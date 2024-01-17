إيرادات شركة Newgen Software تستقر عند 869 كرور روبية في الـ 9 أشهر من السنة المالية 24، بزيادة سنوية بلغت 30%، وبلغت أرباحها بعد الضرائب 146 كرور روبية، بزيادة سنوية 51%

نويدا، الهند, 17 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة شركة Newgen Software Technologies Ltd عن نتائج الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2023، في اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في 16 يناير 2024.

المؤشرات الرئيسية - الربع الثالث Q3 من السنة المالية 24 مقابل الربع الثالث Q3 من السنة المالية 23

الإيرادات

الأرباح بعد الضرائب

اكتساب عملاء جدد 324 كرور روبية 68 كرور روبية 11 (27% زيادة سنوية YoY في الربع الثالث Q3) (45% زيادة سنوية YoY في الربع الثالث Q3)



علق السيد Diwakar Nigam، رئيس مجلس إدارة شركة Newgen Software Technologies Ltd، والمدير العام لها، علي هذه النتائج قائلًا: "لقد أظهرت شركة Newgen، في فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2023، نموا قويا في الإيرادات في كل من الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA. نحن نشهد فرصًا هائلة في مجال الإقراض والتمويل التجاري. ونجحنا أيضًا في الحفاظ على أرباح قوية وتوليد قوي للتدفقات النقدية، الأمر الذي يبرز القوة المالية والنهج المرن الذي نتبعه في عملياتنا. لقد قمنا، من خلال استثماراتنا في الابتكار والقوى العاملة إلى جانب اتباع النهج المرتكز على العملاء، برعاية وتوسيع علاقاتنا الحالية مع العملاء، وإضافة 38 عميلًا جديدًا في الـ 9 أشهر الأولى من السنة المالية 24.

ومن جانبه، صرح السيد Virender Jeet، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Newgen Software، قائلًا: "نحن سعداء للغاية بالاستجابة التي تتلقاها منتجاتنا من قبل العملاء في مختلف المناطق الجغرافية. فنحن نواصل تبني مفهوم الابتكار وكذلك القدرات المبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي AI في منتجاتنا. كما نشعر بقدر كبير من الحماس لتقديم إمكانات الذكاء الاصطناعي AI الإبداعي لعملائنا عن طريق إطلاق NewgenONE Marvin. ومن المتوقع أن يعزز NewgenONE Marvin قدرات الكود المنخفض من خلال تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، وأتمتة رحلات العملاء، فضلًا عن المساعدة في بناء أطر عمل أفضل لمشاركة العملاء".

أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (لفترة الـ 9 أشهر في السنة المالية 24) شهدت الإيرادات من العمليات (مجمعة) نموًا قويًا، حيث بلغت قيمتها 869 كرور روبية مقارنة بمبلغ 669 كرور روبية في الـ 9 أشهر من السنة المالية 23 (بزيادة سنوية YoY بلغت 30%). وقد بلغ الربح بعد الضريبة 146 كرور روبية في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة سنوية YoY بلغت 51% مقارنة بمبلغ 97 كرور روبية في الـ 9 أشهر من السنة المالية 23. وبلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 193 كرور روبية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023. أبرز المؤشرات المالية الرئيسية المُجمعة (للربع الثالث Q3 من السنة المالية 24) بلغت الإيرادات من العمليات (مجمعة) 324 كرور روبية مقارنة بـ 255 كرور روبية في الربع الثالث Q3 من السنة المالية 23، بزيادة سنوية YoY تقدر بـ 27% في الربع الثالث Q3 مدفوعة بالنمو القوي الذي شهده قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر المناطق الجغرافية المختلفة. هذا وبلغ إجمالي تدفقات إيرادات الأقساط ( ATS / AMC ، خدمات الدعم، الخدمات السحابية / البرمجيات كخدمة SaaS وتراخيص الاشتراكات) 191 كرور روبية، مع نمو قوي في إيرادات خدمات الدعم. كما بلغت إيرادات الاشتراك ( ATS/AMC والخدمات السحابية وتراخيص الاشتراكات) 96 كرور روبية.

