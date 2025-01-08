اتحاد خو خو الهندي (KKFI) يكشف عن الكأس المذهلة وتميمتي تيجاس وتارا في النسخة الافتتاحية من كأس العالم خو خو 2025

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في 13 يناير/كانون الثاني، وستُبث البطولة على قناتي Star وDordarshan

نيو دلهي

8 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- احتفل اتحاد خو خو الهندي (KKFI) بلحظة تاريخية اليوم في فندق إمبريال، جانباث، حيث كشف النقاب عن الجوائز المرموقة لأول بطولة كأس عالم خو خو على الإطلاق، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 19 يناير/كانون الثاني 2025. تحت رعاية هيئة الرياضة الهندية (SAI)، ستشهد البطولة مشاركة 21 فريقًا للرجال و20 فريقًا للسيدات من 24 دولة من ست قارات في ملعب أنديرا غاندي الداخلي في نيودلهي.

KKFI Unveils Spectacular Trophy, Mascots Tejas and Tara for Inaugural Kho Kho World Cup 2025

ستتميز بطولة كأس العالم بكأسين رائعين: كأس زرقاء لبطولة الرجال وكأس خضراء لبطولة السيدات. تجسد كلتا الجائزتين الروح الديناميكية لرياضة خو خو من خلال تصميمهما المعاصر الذي يتميز بانسيابية المنحنيات والأشكال الذهبية. يرمز الكأس الأزرق إلى الثقة والتصميم والجاذبية العالمية، بينما يرمز الكأس الأخضر إلى النمو والحيوية. تتميز كلتا القطعتين بتفاصيل كريستالية معقدة ترمز إلى الدقة والتميز المطلوبين في أعلى مستويات المنافسة.

كما قدم الاتحاد بفخر "تيجاس" و"تارا"، وهما ثنائي ديناميكي من الغزلان بمثابة التميمتين الرسميتين للبطولة. تجسد هاتان التميمتان السمات الأساسية للرياضة المتمثلة في السرعة وخفة الحركة والعمل الجماعي. تم تصميم تيجاس، التميمة التي ترمز إلى التألق والطاقة، وتارا، التي تمثل الهداية والطموح، في ملابس رياضية زرقاء وبرتقالية نابضة بالحياة مزينة بزخارف هندية تقليدية، احتفالاً بتراث الرياضة وجاذبيتها الحديثة.

جمع اتحاد KKFI قائمة رائعة من الشركاء لضمان نجاح البطولة. تنضم EaseMyTrip كشريك في التنفيذ، حيث تقوم بإدارة لوجستيات السفر لجميع المشاركين. سيتم تعظيم نطاق البث من خلال شبكة Star Sports Network وDordarshan كشريكين للبث التلفزيوني، بينما ستكون Disney+ Hotstar شريك البث عبر الإنترنت. كما انضمت شركة GMR Sports كراعٍ فضي للحفل، بينما ستتولى District by Zomato خدمات حجز التذاكر من خلال منصتها.

ستكون Shiv Naresh شريك التجهيز الرسمي للمشاركين. من بين شركاء الملابس الاحتفالية Blackberry و Tata Taneira. وفي الوقت نفسه، ينضم Nayan Naveli Gallery كشريك للفن المعاصر، مضيفاً بعداً ثقافياً جديداً. ستدعم Grant Thornton إطار العمل الاستراتيجي للبطولة بصفتها الشريك الاستراتيجي للتطوير الرياضي الاستراتيجي، بينما ستعمل شركة Deloitte كشريك معرفي، حيث ستقدم خبراتها في مجال التحليلات والكفاءة التشغيلية.

قال شري سودانشو ميتال، رئيس اتحاد خو خو الهندي: "نحن ممتنون للغاية لجميع أصحاب المصلحة الذين سيدعمون النسخة الافتتاحية من كأس العالم خو خو 2025. سيتم بث كأس العالم على الهواء مباشرة مجانًا على Disney+ Hotstar، كما سيتم بثها مجانًا على قناة DD Sports أيضًا، فيما يعد بمثابة دفعة هائلة لرياضة أصلية في الهند. إن كأس العالم هذه هي الخطوة الأولى نحو نقل هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية، وبمساعدة جميع شركائنا، نأمل أن نظهر للعالم جمال رياضة خو خو. ترمز تميمتا تيجاس وتارا إلى السمات الأساسية للرياضة المتمثلة في السرعة وخفة الحركة والعمل الجماعي. وتمثل الجائزتان - الزرقاء لبطولة الرجال والخضراء لبطولة السيدات - علامة على الوحدة والانسجام، وستضع معايير جديدة للتميز على الساحة العالمية".

قال شري إم إس تياغي، الأمين العام لاتحاد خو خو الهندي: "تمثل بطولة كأس العالم هذه لحظة فارقة بالنسبة لرياضة خو خو، حيث حولت رياضتنا المحلية إلى ظاهرة عالمية. تعكس الاستجابة الهائلة من 24 دولة جاذبية رياضة خو خو العالمية وقدرتها على توحيد الثقافات المتنوعة من خلال الرياضة. وبفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي والدعم المقدم من شركائنا الموقرين، نحن واثقون من تقديم بطولة تُرسي معايير جديدة في التميز الرياضي وترسخ رياضة خو خو كرياضة ديناميكية وحديثة على الساحة الدولية".

تعد هذه البطولة بأن تكون حدثاً بارزاً في تاريخ هذه الرياضة المحلية، حيث ستجمع بين المواهب العالمية وتسلط الضوء على التراث الرياضي الهندي على الساحة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجي زيارة https://khokhofederation.in/ .