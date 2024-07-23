ابتكار مذهل لشركة SANY يُساعد في بناء جسر شيزيانغ في منطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى بالصين

شانغهاي، 23 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تحقق مجموعة SANY ("SANY") انجازات كبرى في بناء جسر شيزيانغ، وهو مشروع بناء رئيسي في منطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى (GBA) في الصين. انتهت أربع وحدات من شاحنات المضخات التابعة لشركة SANY من صب آخر طبقة من المنصة الحاملة اليُمنى للبرج الشرقي لجسر شيزيانغ، مما أدى إلى الانتهاء بنجاح من بناء منصة العارضة الحاملة لأكبر جسر معلق ذو طابقين في العالم.

SANY’s Breakthrough Innovation Aids Construction of Shiziyang Bridge in China’s GBA

يبلغ إجمالي طول جسر شيزيانغ 35.1 كيلومتر. عند اكتماله، سيصبح ممرًا مهمًا يربط بين الضفتين الشرقية والغربية لمصب نهر بيرل، مما يعزز التطوير عالي الجودة لـمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى كجزء من "الخليج الذهبي الداخلي".

تستكمل معدات SANY المنصة الحاملة للبرج الشرقي

جسر شيزيانغ هو جسر مُعلق من الفولاذ ذو طابقين بطول 2180 متر، يَعبر نهر بيرل بدون ركائز جسر في وسط مصب النهر، وقد سجل خمسة أرقام قياسية عالمية لامتلاكه أطول مسافة، وأكثر عدد من الممرات، وأعلى برج رئيسي، ولاحتوائه على أكبر مقياس للكابلات الرئيسية، وأساس مرساة.

تحتوي منصة البرج الشرقي على هيكلين دائريين يبلغ قطرهما 40 مترًا وارتفاعهما 9 أمتار، ويبلغ حجمها الإجمالي 25000 متر مكعب. تستخدم الأبراج الخرسانة عالية القوة C45، مما يمثل تحديًا كبيرًا في بناء المعدات. عملت الوحدات الأربع من شاحنات مضخة SANY لمدة 22 ساعة بدون توقف حتى أتمّت المهمة بنجاح.

رفع كفاءة البناء من خلال الابتكار التكنولوجي

تتميز شاحنات مضخة SANY بنظام ضخ ضغط بدون خطوات وتكنولوجيا الصمام الرئيسي الرقمي، مما يحسن تغيرات الاتجاه بنسبة 20٪، ويتيح حمولة إضافية من المواد التي يجب ضخها كل ساعة. يمنع النظام انسداد الأنابيب ويضمن عمليات ذكية وموفرة للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية القمع النشطة لذراع الرافعة تحد من السعة النهائية في حدود 20 سم، مما يضمن تشغيل الشاحنة بطريقة أكثر سلاسة.

وفي الوقت نفسه، فإن تغيير نقل الطاقة الجديد تمامًا يوفر تكلفة الوقود بشكل كبير عن طريق خفض سرعة تشغيل المحرك بمقدار 300 دورة في الدقيقة، مما يوفر حوالي 40000 يوان من تكاليف الوقود لحجم التشغيل البالغ 60000 متر مكعب سنويًا.

"تلتزم شركة SANY بمهمة 'الجودة تغير العالم'، وتدعم البنية التحتية العالمية بتقنيات مبتكرة وفعالة وصديقة للبيئة. يعكس الانتهاء الناجح من منصة البرج الشرقي لجسر شيزيانغ قيادة SANY الرائدة في الابتكار التكنولوجي وكفاءة البناء، مما يحدد معايير جديدة في الصناعة"، كان ذلك تصريحًا على لسان Xiang Wenbo، رئيس مجلس إدارة مجموعة SANY.

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