وقد شهدت الإيرادات الآتية من تنفيذ عمليات الشركة نموًا بنسبة 66% على أساس سنوي YoY في الربع الثالث Q3 لتصل إلى 69 كروبيه. وارتفع معدل الربح بعد الضريبة بمقدار 68 كرور روبية بنسبة مئوية تبلغ 45% مقارنة بـ 47 كرور روبية في الربع الثالث Q3 من السنة المالية 23.

أبرز نقاط الأعمال (الربع الثالث Q3 للسنة المالية 24): وضع دليل The Forrester Wave™: برمجيات أتمتة العمليات الرقمية ( DPA ) الشركة ضمن "الشركات القوية من حيث الأداء" للربع الرابع Q4 من عام 2023*.

جري تصنيف شركة Newgen كشركة رائدة ضمن الشركات المزودة للتقنيات منخفضة الكود لمجموعة Everest في مجال التأمين وذلك في تقييم PEAK Matrix ® للمنتجات لعام 2023.

جاءت الشركة ضمن تصنيف "الشركات المتخصصة" في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لمنصات التطبيقات منخفضة الكود للشركات للمرة الرابعة على التوالي، في أكتوبر 2023*.

أضافت الشركة 11 عميلًا جديدًا في هذا الربع، فضلًا عن إضافة 38 عميلًا جديدًا في الـ 9 أشهر التي انتهت في 31 ديسمبر 2023.

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة Duck Creek Technologies ، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال توفير برامج وخدمات التأمين الشامل على الممتلكات والحوادث ( (P&C ، لتقديم منصة NewgenONE OmniDocs Contexual Content Services لخدمات المحتوى السياقي لشركات التأمين.

أصدرت الشركة أسهمًا مجانية بنسبة 1:1 طلبات العملاء الرئيسية عززت الشركة تعاونها مع أحد البنوك الحكومية في الهند من خلال توفير حلول حيوية للتمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد. وتبلغ القيمة الإجمالية للطلب 18 كرور روبية.

واستكمالًا لزخم الطلب القوي في الهند، فازت الشركة بطلب من إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية يقدم حلول منتجات الأصول والخصوم، وذلك لتوفير منصة نظام إنشاء القروض بما في ذلك المسرعات ، مقابل 14 كرور روبية.

كما فازت الشركة، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC ، بطلبية بقيمة 9 كرور روبية من أحد البنوك العالمية الرائدة في الفلبين.

وفازت أيضًا بأعمال إضافية من بنك عالمي رائد متعدد الجنسيات في منطقة سنغافورة، وأحد البنوك الرائدة في الفلبين وشركة رعاية صحية رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. *https://newgensoft.com/company/recognition/

نبذة عن Newgen

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة تطبيق الكود المنخفض المعترف بها في Newgen لتطوير ونشر تطبيقات تجارية معقدة ومدفوعة بالمحتوى وجذابة للعملاء على السحابة. تتيح Newgen البساطة مع السرعة والمرونة بدءًا من طلبات الالتحاق وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، ولعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر الصناعات.

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بيان إخلاء المسؤولية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية المتعلقة بآفاق الأعمال المستقبلية لشركة Newgen Software Technologies وربحية تلك الأعمال، والتي تخضع لعدد من المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية. هذه المخاطر والشكوك تشمل، ولكن لا تقتصر على، التقلبات في الأرباح، وقدرة الشركة على إدارة النمو والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، والتنافس (على الصعيدين المحلى والدولي)، والنمو الاقتصادي في الهند، والبلدان المستهدفة للأعمال التجارية، والقدرة على جذب واستبقاء المحترفين ذوي المهارات العالية، والتكاليف والجداول الزمنية الزائدة على المشاريع، وقدرة الشركة على إدارة عملياتها الدولية، والسياسات الحكومية، والفوائد، والتكاليف المالية الأخرى السائدة عمومًا في الاقتصاد. ولا يُعد الأداء السابق بالضرورة مؤشرًا للنتائج المستقبلية. لا تتعهد الشركة بإصدار أي إعلان في حالة ما إذا أصبحت أي من هذه البيانات التطلعية غير صحيحة ماديًا في المستقبل أو تحديث أي بيانات تطلعية يتم الإدلاء بها من وقت لآخر من قبل الشركة أو نيابة عنها.

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