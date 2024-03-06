احتفال Hisense South Africa بالإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في عام 2023

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 6 مارس 2024 /PRNewswire/ -- قامت Hisense، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية، بشحن ثاني أكبر كمية من أجهزة التلفزيون في كل أنحاء العالم في عام 2023، بإجمالي 26.11 مليون وحدة، وفقا لأحدث تقرير من معهد أبحاث السوق المرموق Omdia. ويمثل هذا نموًا سنويًا بنسبة 6.4%، ما يجعل Hisense العلامة التجارية الأسرع نموًا بين أفضل 5 علامات تجارية على مستوى العالم لمدة عامين متتاليين.

Hisense, a global leader in home appliances, has achieved a significant milestone! According to Omdia, Hisense shipped the second-largest volume of TVs worldwide in 2023, totaling 26.11 million units with a 6.4% year-on-year growth. This makes Hisense the fastest-growing brand among the top 5 globally for two consecutive years! It's a testament to Hisense's dedication to innovation and quality. Did you know? Hisense South Africa's bold move to redefine excellence in consumer electronics played a crucial role in the brand's global success! In September 2023, we unveiled Hisense Premium, symbolizing our commitment to cutting-edge home appliances and smart TVs. This strategic rebranding, including a revamped logo, solidified our position as leaders in advanced technology.

ويعد هذا الإنجاز الرائع شهادة على التزام Hisense بالابتكار والجودة والتميز في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية. وباعتبارها لاعبًا رئيسيًا في أسواقها العالمية، لعبت Hisense South Africa دورًا محوريًا في الوصول إلى هذه المكانة من خلال الأحداث الكبرى والمبادرات الإستراتيجية، وثمة العديد من العوامل التي أدت إلى هذا الإنجاز الكبير.

إطلاق Hisense Premium في جنوب أفريقيا

في خطوة جريئة لوضع معايير جديدة للتميُّز في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، كشفت شركة Hisense South Africa عن موقعها المتميز الجديد في سبتمبر 2023، ما يبرهن على الالتزام بأحدث التطورات في الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون الذكية. وتمثل الهوية المحدثة، بما في ذلك الشعار ذو التصميم الجديد، أكثر من مجرد تحديث شكلي؛ إنها شهادة على رحلة Hisense نحو التميز. إن تجديد العلامة التجارية هذا يعزز العلاقة بين Hisense والتكنولوجيا المتقدمة من الدرجة الأولى في تصور المستهلك. اقرأ بعض المعلومات عن Hisense Premium هنا.

عقد من التميز في التصنيع المحلي

احتفالاً بمرور عشر سنوات على التصنيع المحلي، يقف مصنع Hisense South Africa في أتلانتس، كيب الغربية، كمنارة للمساهمة الاقتصادية والارتقاء بالمجتمع. فمنذ إنشائه في 06 يونيو 2013، جاء المصنع في طليعة إنتاج أجهزة التلفزيون والتبريد وشاشات B2B العالية الجودة للأسواق الأفريقية والأوروبية.

لم يؤد نجاح المصنع إلى إنتاج مليون تلفزيون وثلاجة فحسب، بل أدى أيضًا إلى إيجاد أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، بشكل مباشر وغير مباشر. اقرأ المزيد عن الجانب الجنوب أفريقي بكل فخر من شركة Hisense هنا.

VIDAA، نظام تشغيل التلفزيون الأسهل في الاستخدام

في عام 2023، شهدت Hisense ارتفاعًا ملحوظًا في النجاح يُعزى إلى التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على نظام VIDAA. ولقد تم تصميم هذه التحديثات لتعزيز مكانته باعتباره نظام تشغيل التلفزيون الأكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام. ومن خلال إظهار الالتزام الثابت بجودة تجربة المستخدم والأمان، أدت هذه التحسينات إلى تضخيم نجاح Hisense في السوق. وعلاوة على ذلك، قامت شركة Hisense بتوسيع نطاق وصولها من خلال تلبية الاحتياجات الشخصية والتجارية، والاستفادة من قدرة VIDAA على ربط الشركات بملايين المستهلكين في غضون أسبوع. اكتشف المزيد عن VIDAA هنا!

للتواصل:

Van Der Merwe Henru

[email protected]

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