ابتكارات تلفزيون الليزر الثورية التي عرضتها HISENSE في معرض CES 2024

لاس فيجاس، 11 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- جلبت شركة Hisense العالمية للإلكترونيات والأجهزة المنزلية ابتكاراتها المتطورة في مجال تلفزيون الليزر إلى معرض CES 2024، حيث تعرض الجيل التالي من حلول الترفيه المنزلي السينمائية.

Hisense’s new Rollable Laser TV Hisense Ultra Slim 4K Laser TV

تعد شركة Hisense رائدة في ابتكارات تلفزيون الليزر، حيث تقدم أول تلفزيون ليزر بدقة 8K وتلفزيون ليزر TriChroma الرائد عالميًا. في معرض CES 2024، تواصل Hisense ريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي من خلال تقديم أول تلفزيون ليزر بشاشة صوتية بدقة 8K في العالم، والذي يتميز بأكبر شاشة صوتية في العالم بمساحة صوت 3.4㎡ وأكثر من 100000 وحدة صوت. ينبعث الصوت من الشاشة مما يوفر تجربة غامرة تنافس تجربة السينما الاحترافية. أحدث تلفزيون الليزر القابل للدوران الجديد من Hisense ثورة في العرض على الشاشات الكبيرة، متجاوزًا قيود التركيبات التقليدية. من خلال تدوير وإخفاء شاشة الليزر التي ترفض الضوء المحيط بسلاسة، يتم تقديم تجربة مشاهدة عالية الأداء للمستهلكين والقدرة على إخفاء الشاشة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

بالمقارنة مع الشاشة القابلة للدوران، تم أيضًا عرض تلفزيون الليزر فائق النحافة بدقة 4K مع محرك ليزر مدمج وتقنية العرض فائق النحافة في جناح Hisense - وهو أصغر تلفزيون ليزر بدقة 4K في الصناعة. ويبلغ عمق الشاشة فائقة النحافة 1.57 سم فقط وتزن 7.5 كجم، مما يسمح بالاندماج الدقيق والسلس في مساحة المعيشة دون المساس بجودة الصورة.

لم تعرض Hisense التطورات في جودة الصورة والانغماس في الشاشة فحسب، بل أعادت أيضًا تعريف ما هو ممكن لأجهزة تلفزيون الليزر في النطاق الديناميكي العالي والسطوع والتباين والعمق البصري. يحتوي أول تلفزيون ليزر ذو شاشة سوداء للغاية في العالم على تقنية أفلام ميكرو نانو مضادة للتوهج تعمل على تحسين كفاءة استخدام الضوء بنسبة 50% - مما يوفر تحسينات غير مسبوقة في سطوع الشاشة وتباينها. في محاولة أخرى للحصول على السطوع والتباين الأصليين، لبى تلفزيون الليزر الديناميكي للضوء من Hisense الذي يتضمن تقنية Barco™ Bright طلب المستهلكين للحصول على صورة فائقة الجودة بغض النظر إن كان الإعداد ساطع، أومظلم، وفي أي مكان بينهما.

كما عرضت Hisense تكنولوجيا العرض المتطورة لصناعة السيارات. تحاكي شاشة العرض الليزرية للسيارات تجربة كاملة داخل السيارة باستخدام تقنية العرض بالليزر المتقدمة وقد تم تكريمها بجائزة الشرف للابتكار في معرض CES 2024. تدمج شاشة العرض الأمامية للواقع المعزز (HUD) من Hisense التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد وإسقاط الليزر ثلاثي بتقنية TriChroma، مما يحول الزجاج الأمامي للسيارة إلى مركز معلومات، مما يوفر للسائقين مناظر متزامنة للصور الافتراضية والبيئة الحقيقية من خلال شاشات عرض متعددة الاتجاهات بدقة عالية، مما يوفر شفافية ملحوظة. تعمل شاشة العرض الأمامية للواقع المعزز (HUD) أيضًا على توسيع قدراتها إلى الخارج، حيث تشتمل على معدات عرض المصابيح الأمامية للتذكير بالسلامة وتبسيط المسار البصري لتحسين أداء AR HUD.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2315483/Hisense_s_new_Rollable_Laser_TV__1.jpg