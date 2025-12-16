احتفل بالموسم في مركز MBK: الوِجهة الثقافية الموثوقة في بانكوك التي تُقدّم تجارب تايلاندية فريدة وخيارات حلال راقية للمسافرين العالميين

بانكوك، 16 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أَطلق مركز MBK فيديو حملته الجديدة بعنوان: "عِش ثقافة تايلاند، وتسوّق كالتايلانديين"، والتي تمزج بين الثقافة التايلاندية الفريدة وأسلوب الحياة والفنون، وتجربة التسوق. تهدف المبادرة إلى تعزيز السياحة خلال موسم الذروة، والترويج لمركز MBK كوِجهة تسوُّق ثقافية. وتركّز على جذب جميع الفئات العمرية، ونشر أجواء الدفء والسحر والودّ التي تميّز تجربة التسوق التايلاندية، إلى جانب الفعاليات الثقافية.

Celebrate the Season at MBK Center: Bangkok’s Trusted Cultural Hub Offers Unique Thai Experiences and Premium Halal Choices for Global Travelers.

قالت الآنسة Puttachad Srinisakorn، رئيسة التسويق (CMO) في شركة MBK Public Company Limited، إن الحملة تسلّط الضوء على آراء السياح أنفسهم. أظهرت الأبحاث أن المسافرين يقدّرون التجربة الفريدة: "فاوِضْ كالتايلانديين" — أسلوب التفاوض الودود والمبتسم — وهو ما يميّز MBK عن مراكز التسوق العادية.

تتأكد مكانة مركز MBK كوِجهة لا بدّ من زيارتها من خلال العديد من الجوائز، من بينها: Travelers' Choice Awards 2025 ضمن فئة "أشياء للقيام بها في بانكوك"، التي يُقدمها موقع Tripadvisor. مُؤخرًا، حصل المركز على شهادة Trusted Thailand من هيئة السياحة التايلاندية، في تأكيد جديد على التزامه بأعلى معايير السلامة والخدمات.

مركز MBK هو وِجهة تسوُّق ثقافية متكاملة تُلبي أنماط الحياة المتنوعة، حيث يقدّم كل شيء: من الأزياء ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى الهدايا التذكارية العصرية مثل سراويل الفيل وشورتات المواي تاي. تشمل أبرز المزايا ما يلي:

مركز الصحة والعافية : منطقة مُخصّصة (الطوابق 4 – 6) تضم عيادات تجميل راقية، ومنتجعات سبا، وخدمات عافية، وهي مثالية لمسافري السياحة العلاجية.





متاجر تجزئة متنوعة : توجد محلات سوبرماركت ومتاجر لعلامات تجارية معروفة مثل DON DON DONKI و EVEANDBOY و Tops Market في أرجاء المركز.





تجربة طعام حلال عالمية المستوى : تشكيلة غنية من المطاعم الحاصلة على شهادة الحلال، إلى جانب منطقة Food Legends by MBK الشهيرة، لضمان الراحة والتنوّع للمسافرين المسلمين.





الانغماس الثقافي : عروض ثقافية حصرية ومجانية، مثل: رقصة Khon المهيبة (آخر خميس من الشهر)، و أمسيات مباريات المواي تاي الحماسية (الأربعاء الأول والأخير من الشهر).





مرافق للصلاة : تتوفر غُرف صلاة مخصّصة للرجال والنساء يسهل الوصول إليها، وتوفّر أجواءً هادئة ومريحة لأداء الصلوات اليومية".

يدعو مركز MBK السُيّاح إلى عيش تجربة تسوّق تايلاندية أصيلة، تضم مزيجًا من التقاليد والحداثة. يُقدّم فيديو الحملة "عِش ثقافة تايلاند، وتسوّق كالتايلانديين" انطباعات حقيقية لزوّار عالميين، ليجعل من كل زيارة تجربة لا تُنسى.

شاهد فيديو الحملة من هنا: https://youtu.be/_8DchqpEKEE?si=UnjMYQaDRg65JnSN

لمزيد من الأنشطة والعروض الترويجية، تفضل بزيارة: https://www.mbk-center.co.th/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2845125/MBK_Center.jpg