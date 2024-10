اجتازت Fractal برنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS

نيويورك، 10 أكتوبر 2024 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة Fractal (www.fractal.ai)، وهي مزود عالمي للذكاء الاصطناعي وحلول التحليلات المتقدمة لشركات Fortune 500®، أنها أتمت برنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي المُقدّم من خدمات Amazon Web Services (AWS)، وحصلت بالتالي على اعترافها. يعكس هذا الإنجاز خبرة Fractal والتزامها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار والتحول لعملائها العالميين.

يعد برنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS بمثابة مؤشر يحدد الشركاء الذين أثبتوا كفاءتهم التقنية ونجاحهم مع العملاء في المجالات الحيوية لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. يسلط إنجاز Fractal لبرنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS الضوء على خبرتها التقنية ونجاحها مع العملاء في مجالات مثل تقليل الأخطاء (hallucinations) و هندسة الأوامر (prompt engineering) وتخصيص النماذج.

قال Dylan Dias، رئيس قسم التحالفات في Fractal: "يشرفنا إنجاز برنامج كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS، وهو ما يؤكد التزامنا بدفع حدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الاعتراف من AWS هو شهادة لنا على عمل فريقنا الدؤوب وخبرته الطويلة في تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تثمر قيمة ملموسة لعملائنا. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع AWS لتمكين الشركات من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمهد الطريق لسلسة من التحولات المهمة".

بفضل خبرتها في مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد Fractal العملاء على دفع التحول الرقمي من خلال تعزيز تجارب العملاء وتقديم محتوى مخصص لهم وتحسين سير العمل وتوفير رؤى عملية مدعومة بتكنولوجيا AWS. من خلال الأفكار القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تستند إليها Fractal في عملها، فإنها تمكّن المنظمات من اتخاذ القرارات بصورة أسرع وتحقيق كفاءة أعلى ومشاركة حقيقية للعملاء.

ومع هذا الإنجاز، تنضم Fractal إلى مجموعة من الشركاء الذين نجحوا في الحصول على الاعتراف من قبل AWS. تهدف Fractal من خلال هذه الكفاءة إلى دفع فرص تجارية جديدة وتعزيز شراكتها الموثوقة مع AWS. تستمر Fractal بتطوير نفسها انطلاقًا من كفاءاتها الحالية في AWS، وذلك في مجال البيانات والتحليلات والبيع بالتجزئة والخدمات المالية، مما يرسخ موقعها أكثر كمزود للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يربط برنامج كفاءة AWS العملاء بشركاء كفاءة AWS الموثوق بهم، والمعترف بهم لخبرتهم وقدرتهم على تقديم حلول موثوقة عبر AWS. يلعب هؤلاء الشركاء دورًا أساسيًا في مساعدة المنظمات من جميع الأحجام على اعتماد وتطوير وتنفيذ مشاريع AWS المعقدة بكفاءة مع اتباع أفضل الممارسات في الصناعة.

نبذة عن Fractal

Fractal هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات العالمية الكبيرة. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يتم اتخاذه داخل المؤسسة، وتوفير الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم والمجال وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تشمل مجالات عمل Fractal كلًا من Asper.ai (الذكاء الاصطناعي AI لإدارة نمو الإيرادات)، وFlyfish (الذكاء الاصطناعي AI التوليدي للمبيعات). كما قامت شركة Fractal باحتضان وتطوير شركة Qure.ai، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ومتخصصة في اكتشاف مرض السل وسرطان الرئة وقصور القلب والسكتة الدماغية.

يضم فريق عمل شركة Fractal أكثر من 4600 موظف في 18 موقع عالمي، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة والشرق الأوسط وأستراليا. حظيت Fractal بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان لعمل المرأة في الهند" ضمن أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد The Great Place to Work®؛ وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قبل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي AI ومجال توفير التحليلات وفقًا لمصفوفة Peak Matrix لعام 2024 من مجموعة إيفرست جروب Everest Group، إلي جانب تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير Wave™ لعام 2023 من قبل شركة Forrester Research Inc.