلعية يتم الإدلاء بها من وقت لآخر من قبل الشركة أو نيابة عنها.
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للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:
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الاتصال بالمستثمرين:
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Runki Goswami
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Deepti Mehra Chugh
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