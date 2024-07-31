إيمي باستورينو، CFP® ، تنضم إلى Pinnacle Associates ، Ltd. كمخطط مالي أول

نيويورك, 31 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "بيناكل أسوشيتس ليمتد" (Pinnacle Associates، Ltd.) عن انضمام إيمي باستورينو، الحاصلة على شهادة مخطط مالي معتمد (CFP®) إلى الشركة كمخطط مالي كبير.

Pinnacle Associates, Ltd. announced today that Amy Pastorino, CFP®, has joined the firm as Senior Financial Planner.

تجلب السيدة باستورينو 20 عامًا من الخبرة البارزة في صناعة إدارة الاستثمار. في الآونة الأخيرة، شغلت منصب مدير التخطيط والتطوير المتقدم في شركة مورغان ستانلي (Morgan Stanley)؛ حيث كانت خبيرة في موضوع التخطيط المالي لبرنامج وطني لشركاء التخطيط. كانت أيضًا مديرة التخطيط المالي لسلسلة متاجر "ميدتاون ماركت" (Midtown Market)؛ حيث كانت مسؤولة عن الارتفاع بمستوى مشاركة التخطيط المالي للعملاء والعائلات ذوي الثروات العالية.

قبل فترة عملها في مورغان ستانلي، عملت السيدة باستورينو مستشارًا لإدارة الثروات لصالح شركة "تي آي إيه إيه" (TIAA)؛ حيث قادت تطوير الأعمال وإدارة العلاقات لممارسة التخطيط المالي. تتضمن مسيرتها المهنية أيضًا مناصب في كلٍ من شركات "Element Financial Group" (إيليمنت فاينانشيال جروب)، و"إيرنست آند يونغ" (Ernst & Young)، و"آيكو كومباني إل بي" (Ayco Company, LP)، المقر العائلي لمجموعة "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).

تتضمن إنجازاتها التعليمية شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية مونت كلير، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيس. هي حاصلة على شهادة مخطط مالي معتمد (Certified Financial Planner™) وتمتلك تراخيص السلسلة 7 و 63 و 65.

قال سكوت براون، رئيس شركة بيناكل: "خلفية إيمي الرائعة في صناعة الاستشارات الاستثمارية تجعلها إضافة قيمة لفريق بيناكل. ما زلنا نؤمن بأهمية تقديم خدمات شاملة للتخطيط المالي وإدارة الثروات لعملائنا، وتجربة إيمي الواسعة والقيادة المثبتة في هذا المجال ستكون أساسية في تعزيز خدماتنا وتوسيع نطاق وصولنا".

قالت السيدة باستورينو: "أنا متحمسة للانضمام إلى شركة بيناكل أسوشيتس والمساهمة في نهج الفريق الذي يركز على العملاء. أتطلع إلى الاستفادة من تجربتي لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية ومواصلة تقليد الشركة في تحقيق التميّز".

حول شركة Pinnacle Associates, Ltd.

تحتفل شركة "بيناكل أسوشيتس ليمتد"، التي تأسست في عام 1984، بالذكرى السنوي الأربعين لها. بيناكل هي شركة استشارية استثمارية تتطلع إلى المستقبل وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتقدم المشورة للأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية، والمستثمرين المؤسَّسيّين، والمؤسسات المالية الأخرى.

يمتلك مجلس معايير المخطط المالي المعتمد ("مجلس CFP") علامة شهادة CFP®، وعلامة شهادة CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™، وعلامة شهادة CFP® (مع تصميم اللهب) في الولايات المتحدة الأمريكية (يُشار إلى هذه العلامات مجتمعة باسم "علامات CFP®"). يسمح مجلس CFP باستخدام علامات CFP® من قبل الأفراد الذين يكملون بنجاح متطلبات شهادة المخطط المالي المعتمد الأوّليّة والمستمرة.

شهادة CFP® هي شهادة طوعية؛ لا يتطلب أي قانون أو لائحة فيدرالية أو تابعة لولاية من المخططين الماليين الحصول على شهادة CFP®. وهي معترف بها في الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بسبب ما تتميز به من (1) مستوى عالٍ من التعليم المهني؛ و(2) مدونة قواعد السلوك ومعايير الممارسة الصارمة؛ و(3) المتطلبات الأخلاقية التي تحكم التعاملات المهنية مع العملاء.

للتواصل الإعلامي:



Charlotte Luer

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