شنغهاي، الصين، 28 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- ألقى Chen Hao، رئيس Carrier Business في شركة Huawei، خطابًا رئيسيًا، خلال مؤتمر MWC Shanghai 2024، وأشار Chen إلى أنه في حين أن الابتكار الأوّلي يطلق العنان لأرباح التكنولوجيا، فإن الابتكار الإضافي يُسرِّع نجاح الأعمال، وأشار إلى أن شبكة الجيل الخامس تشهد حاليًا ابتكارًا إضافيًا.

Chen Hao delivering a keynote

قامت الصين ببناء أكبر شبكات الجيل الخامس وأكثرها تقدمًا في العالم، وبحلول مايو من هذا العام، تجاوز عدد مستخدمي الجيل الخامس في الصين 890 مليون مستخدم، وهو ما يمثل أكثر من 52٪ من المجموع العالمي، وبفضل هذا التقدم المذهل، تتطور تقنيات المعلومات والاتصالات مثل شبكات الجيل الخامس 5G بسرعة لتصبح جزءًا لا يتجزأ من كل قطاع ومجال في الصين.

وخلال خطابه الرئيسي بعنوان "ابتكار إضافي لشبكة الجيل الخامس 5G: رسم مسار جديد للنجاح التجاري" قال Chen "إن نجاح الصين في تكنولوجيا الجيل الخامس هو نتيجة لاستكشاف مستمر وممارسات فعالة وابتكار لا نهاية له، تمامًا كما أثارت تحسينات James Watt لمحرك البخار الثورة الصناعية، من المتوقع أن يؤدي ابتكار 5G الإضافي إلى تسريع عملية تحقيق الدخل في ثلاثة سيناريوهات للمستخدم، والتآزر بين الشبكة والسحابة والذكاء، والتعاون البيئي لمرحلة جديدة من نجاح الأعمال."

الابتكار في السيناريو: إعادة اختراع قيمة مجموعات وسيناريوهات المستخدمين لتسريع تحقيق الدخل من الشبكات متعددة المقاييس

تمتلك الصين اليوم 150 مليون مستخدم مسجل للبث المباشر، وبفضل سرعات الربط المباشر المرتفعة للجيل الخامس والوصول إلى الشبكة القائم على الأولوية، يُمكن للمشغلين في البلاد تلبية متطلبات هؤلاء المستخدمين للفيديوهات التي تُقدم مواصفات أعلى، مع عدم حدوث تقطيع، وعلاوة على ذلك، أصدر أكثر من 15 مشغلًا إقليميًا في الصين حزم البث المباشر مع سرعات الربط المباشر المضمونة.

أصبحت الشبكات قادرة بشكل متزايد على دعم الميزات الجديدة مثل التسارع المحدد للمستخدم والخدمة والتجربة الحتمية وتصور المستخدم المرئي، وستوسع هذه التطورات البث المباشر إلى المزيد من السيناريوهات ومجموعات المستخدمين والتطبيقات، وبالتالي، سيتم إعادة ابتكار قيمة مجموعات وسناريوهات المستخدمين، مما يؤدي إلى تسريع عملية تحقيق الدخل من الشبكة من خلال مقاييس مختلفة.

الابتكار المتكامل: بوابة جديدة لخدمات إنترنت الأشياء الصناعية من خلال التآزر بين الشبكة والسحابة والذكاء

وستكون خدمات الاتصال الجديدة والخدمات الهاتفية السحابية بمثابة بوابة لخدمات رقمية أكثر فردية، في حين أن خدمات إنترنت المركبات (IoV) وإنترنت أشياء الفيديو (IoVT) تخلق فرصًا جديدة للاتصال بالصناعة، ويدفع الابتكار الذي يدمج الجيل الخامس 5G والسحابة والذكاء الاصطناعي هذه الخدمات إلى المزيد من التقدم.

ويعتبر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (AIGC) هو نقطة البداية فقط لخدمة New Calling لتقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها. ومع احتضان المزيد من سيناريوهات التطبيقات ذات القيمة العالية الموجهة للمستهلك والأعمال التجارية، مثل استبدال الخطوط الساخنة التجارية التقليدية بمساعدي الذكاء الاصطناعي، سيصبح الاتصال الجديد أكثر جذبًا وراحة وقيمة.

