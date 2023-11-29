احتفال شركة Unither Pharmaceuticals بمرور 30 عامًا من الابتكار والخبرة

باريس, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة Unither Pharmaceuticals، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقود والتصنيع، بمرور 30 عامًا في مجال الأعمال. في عام 1993، بدأت شركة Unither Pharmaceuticals عملياتها من خلال الاستحواذ على مصنع للأدوية يضم 17 شخصًا ينتج 3 أشكال دوائية. واليوم، أصبحت الشركة رائدة عالميًا في تصنيع جرعات الوحدات المعقمة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 مليارات جرعة وتتواجد في أربع قارات. كما ينعكس هذا النمو أيضًا في ارتفاع المبيعات، التي من المفترض أن تصل إلى 500 مليون يورو بحلول عام 2023.

Unither Pharmaceuticals celebrates 30 years of innovation and expertise Unither Pharmaceuticals celebrates 30 years of innovation and expertise

للاطلاع على البيان الصحفي في الوسائط المتعددة، يُرجى النقر على:

https://www.multivu.com/players/uk/9229051-unither-pharmaceuticals-celebrates-30-years-innovation-expertise/

قامت شركة Unither بتطبيق تقنية النفخ والتعبئة والختم (BFS) لأول مرة في عام 1995، مما مكنها من تصنيع جرعات معقمة من المحاليل الملحية وأدوية الربو وقطرات العين. منذ عام 1997 فصاعدًا، طورت الشركة أعمالها الدولية، أولاً من خلال تصدير منتجاتها، ثم من خلال الاستحواذ على مصنع في الولايات المتحدة في عام 2013. ومع الاستحواذ على Barretos في عام 2015، اكتسبت Unither موطئ قدم في البرازيل. ثم في عام 2020، عززت عملية استحواذ في الصين في نانجينغ بصمتها العالمية. وفي عام 2022، قامت شركة Uniter بتوسيع أنشطتها من خلال الاستحواذ على موقع جديد متخصص في طب العيون في ساو باولو. تم تصميم هذا التطوير الدولي لدعم الاستراتيجيات الصناعية الدولية لعملائها من خلال الاقتراب من الأسواق المستهدفة.

منذ إنشائها، كانت Uniter في طليعة الابتكار، وتسعى باستمرار لتحسين حياة المرضى. يُذكِّر إريك جوبيل، رئيس شركة Unither Pharmaceuticals، برؤية المجموعة: "نريد أن يتم الاعتراف بنا في تقديم حلول الرعاية الصحية التي تعمل على تحسين وتبسيط حياة المرضى في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص. نحن نتخيل أفكارًا جديدة، وحماسنا وطاقتنا تمكننا من تحقيقها لصالح عملائنا."

يتطلع جان فرانسوا هيلير، الرئيس التنفيذي لشركة Unither Pharmaceuticals، إلى المستقبل، قائلا: "تتمثل مهمة Unither في دعم عملائنا في سعيهم نحو الابتكار وفي جهودهم لتلبية متطلبات أسواقهم. مع Euroject®، يوضح الإنجاز الذي حققناه مؤخرًا في دمج جرعة تستخدم مرة واحدة مع إبرة لإنشاء نظام حقن جاهز للاستخدام، التزام Uniter بتبسيط حياة ممارسي الرعاية الصحية والمرضى، مع إبقاء التكاليف تحت السيطرة."

نبذة عن Unither Pharmaceuticals: www.unither-pharma.com/about/who-are-we/

للتواصل الإعلامي: [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=lNCXXx_8wTo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2287080/Unither_Pharmaceuticals.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1471719/Unither_Pharmaceuticals_Logo.jpg