دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تستعد العلامة التجارية الرائدة للتفاح، روكيت، لإطلاق حملتها الجديدة "اجهزوا. استعدوا. روكيت" في شهر رمضان المبارك، عقب نجاحها الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الثلاث سنوات الماضية.

شهر رمضان هو أحد أهم مواسم المبيعات لشركة روكيت صاحبة منتج التفاح بحجم الوجبة الخفيفة، حيث تلقى الشركة زيادة في المبيعات بالشرق الأوسط تتجاوز الـ 30 بالمئة على أساس سنوي (مارس 2023 مقابل 2022).

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يقول مدير المبيعات في الشرق الأوسط لدى شركة روكيت، زياد الشوا، أنه من خلال عرض المنتج الفريد للعلامة التجارية، تهدف روكيت إلى إثراء حياة مستهلكيها حتى يتمكنوا من الاحتفال بهذا الشهر الفضيل وقيمه بطرق جديدة كل عام.

"نقدم خيارات للهدايا في هذا الشهر بطريقة أكثر صحية وننتهز فرصة مناسبات المستهلكين كجزء أساسي من استراتيجيتنا في التسويق والمبيعات، وهذا العام نقدم للعائلات طريقة ممتعة ومبتكرة ومفعمة للاحتفال معنا خلال هذا الشهر الفضيل.

"تتضمن علبة الهدايا الخاصة بشهر رمضان ذات الإصدار المحدود تقويمًا خاصًا لمدة 30 يومًا مليئًا بالأنشطة المفيدة – منها تحديات لياقة بدنية، ومعادلات رياضية ومعلومات عامة ممتعة – لمساعدة العائلات على تثقيف أطفالهم والتفاعل معهم،". يقول زياد.

مع استمرار روكيت في السعي وراء فرص التعاون مع شركائها ونشر الخير مع ملايين المستهلكين الجدد، تهدف العلامة التجارية المبتكرة إلى إلهام الأطفال والبالغين على حد سواء بشكل إيجابي من خلال إظهار أهمية الاهتمام بالآخرين وبمجتمعاتهم.

تقول سهى الدسوقي مسؤولة التسويق للشرق الأوسط لدى روكيت، أنه إلى جانب العروض الترويجية الملفتة للنظر داخل المتاجر، تحتفل روكيت بالشهر الفضيل بنشاطات متعددة على شبكة الإنترنت.

"حيث يعتبر شهر رمضان بالنسبة لنا وشركائنا ذا قيمة كبيرة، ولذلك عملنا بجد لتقديم محتوى تفاعلي يمكن لمستهلكينا التفاعل معه، لخلق تجربة فريدة خلال الشهر الفضيل هذا العام. لدى متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة للفوز بواحدة من 40 قلاية هوائية خلال شهر رمضان،". تقول سهى.

منتج الهدايا روكيت الخاص بشهر رمضان ذا الإصدار المحدود والذي يحتوي على عبوتين من التفاح اللذيذ والمغذي بحجم الوجبة الخفيفة وتقويم أنشطة رمضان معروض الآن للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.