يمكن للهواتف السحابية بالفعل تقديم تجارب تتطابق تقريبًا مع الهواتف المادية، حيث تقدم الهواتف السحابية دقة 2K وتأخير يصل إلى 100 مللي ثانية فقط، وهي في طريقها إلى تقديم شاشة ذات دقة أعلى وتفاعل أكثر سلاسة مماثلة لتلك الموجودة على الهاتف المادي.

بالنسبة لخدمات إنترنت المركبات (IoV) وإنترنت أشياء الفيديو IoVT))، يمكن لتقنية RedCap دعم خدمات الاتصال بأداء مثالي، وتكلفة مثالية، ويعتبر نظام RedCap البيئي للشرائح والوحدات والأجهزة ناضج بالفعل، مما يعني أنه يسمح للمشغلين بتأسيس معايير الصناعة بسرعة، مع تغطية الشبكة المتداخلة، إلى جانب قدرات جديدة مثل التقطيع والحوسبة السحابية للحافة، سيتم تطوير تطبيقات جديدة عالية القيمة لدعم خدمات إنترنت الأشياء الجديدة للصناعات، مثل التصنيع الذكي والأتمتة الصناعية.

الابتكار التعاوني: تعزز تعاون صناعة سلاسل التوريد الشاملة E2E حركة خدمة الفيديو

عادة ما تُقدِّم خدمات الفيديو الحالية، سواء كانت مقاطع فيديو قصيرة أو مقاطع فيديو طويلة أو مكالمات فيديو، دقة 540 بكسل أو 720 بكسل، مما يعني أن تجربة المستخدم لديها مجال كبير للتحسين. كجزء من جهودها لتحسين تجربة المستهلك وزيادة قدرات الشبكة الرائدة في الصين، دعمت Huawei "التحرك نحو عصر عالي الدقة HD بالكامل" في الحدث الأخير "HD China: منتدى حول التطوير عال الجودة لفيديو الهواتف في عصر الذكاء الاصطناعي "، ودعت Huawei أيضًا الأطراف المعنية من جميع أنحاء الصناعة إلى التعاون في تحقيق اكتشافات جديدة في المحتوى والتكنولوجيا والتجربة ثلاثية الأبعاد 3D بدون نظارات، بحيث يمكن للجميع الاستفادة منها.

يعتمد تحقيق الدخل بشكل كبير، من حيث نجاح أعمال الجيل الخامس، على إعادة ابتكار قيمة مجموعات وسناريوهات المستخدمين، وتتطلب استراتيجيات الخدمات التآزر بين الشبكة والسحابة الذكية، وسيكون التعاون في أنواع جديدة من خدمات الفيديو أمرًا أساسيًا لتعزيز حركة مرور الشبكة، وفي ختام خطابه، صرح Chen أن شركة Huawei ستقوم بكل ما في وسعها لدعم المشغلين في دفع الابتكار الثانوي للجيل الخامس 5G وتبني 5.5G التجارية لتحقيق نجاح الجيل الخامس التجاري إلى المستوى التالي.

سيقام مؤتمر MWC Shanghai 2024 في الفترة من 26 يونيو إلى 28 يونيو في مدينة شانغهاي الصينية، وخلال المؤتمر، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 وE50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC).

يُعد عام 2024 عامًا جوهريًا في عالم الاتصالات، حيث يبدأ التشغيل التجاري لتقنية الجيل الخامس المتطور 5.5G بعد أن بدأ بالفعل نشر شبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة الخاصة بتقنية الجيل الخامس الأسرع F5.5G، وسيؤدي التآزر بين الشبكات والسحابة والذكاء الاصطناعي إلى ظهور تطبيقات ذكية واسعة الانتشار وتجارب مستخدم متنوعة بشكل متزايد، وستخوض Huawei، إلى جانب المشغلين العالميين والمهنيين في القطاع ورواد الرأي، مناقشات حول موضوعات شيقة خلال معرض MWC Shanghai، مثل كيفية تعزيز نجاح تقنية الجيل الخامس 5G في عصر 5.5G وكيفية استغلال إمكانات نمو إيرادات المشغلين لتسريع الانتقال إلى عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2449994/Chen_Hao_delivering_a_keynote.jpg