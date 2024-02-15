احتفال Casio بالذكرى الخمسين لساعاتها بإصدار ساعة تذكارية

إعادة إطلاق الطراز Casiotron من عام 1974 بمواصفات وميزات محدثة

طوكيو، 15 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co., Ltd.‎ اليوم عن إطلاق ساعة جديدة، هي عبارة عن صياغة مبتكرة للطراز Casiotron QW02، وهو أول خط في العالم من الساعات الرقمية المزودة بوظيفة تقويم تلقائية، لإحياء الذكرى الخمسين لتواجد ساعات Casio في الأسواق. تتوفر الساعة TRN-50 الجديدة بإصدار محدود من 4 آلاف ساعة في أنحاء العالم.

TRN-50 Updated specs

ولقد أطلقت Casio في الأصل ساعة Casiotron في عام 1974، لتمنح الأسواق لأول مرة ساعة يد رقمية مستوحاة من فكرة أن "ساعات اليد تحسب الثواني لتعرض التوقيت." استفادت الساعة إلى أقصى حد من التقنيات الرقمية الأصلية التي طورتها Casio في مجال الآلات الحاسبة آنذاك، مما أدى إلى إحياء مفهوم ساعة اليد الآلية بالكامل. لم يعرض الطراز Casiotron الوقت فحسب، بل كان يعرض أيضًا الشهر والتاريخ* ويوم الأسبوع الصحيح - ويتم ضبطه تلقائيًا للأشهر الأطول والأقصر باستخدام وظيفة التقويم التلقائي.

*باستثناء يوم 29 فبراير في السنوات الكبيسة.

تظل الساعة TRN-50 الجديدة متسقة مع المفهوم الذي صُمم على أساسه الطراز Casiotron والخاص بساعة اليد الآلية بالكامل، حيث تعتمد على كل التطورات المكتسبة من تصنيع ساعات Casio على مدار نصف قرن منذ ظهور الطراز الأصلي. ومع إعادة إنشاء تصميم الطراز Casiotron، تشتمل الساعة الجديدة على أحدث الميزات، بما في ذلك ضبط الوقت الذي يتم التحكم فيه لاسلكيًّا، والشحن بالطاقة الشمسية، ووظائف Mobile Link للاقتران بهاتف ذكي.

ولقد أعيد تصميم الجزء الخارجي الأصلي للساعة، بما في ذلك إدخال التغيير على حجمها، بدقة في تصميم يلبي معايير الجودة الحالية. وأعيد كذلك إنتاج العديد من التفاصيل بدقة، بما في ذلك الملمس الأنيق للسوار والعلبة، والوجه الأزرق الداكن، وشعار CASIOTRON.

وتوفر الساعة الجديدة أيضًا التطبيق العملي من خلال شاشة LCD الخيطية الفائقة الدقة (STN) القابلة للقراءة بسهولة ونظام الشحن Tough Solar. وبالإضافة إلى استقبال إشارات معايرة الوقت المرسلة من ست محطات حول العالم، تم تجهيز الساعة بوظيفة Mobile Link للاقتران بهاتف ذكي عبر Bluetooth®‎ لضمان ضبط الوقت بدقة تامة. إن الرؤية المميزة لطراز Casiotron الأصلي لا تزال واضحة وملموسة في الطراز TRN-50 الجديد، وازدانت الآن بميزات تشمل التحديث التلقائي لمعلومات المنطقة الزمنية العالمية/فرق التوقيت.

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